Tragedia de Chapecoense: Brasil reclama a Bolivia más de US$200 millones y pide acceso a toda la información del caso

La justicia de Brasil reclamó a Bolivia más de US$200 millones y exigió informes detallados a la empresa estatal boliviana Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) en el marco del proceso civil vinculado con la tragedia aérea del vuelo 2933 de LaMia, que en noviembre de 2016 dejó 71 muertos y seis sobrevivientes, incluido el plantel del Chapecoense, tras un accidente aéreo.

El exhorto judicial, que apunta a determinar responsabilidades y acceder a todos los antecedentes del caso, fue recibido por Naabol en octubre y trasladado posteriormente a la Procuraduría del Estado, según informó el medio boliviano El Deber. La demanda también le asigna un rol central a la actuación de distintas entidades bolivianas como la extinta Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana).

En la tragedia de Chapecoense murieron 71 de las 77 que viajaban a bordo del avión JAIVER NIETO ÁLVAREZ - Archivo

La petición fue emitido por el Juzgado Federal de Chapecó, en Santa Catarina, Brasil. La notificación ingresó el 14 de octubre de 2025 a Naabol y fue remitida el 20 de octubre al entonces procurador Ricardo Condori, antes del cambio de gobierno que se llevó a cabo el mes pasado en Bolivia. Desde entonces, las nuevas autoridades aún no expresaron una postura pública al respecto.

El exhorto apunta a que Bolivia entregue toda la información elaborada desde el momento del accidente. En tanto, el monto reclamado asciende a US$220,7 millones.

Néstor Higa, representante legal de varios familiares de los fallecidos, explicó que el pedido funciona como un mecanismo formal mediante el cual un juez solicita a otro Estado el envío de información. Señaló que en este caso la justicia brasileña requiere acceso a todos los informes elaborados tras el siniestro. “El Estado boliviano debe cumplir con la remisión de antecedentes. Es un procedimiento de Estado a Estado”, dijo a El Deber.

El avión llevaba al plantel de Chapecoense hacia Medellín, donde debía disputar la final de la Copa Sudamericana Jorge Nieto/ El Tiempo/ GDA

El accidente del vuelo 2933, también conocido como la tragedia de Chapecoense, provocó una conmoción global. La aeronave llevaba al plantel de dicho club hacia Medellín, donde debía disputar la final de la Copa Sudamericana. De las 77 personas a bordo, 71 murieron en la colisión en Cerro Gordo, Colombia. Seis ocupantes lograron sobrevivir, pero con lesiones de diversa gravedad.

El avión, un British Aerospace 146 operado por la empresa LaMia, salió desde Santa Cruz de la Sierra con destino al Aeropuerto Internacional José María Córdova. A bordo viajaban jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y periodistas, además de los nueve tripulantes encabezados por el piloto Miguel Quiroga.

Más adelante, la investigación logró determinar que la falta de combustible había sido la causa principal del siniestro. La aeronave dejó de comunicarse con la torre pocos minutos antes del arribo, cuando los motores fallaron de manera simultánea. El plan de vuelo no contempló escalas para abastecimiento y los tripulantes no informaron a tiempo la situación crítica, según las conclusiones de la investigación. Las autoridades aeronáuticas establecieron además que el avión superaba el peso permitido y que no cumplía con algunos requisitos exigidos para operaciones internacionales.