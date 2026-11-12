Quién era el ecuatoriano de 26 años que falleció en el derrumbe de Brooklyn en Nueva York: “Es un golpe muy duro, él era el sustento de su familia”

Univision y Telemundo confirmaron la muerte de un migrante ecuatoriano en el derrumbe del edificio en Brooklyn, Nueva York. Se trata de José Luis Caguana Cosquillo, un joven de 26 años que vivía desde hace seis años en Estados Unidos.

Qué se sabe de la muerte de José Luis Caguana Cosquillo, el migrante ecuatoriano de 26 años

La noticia fue confirmada por Carlos Caguana, el hermano de José. En diálogo con Telemundo, aseguró que su muerte fue un impacto para su familia. “Es un golpe muy duro. Él era el sustento de su familia”, señaló.

Según Su Familia, José Luis Caguana De 26 Años, Fue Unas De Las Personas Que Falleció Cuando Un (1)

Caguana confirmó que su hermano deja a un hijo de cuatro años y a su esposa, que está embarazada. “Imagínate quedarse sin padre. Es muy duro, era el pilar de la casa”, dijo.

Luis Caguana era oriundo de Tungurahua, Ecuador, y vivía en Estados Unidos desde hacía seis años. Trabajaba en el sector de la construcción para mantener a su familia.

“Vino a Estados Unidos a trabajar y hoy la desgracia le tocó a él”, sostuvo el hermano de la víctima.

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