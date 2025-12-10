Murió Sophie Kinsella, la escritora británica autora de la serie de “Loca por las compras”

Este miércoles se conoció la noticia de la muerte de la escritora británica Sophie Kinsella, autora de la exitosa serie de novelas “Loca por las compras”. La mujer de 55 años -cuyo verdadero nombre era Madeleine Sophie Wickham- padecía de glioblastoma, un tipo de cáncer cerebral con el que había sido diagnosticada en 2024.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un posteo en su propia cuenta de la red social Instagram. “Tenemos el corazón roto por anunciar el fallecimiento esta mañana de nuestra querida Sophie (alias Maddy, alias Mummy). Murió en paz, con sus últimos días llenos de sus verdaderos amores: familia, música, calidez, Navidad y alegría”, escribieron.

“No podemos imaginar cómo será la vida sin su resplandor y amor por la vida. A pesar de su enfermedad, que soportó con un coraje inimaginable, Sophie se consideró verdaderamente bendecida por tener tan maravillosos familiares y amigos y por haber tenido el extraordinario éxito de su carrera como escritora. Ella no dio nada por sentado y estuvo eternamente agradecida por el amor que recibió. La extrañaremos tanto que nuestros corazones están rotos”, añadieron.

La misma escritora había confirmado en sus propias redes sociales que padecía de la enfermedad. A través de un posteo, confirmó que en 2022 le diagnosticaron una forma de cáncer cerebral agresivo y que tanto ella como su familia debieron adaptarse a una “nueva normalidad”.

“Estuve bajo el cuidado del excelente equipo del University College Hospital de Londres y tuve una cirugía exitosa y subsecuentes radioterapia y quimioterapia, que todavía está en curso", detalló en su momento y añadió: “En este momento todo está estable y me siento generalmente muy bien, aunque me canso mucho y mi memoria es aún peor de lo que era antes”.

Y sumó: “A todos los que padecen cáncer en cualquier forma les envío amor y mejores deseos, así como a quienes los apoyan. Puede sentirse muy solo y aterrador tener un diagnóstico duro, y el apoyo y el cuidado de los que te rodean significa más de lo que las palabras pueden decir".

El éxito literario

La escritora vendió más de 45 millones de copias en más de 60 países y sus libros fueron traducidos a más de 40 idiomas. Su última publicación había sido en octubre de 2024 con “What Does It Feel Like?”, mientras que entre sus otras novelas se incluyen “¿Puedes guardar un secreto?" y “La diosa no doméstica”.

Sin embargo, su serie más exitosa y la que la lanzó al estrellato fue la de “Loca por las compras”. Las dos primeras novelas de la serie de ocho libros fueron adaptadas a la pantalla grande para la película homónima de 2009, protagonizada por Isla Fisher y Hugh Dancy.