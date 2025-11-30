En qué países de América Latina estuvo la secta ultraortodoxa judía acusada de abuso infantil y detectada en Colombia

Días después de que 17 menores fueran rescatados de la secta ultraortodoxa judía Lev Tahor en Yarumal, un municipio de 44.000 habitantes en el norte de Colombia, la noticia sigue generando interrogantes. Periodistas, investigadores y curiosos se preguntan cómo 26 miembros del grupo acusado de tráfico de menores y abuso infantil pudieron entrar en el país, establecerse en un hotel y residir durante un mes hasta ser detectados por las autoridades.

También se cuestionan si los individuos estaban de paso o planeaban instalarse en Colombia, como ya habían hecho en el pasado en otros países de América Latina. Desde su fundación en 1988 en Jerusalén, a Lev Tahor le persigue la polémica.

Enfrentaron problemas con la ley en prácticamente la totalidad de países donde se asentaron sus miembros, la mayoría de veces por delitos de explotación infantil. Su búsqueda de destinos donde evadir a las autoridades es, en parte, lo que marcado su carácter itinerante.

Lev Tahor, más de una década en Latinoamérica

Colombia es el cuarto país de América Latina en el que se detectó a Lev Tahor después de Guatemala, México y El Salvador. Por su nomadismo y aislamiento, es difícil cuantificar su número exacto de miembros. Según la agencia AFP, las autoridades calculan que la comunidad está compuesta por alrededor de 50 familias de Estados Unidos, Canadá, Guatemala y otros países.

La secta suele rentar fincas en zonas remotas donde asentarse. ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images

En Guatemala se asentaron en 2013, poco después de que fueran acusados de negligencia infantil por los servicios sociales de Canadá, país en el se habían establecido en un pequeño pueblo en la provincia de Québec. Ya antes habían tenido problemas con la justicia en Estados Unidos, donde se instalaron tras su fundación.

En el país centroamericano, los primeros reportes de su presencia se dieron en la localidad de San Juan La Laguna, habitada principalmente por indígenas mayas. Tras meses de desencuentros, el consejo de ancianos expulsó al grupo alegando que sus miembros rechazaban a los locales, negándose a hablar o a mezclarse con ellos.

La secta entonces se reubicó en Ciudad de Guatemala, donde su sede fue allanada por el Ministerio Público, que investigaba casos de maltrato infantil. En 2016 se trasladaron a El Amatillo, Santa Rosa, una localidad a 80 kilómetros de Ciudad de Guatemala. Según un reporte de BBC Mundo de 2019, entonces allí vivían unos 350 miembros.

Golpes judiciales

Las primeras noticias de Lev Tahor en México llegaron en 2017, cuando la prensa israelí informó de la muerte del fundador de la secta, Shlomo Helbrans, supuestamente ocurrida mientras realizaba un ritual religioso en un río en Chiapas. Cinco años después, en 2022, un operativo de la policía mexicana rescató a un grupo de menores en un campamento del grupo en plena selva, a unos 17 kilómetros de la ciudad de Tapachula, próxima a Guatemala.

Dos líderes de la secta fueron detenidos y una veintena de miembros se amotinaron protestando contra lo que denunciaban como una persecución religiosa en su contra, argumento habitual de los voceros de la secta. Varios escaparon durante el motín.

Una veintena de miembros de la secta escapó de un centro de detención en México durante un motín en 2022. BENJAMIN ALFARO/AFP via Getty Images

Quizá el golpe más mediático sufrido por Lev Tahor llegó en diciembre de 2024, cuando las autoridades guatemaltecas rescataron a 160 menores en el municipio de Oratorio, Santa Rosa. Hasta la fecha, funcionarios del país centroamericano siguen verificando las identidades de los menores.

Incluso recibieron denuncias de que, si fallecía algún miembro de la secta, este era enterrado sin avisar a las autoridades correspondientes. En junio de 2025, El Salvador extraditó a dos hombres de Lev Tahor a Israel y Guatemala, tras ser detenidos en enero cuando ingresaron a territorio salvadoreño.

