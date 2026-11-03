En plenas elecciones en EE.UU., Trump anuncia que dejará de enviarle 4000 millones de dólares a Israel

WASHINGTON.– Mientras Estados Unidos se encamina a las urnas este martes para celebrar las elecciones de medio término, el presidente norteamericano, Donald Trump, anunció que a partir de 2027 Estados Unidos dejará de proporcionar 4000 millones de dólares en ayuda militar provista cada año a Israel, en un contexto de creciente deterioro de la imagen internacional del país por sus recientes campañas militares en Medio Oriente. No obstante, el republicano aseguró que Washington optará por venderle armas a su aliado más cercano en la región.

Trump afirmó que Israel estaba de acuerdo con el fin del programa de asistencia en materia de seguridad, que empezó en 2019 y se negoció en un memorándum de entendimiento bajo su predecesor, Barack Obama, tres años antes.

BREAKING: President Trump says the U.S. will end roughly $4 billion in annual aid to Israel by the end of the year, revealing that Prime Minister Benjamin Netanyahu agreed to the decision.



“Because they don’t need it,” Trump said during an exclusive interview on @foxandfriends,… pic.twitter.com/ItBUcMrtuZ — Fox News (@FoxNews) November 3, 2026

Según declaró Trump al canal Fox News durante una llamada telefónica, fue el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien le había acercado la idea. El republicano señaló además que ambos mandatarios mantienen conversaciones al respecto hace un par de años.

“Pueden considerarlo un trueque. Pueden considerarlo ayuda militar o efectivo”, comentó Trump. ”Miren, les damos 4000 millones de dólares en cosas y dinero, y no lo necesitan. Y Bibi Netanyahu se me acercó, y hemos estado hablando de ello desde hace un par de años porque es mucho dinero”, aseguró el mandatario.

Sin embargo, también señaló que la ayuda a Israel se ha convertido en un argumento de campaña demócrata para candidatos como Abdul El-Sayed, candidato al Senado por Michigan, quien ha buscado canalizar el descontento popular con la guerra en Irán y el sentimiento antiisraelí presente entre algunos norteamericanos.

“¿Por qué deberíamos soportar los ataques de lunáticos como un El-Sayed cuando ellos no la necesitan?”, agregó Trump, justo en la jornada electoral.

El historial de la ayuda militar norteamericana

Estados Unidos ha enviado miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel durante los últimos años.

Un estudio académico publicado el año pasado mostró que Estados Unidos, durante los gobiernos del presidente demócrata Joe Biden, y el republicano Trump, proporcionó al menos 21.700 millones de dólares en asistencia militar a Israel después del inicio de la guerra de Gaza en 2023. El estudio fue publicado en el segundo aniversario de los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 en Israel que dieron paso a la guerra más reciente.

Otro estudio, también publicado el año pasado por el proyecto Costs of War en la Watson School of International and Public Affairs de la Universidad de Brown, dijo que Estados Unidos había gastado aproximadamente 10.000 millones de dólares más en ayuda de seguridad y operaciones en Medio Oriente en general en los dos años anteriores.

Trump saluda a Netanyahu a su llegada a la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida JIM WATSON - AFP

Si bien los informes se basaron en material de fuentes abiertas para la mayoría de sus hallazgos, ofrecieron algunos de los recuentos más completos de la ayuda militar de Estados Unidos a su aliado cercano Israel y estimaron los costos de la participación militar directa estadounidense en Medio Oriente.

Tras las declaraciones de Trump, funcionarios del Ministerio de Finanzas israelí afirmaron que no habían recibido ninguna comunicación formal de la oficina del primer ministro sobre el fin de la asistencia militar estadounidense y que, si bien conocían la intención de Washington, no esperaban que la medida se implementara antes de fin de año, según The Times of Israel.

La medida en medio de las elecciones

El anuncio de Trump también se produjo en un contexto de creciente tensión política en Estados Unidos en torno al respaldo a Israel. Mientras Irán se convirtió en un problema para los republicanos, la guerra en Gaza profundizó las divisiones dentro del Partido Demócrata y erosionó el apoyo al gobierno israelí entre sus votantes, en medio de los reclamos de sectores jóvenes y progresistas para que Washington restrinja la asistencia militar.

Trump se retira del escenario tras pronunciar un discurso durante un acto de campaña en el Five Flags Center, en Dubuque, Iowa ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las diferencias quedaron especialmente expuestas en Michigan, donde el demócrata del ala izquierdista Abdul El-Sayed derrotó a Haley Stevens en las primarias demócratas para el Senado, pese a una intensa campaña en su contra financiada por organizaciones proisraelíes. El-Sayed había reclamado el fin de la ayuda militar estadounidense a Israel, mientras que Stevens terminó respaldando al candidato republicano Mike Rogers para las elecciones generales.

El resultado reflejó el dilema que enfrenta el Partido Demócrata: endurecer su postura frente a Israel puede fortalecer el respaldo de los sectores progresistas, pero también alejar a votantes moderados y tradicionalmente favorables al aliado de Washington en Medio Oriente.

Agencias AP y AFP