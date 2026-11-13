En video: el colapso del edificio de Brooklyn visto desde dentro de uno de los departamentos

Una cámara ubicada dentro de uno de los departamentos afectados por el derrumbe ocurrido este miércoles en Nueva York captó el momento exacto en que la estructura cedió con una familia dentro. Este colapso, ocurrido en el barrio Brooklyn, dejó al menos ocho muertos y 19 heridos.

Las imágenes, verificadas por The New York Times tras hablar con el padre de los menores —quien pidió omitir su apellido para resguardar la privacidad de su familia—, muestran el interior de la vivienda y la secuencia devastadora vista desde otra perspectiva.

El momento del colapso desde dentro de uno de los departamentos

Un niño de dos años, llamado Joseph, jugaba sentado en el piso cuando su madre comenzó a gritar. Al escucharla, el hermano mayor de nueve años, Pablo, corrió desde la cocina hacia una habitación con un cartón de leche en la mano justo antes de que los muros temblaran y colapsaran en segundos. Al mismo tiempo, estallaban las ventanas.

El padre de familia, Anderson, trabajaba a pocos kilómetros en una obra de pintura en el Bronx cuando recibió una llamada desesperada de su esposa, Johana, que se cortó abruptamente. Angustiado y sin saber qué pasaba, revisó las redes sociales y vio un video donde un obrero sostenía a su hijo menor entre los escombros tras el desastre.

El derrumbe, desde el cielo

Johana y Pablo debieron ser internados en un hospital local tras sufrir lesiones severas. El niño pasó por el quirófano y, tras descartar daños cerebrales, los médicos lo trasladaron a terapia intensiva el jueves. La madre, por su parte, sufrió una fractura de clavícula.

Junto a otros vecinos evacuados, Anderson y Joseph se alojaron en una habitación de hotel. “Nos quedamos sin nada”, lamentó el hombre. Al mirar a su hijo, que sobrevivió con apenas unos rasguños, afirmó al medio citado: “Este niño es un regalo de Dios”.

Personal belongings are seen at a damaged building next to the site of a building that collapsed the previous day in the Brooklyn borough of New York, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) Yuki Iwamura - AP

El derrumbe

El colapso se registró alrededor de las 16 del miércoles, cuando las autoridades recibieron el primer llamado de emergencia. La estructura cayó de lleno sobre el pozo de excavación de una obra lindera, lo que provocó a su vez el desprendimiento de la pared lateral de otra construcción vecina de tres plantas.

Los rescatistas rastrillaron el terreno durante 24 horas con perros adiestrados y la asistencia de unos 250 bomberos. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se refirió al trágico incidente durante una conferencia matutina y declaró: “Me desgarra el corazón que ocho neoyorquinos hayan perdido la vida y al menos 17 hayan resultado heridos, incluidos tres bomberos”. Horas más tarde, la cifra de heridos subió a 19.

Officials inspect the site of a building that collapsed the previous day in the Brooklyn borough of New York, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) Yuki Iwamura - AP

Por su parte, Lillian Bonsignore, representante del Departamento de Bomberos de Nueva York, precisó que siete niños figuraban entre los afectados, mientras las tareas continuaban para descartar más personas atrapadas.

En el plano judicial y administrativo, las inspecciones del Departamento de Edificios indicaron que el terreno excavado contaba con habilitación para un inmueble de tres niveles, pero existían planos no aprobados para construir allí una torre de nueve pisos. La Policía y los peritos investigan por estos momentos las responsabilidades y la estabilidad de las propiedades vecinas.