Producto de los golpes judiciales recientes, especialmente el de Guatemala, Gloria Arriero, la directora de Migración Colombia, revisó a la baja el número actual de miembros de la secta. “Algo más de 90”, declaró a Caracol Radio, aunque sin aclarar si la cifra corresponde a una estadística regional o mundial.

Además de en estos países de América Latina, Lev Tahor intentó asentarse en años recientes en naciones de Europa del Este y los Balcanes, como Rumanía, Turquía y Macedonia, de donde fueron deportados.

Qué buscaba Lev Tahor en Colombia

Según dijo Gloria Arriero a Caracol Radio, el grupo planeaba alquilar en Colombia una finca donde establecerse y allí “hacer lo que hicieron en otras regiones del mundo: un proceso para mantener su secta y que entre los jóvenes se procreen”. Arriero denunció que los jóvenes se casan entre sí, “primos, desde los 12 y 13 años” y que era lo que pretendían hacer cerca de Yarumal.

Entre los menores rescatados había cinco estadounidenses con circular amarilla de búsqueda de Interpol.

Las autoridades colombianas se encargaron de los menores rescatados, aunque reconocen que debido a sus costumbres es complejo darles la asistencia óptima. Migración Colombia

En total, siete familias pertenecientes a la secta habrían ingresado al país los pasados 22 y 23 de octubre. Migración Colombia contaba con la información de alertas de agencias homólogas contra miembros de la secta por presuntos delitos contra menores de edad, incluidas condenas a algunos líderes por secuestro y explotación sexual infantil.

También conocían “indicios de que podrían establecer una nueva colonia en Colombia para continuar con los crímenes atribuidos a esta comunidad religiosa”. Arriero le dijo a Caracol Radio que, hasta el momento, no se conoce la presencia de Lev Tahor en otras regiones colombianas, aunque están investigando. Tampoco se anunció qué sucederá con los miembros detectados, todos extranjeros.

Colombia, factible para el aislamiento

Lev Tahor practica muchas de las costumbres del jasidismo, una corriente ortodoxa y mística del judaísmo, pero son mucho más estrictos. Esto, unido a su llamativa vestimenta en una región predominantemente católica, ha dificultado su asentamiento.

Marcos Peckel, profesor de Diplomacia y Relaciones Internacionales y director de la comunidad judía colombiana, aclara que la secta no tiene ningún tipo de vínculo con su comunidad y que es “contraria a la ley y las tradiciones judías”. Peckel celebró el operativo de las autoridades colombianas y descarta que haya colombianos miembros del grupo, aunque no le sorprende que Lev Tahor haya intentado establecerse Colombia.

“Por su geografía, tamaño y dificultad de control territorial, seguramente intentarán asentarse, pero confiamos en el trabajo de las autoridades”, le dijo Peckel a BBC Mundo.

Otros grupos religiosos conservadores y con tendencia al aislamiento, como los menonitas, se asentaron en varios países de América Latina en años recientes. ERNESTO BENAVIDES/AFP via Getty Images

Durante décadas, vastas zonas de Colombia, aisladas y remotas, registraron una limitada presencia gubernamental que fue aprovechada por grupos armados y criminales para establecer gobernanza ilegal y controlar rentas ilícitas. En los últimos años, estas mismas características atrajeron a grupos religiosos extranjeros.

Desde 2016, comunidades menonitas ampliaron su presencia en el país, comprando decenas de miles de hectáreas, lo que las enfrentó con comunidades locales y provocó investigaciones de la Agencia Nacional de Tierras sobre la legalidad de sus adquisiciones.

Diversos reportes en prensa hablan de cientos de familias de este grupo religioso cristiano de origen europeo en Colombia, que encontraron en este y otros países de América Latina una especie de tierra prometida.

Por José Carlos Cueto