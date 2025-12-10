La hija de María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en una ceremonia cargada de críticas a Maduro

OSLO.– A la una de la tarde —hora local—, el Instituto Nobel Noruego celebró en el Ayuntamiento de la capital la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, marcada este año por un enorme revuelo dentro y fuera de Venezuela. A primera hora del miércoles, los organizadores confirmaron que la galardonada, la líder opositora María Corina Machado, finalmente no estaría presente en la gala, aunque sí había logrado abandonar su país y viajar hacia Oslo. Su hija, Ana Corina Sosa Machado recibió la medalla y el diploma y leyó el discurso en su nombre.

La propia Machado había dicho horas antes que se encontraba en ruta hacia Noruega. “Estaré en Oslo, estoy en camino a Oslo ahora mismo”, afirmó en un mensaje de audio dirigido al jefe del comité Nobel, Joergen Watne Frydnes, difundido por el Instituto Nobel. No estaba claro desde dónde se comunicaba.

El director del organismo, Kristian Berg Harpviken, confirmó que “lamentablemente, no se encuentra en Noruega ahora. Y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo”, aunque sostuvo que “está a salvo” y que se esperaba su llegada entre la noche y la mañana del jueves.

Su vocera, Claudia Macero, añadió: “Confirmamos que ella no asistirá a la ceremonia del Nobel, pero somos optimistas sobre su presencia en el resto de la agenda del día”, sin precisar su paradero.

La incertidumbre llevaba días creciendo, en especial después de la cancelación de la tradicional conferencia de prensa del Nobel. Machado vive en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras ser impedida de competir en una elección presidencial que la oposición asegura que ganó su candidato, Edmundo González Urrutia, hoy exiliado. Su última aparición pública fue el 9 de enero, durante una protesta en Caracas contra la investidura de Nicolás Maduro.

La madre de la galardonada con el Premio Nobel de la Paz, Corina Parisca de Machado, llega al Ayuntamiento de Oslo antes de la ceremonia de entrega del premio. Ole Berg-Rusten� - NTB Pool�

Tras recibir la medalla y el diploma, Ana Corina Sosa leyó el discurso escrito por su madre, que abrió con una invocación solemne: “Sus Majestades, Altezas Reales, distinguidos miembros del Comité Nobel, ciudadanos del mundo, mis queridos venezolanos: he venido a contarles una historia, la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad”.

Machado reivindicó la raíz histórica de Venezuela como una nación forjada en la diversidad y la búsqueda de libertad y recordó también el quiebre institucional que abrió paso al chavismo: “Comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones cuando ya era tarde. El cabecilla de un golpe militar contra la democracia fue elegido presidente”. Y denunció cómo, a partir de 1999, “el régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia: violó la Constitución, corrompió a las Fuerzas Armadas, censuró a la prensa y manipuló las elecciones”.

Uno de los pasajes más conmovedores relató el deterioro social: “La economía colapsó más de un 80%, la pobreza superó el 86% y nueve millones de venezolanos se vieron obligados a huir. No son solo cifras; son heridas abiertas”.

Machado reivindicó el resurgimiento de la confianza ciudadana durante las primarias opositoras: “Decidimos confiar en la gente… y la gente volvió a confiar en nosotros”. Luego describió la victoria de la oposición en las elecciones de 2024, según las actas que aseguran haber resguardado: “Edmundo González ganó con el 77% de los votos, en cada estado, ciudad y pueblo. Todas las actas contaban la misma historia”.

La hija de la galardonada con el Premio Nobel de la Paz, Ana Corina Sosa, quien recibirá el premio en nombre de su madre, la líder opositora venezolana María Corina Machado, llega a la ceremonia de entrega Ole Berg-Rusten� - NTB Scanpix Pool�

Y denunció la represión posterior: “La dictadura respondió con terror. Dos mil quinientas personas fueron secuestradas, desaparecidas o torturadas. A más de doscientos veinte adolescentes los electrocutaron, golpearon y asfixiaron para obligarlos a mentir”.

Pese a ello, dijo, la resistencia no se ha quebrado: “El pueblo venezolano no se rinde”.

Antes del discurso leído por la hija de Machado, Frydnes pronunció una de las intervenciones más contundentes contra el régimen venezolano jamás escuchadas en un acto del Nobel. “Mientras estamos aquí en el Ayuntamiento de Oslo, personas inocentes están encerradas en celdas oscuras. No oyen estos discursos; solo los gritos de los prisioneros torturados”, dijo.

En uno de los momentos más contundentes de su intervención, Frydnes lanzó un mensaje directo al Palacio de Miraflores: “Maduro acepte los resultados y renuncie”. La frase desató una ovación inmediata en el Ayuntamiento de Oslo, donde los asistentes —entre autoridades, dignatarios internacionales y miembros de la diáspora venezolana— se pusieron de pie para aplaudir.

Imagen de la galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en el Ayuntamiento de Oslo antes de la ceremonia de entrega Ole Berg-Rusten� - NTB POOL�

Entre los asistentes latinoamericanos estuvieron los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador) y José Raúl Mulino (Panamá), así como Edmundo González. También viajaron Cayetana Álvarez de Toledo, la congresista republicana María Elvira Salazar y el expresidente colombiano Iván Duque. La única gran ausente fue la protagonista de la jornada.

El hijo de la galardonada con el Premio Nobel de la Paz, Ricardo Sosa Machado, llega al Ayuntamiento de Oslo antes de la ceremonia de entrega del premio Ole Berg-Rusten� - NTB Scanpix�

La entrega del Nobel ocurre en un contexto sensible para Venezuela. Se esperan manifestaciones a favor y en contra de Machado en una Oslo bajo estrictas medidas de seguridad. Mientras muchos la celebran por su rol en favor de la democratización del país, otros la cuestionan por su cercanía con Donald Trump, a quien dedicó el premio. Todo esto ocurre mientras Estados Unidos despliega un importante dispositivo militar en el Caribe y lleva adelante operaciones contra embarcaciones acusadas de narcotráfico, acciones que Machado ha defendido y que Maduro denuncia como un intento de derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras venezolanas.

El presidente argentino Javier Milei llega a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo el 10 de diciembre de 2025, en Oslo, Noruega. E OLE BERG-RUSTEN� - NTB�

La historia del Nobel de la Paz registra cinco casos de galardonados que no pudieron asistir por encontrarse encarcelados o detenidos. “Existe una larga tradición de que cuando un galardonado no puede estar presente, los familiares cercanos los representan”, recordó Harpviken. “La hija ofrecerá el discurso que su madre ha escrito”.

Desde Oslo, el activista venezolano Gustavo Tovar-Arroyo resumió el clima entre los seguidores de la opositora: “Hicimos todo lo que pudimos para que ella estuviera aquí como se merece. Pero conocíamos el riesgo. Estamos decepcionados, pero esto es parte de lo que hacemos cuando luchamos contra una dictadura, una tiranía o un régimen criminal. Así que estamos acostumbrados a ello”.

Mientras tanto, en Estocolmo también se entregan este miércoles los Premios Nobel en literatura, química, medicina, física y economía, en presencia del rey Carlos XVI Gustavo.

El rey Harald de Noruega, la reina Sonia, el príncipe heredero Haakon, la princesa heredera Mette-Marit y la princesa Ingrid Alexandra posan con Ana Corina Sosa, hija de la galardonada con el Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, durante una audiencia en el Palacio Real, en Oslo Heiko Junge� - NTB Scanpix�

