Intrigas vaticanas: publican el balance financiero para acallar el escándalo

El Papa Francisco reza con los sacerdotes al final de una audiencia pública limitada en el patio de San Dámaso en el Vaticano el 30 de septiembre de 2020 Fuente: AFP

Elisabetta Piqué Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de octubre de 2020 • 16:06

ROMA.- Nunca se había visto un balance de las cuentas de la Curia Romana tan detallado como el de 2019, presentado hoy con bombos y platillos por el prefecto de la Secretaría para la Economía (SPE), el jesuita español Juan Antonio Guerrero. "La economía de la Santa Sede debe ser una casa de cristal. Esto es lo que el Papa nos pide", aseguró Guerrero, que fue designado por Francisco en octubre de 2019 al frente de la SPE, una suerte de superministerio de Economía, para completar la reforma iniciada para que haya total transparencia en las finanzas del Vaticano y para que los fieles sepan exactamente en qué se gasta cada dólar llegado a sus arcas.

El Vaticano no difundía un balance de cuentas desde 2016, cuando al frente de la SPE estaba el cardenal australiano George Pell, que en julio de 2017 debió dejar su puesto para ir a defenderse en sendos juicios por pedofilia en su tierra -para alegría de sus enemigos de la curia- y que justo ayer pudo volver a Roma, tras ser absuelto en última instancia en abril pasado.

Esta foto tomada el 26 de agosto de 2020 por Vatican Media muestra al Papa Francisco hablando durante una audiencia privada semanal transmitida en vivo desde la biblioteca del palacio apostólico en el Vaticano durante la pandemia del coronavirus Fuente: AFP

En momentos en que el Vaticano se encuentra sacudido por un escándalo financiero relacionado con una compleja y turbia inversión millonaria en Londres, realizada con fondos reservados de la Secretaría de Estado, la publicación del balance, con gráficos, números, y precisiones sin precedente, confirmó la determinación del Papa a transformar el modus operandi que reinó hasta hace poco en una oscura gestión vaticana.

La inversión londinense hoy bajo los reflectores de los magistrados del Vaticano se realizó en 2014, cuando era sustituto de la Secretaría de Estado -número tres del Papa- el cardenal italiano Angelo Becciu, que la semana, en lo que causó un terremoto, se vio obligado a renunciar tras ampliarse la investigación y trascender, además, "actos de peculado" de este prelado en favor de sus hermanos.

Según el balance consolidado de la curia romana, es decir, de la Santa Sede en sentido estricto, con sesenta entidades al servicio del Papa, en 2019 hubo ingresos por 307 millones de euros, gastos por 318 millones de euros y un déficit de 11 millones. Un "rojo", mucho menor al de 2018, que fue de 75 millones.

En una entrevista con Vatican News, el portal del Vaticano, Guerrero precisó que el 54% de las entradas se generaron a partir de su mismo patrimonio inmobiliario, mientras que las donaciones aportaron un 14% de los ingresos. Además, como ya había hecho en otras oportunidades, destacó que, en verdad, la Santa Sede no es una gran entidad económica. "Tenemos un patrimonio neto de 1402 millones de euros. Hay muchas escuelas secundarias en los Estados Unidos que tienen un volumen mayor que el de la Curia Romana indicado en este balance", graficó.

Aunque también explicó que, en términos contables, la curia no es todo el Vaticano y que, sumando el balance del Governatorato -la administración de la Ciudad del Vaticano-, del Obolo de San Pedro, del IOR (Instituto para las Obras de Religión), del Fondo de Pensiones y de las Fundaciones que ayudan a la misión de la Santa Sede, se obtiene un patrimonio neto de unos 4000 millones de euros. Esta cifra jamás había sido explicitada por el Vaticano.

"Si tuviéramos que consolidar todo, en 2019 no habría déficit. Aunque no quiero decir que no tengamos dificultades y que con esta crisis de coronavirus no tendremos otras más grandes", puntualizó el sucesor del cardenal Pell en un puesto de lo más sensible.

Guerrero también desgranó en qué gastó la Curia su dinero, dividiendo los gastos en tres bloques: el que llamó de "asset management", el 21%, derivado de impuestos y costos de mantenimiento de edificios; el 14%, gastos de servicio y administración; y gastos de misión, que absorben el 65% del total. "En general, lo que más me llamó la atención cuando conocí mejor la Curia es que hacemos mucho con poco. He examinado los balances de varios países y regiones, no he encontrado nada comparable a mantener 125 nunciaturas y misiones permanentes en el mundo con 43 millones de euros, con la relevancia, la capacidad de mediación y la propuesta de la Santa Sede", destacó.

La Santa Sede posiblemente "estafada"

Guerrero recordó que en junio pasado el Papa aprobó un nuevo "Código de Contratos", que además de transparencia, significará, gracias a la competencia entre quienes por ejemplo se presenten para realizar algún servicio, ahorros. Y confirmó que la SPE está avanzando en el proyecto de centralizar las inversiones de la Sede Apostólica. "Creo que es probable que para finales de este año o principios del próximo se den los últimos pasos. La centralización permitirá sin duda alguna una mayor transparencia y un control más preciso, además de dar la posibilidad de invertir de forma unitaria, siguiendo la doctrina social de la Iglesia, con criterios éticos, sostenibles, de buen gobierno y profesionales", indicó. Hizo entender, así, que en un futuro podrá evitarse que sucedan inversiones complejísimas, oscuras y desastrosas como la de la compra de un edificio en Londres, cuya salida a la luz causó el último escándalo financiero y llevó al clamoroso despido de Becciu, figura antes intocable.

"Es posible que, en algunos casos, la Santa Sede no sólo haya sido mal aconsejada sino también estafada", comentó al respecto el prefecto, que incluso precisó que "las pérdidas de Londres no fueron cubiertas por el Obolo (de San Pedro, fondo destinado a obras de caridad y para colaborar con la misión del Papa, basado en donaciones)-, sino por otros fondos de reserva de la Secretaría de Estado".

"Creo que estamos aprendiendo de los errores o imprudencias del pasado. Ahora se trata de acelerar, con el impulso decidido e insistente del Papa, el proceso de conocimiento, transparencia interna y externa, control y colaboración entre los diferentes dicasterios. Hemos incluido en nuestros equipos a profesionales del más alto nivel. Hoy hay comunicación y colaboración entre los dicasterios de contenido económico para abordar estas cuestiones", aseguró finalmente Guerrero. "La colaboración es un gran paso adelante -siguió-. Ciertamente podemos cometer errores, equivocaciones o ser estafados, pero me parece más difícil que esto ocurra cuando trabajamos juntos y actuamos con competencia, transparencia y confianza entre nosotros".

