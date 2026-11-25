Los ciudadanos españoles habilitados para votar deberán asistir a las urnas este domingo 29 de noviembre para elegir a los legisladores que conformarán el Congreso y, así definir al máximo cargo del Poder Ejecutivo nacional, por lo que resulta elemental conocer los resultados de PSOE, PP y Vox según los últimos sondeos publicados.

El próximo 29 de noviembre de 2026 podrán votar 38.728.356 electores A. Pérez Meca - Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press

De acuerdo a la normativa que rige en España, el lunes 23 fue el último día habilitado para difundir encuestas de opinión sobre la votación del domingo, por lo que los registros publicados ese día son los más recientes y válidos hasta que se concreten los comicios.

Resultados de PSOE, PP y Vox según los últimos sondeos publicados

Las encuestadoras, en líneas generales coinciden en que el PP (Partido Popular, de centroderecha) se posicionaría en primer lugar en la intención de votos, y que para contar con mayoría absoluta en el Congreso, sería preciso añadir el apoyo de Vox (ultraderecha).

Aunque con poca diferencia, el PSOE (Partido Socialista Obrero Español, al que pertenece el actual presidente Pedro Sánchez) se ubicaría en segundo lugar, pero la cantidad de escaños varía según las mediciones.

No obstante, algunas encuestadoras indican que el oficialismo mantiene la intención de votos y podría salir primero.

Cuáles son los porcentajes que cada encuestadora le asigna al PSOE, PP y Vox

La encuestadora AtlasIntel exhibe un escenario de paridad entre los dos primeros espacios. Allí se puede ver que el PSOE obtendría un 29,8% y el PP un 29,1%. Detrás se ubica Vox, con un 17,8%.

De esta manera, AtlasIntel muestra los siguientes números para cada partido en competencia:

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 29,8%

Partido Popular (PP): 29,1%

Vox: 17,8%

Frente Amplio (FA) 7,4%

ERC: 2,7%

Se acabó la fiesta (SALF): 2,1%

EH Bildu: 1,4%

Compromís, EUPV, Podem, EURP: 1,8%

Se acabó la fiesta (SALF): 1,8%

Junts: 1,3%

Podemos: 1,2%

EAJ, PNV: 0,9%

BNG: 0,9%

CCa: 0,6%

En este relevamiento se contactaron a 1045 entrevistas, el 20 de noviembre, y los resultados tienen un margen de error del 3%.

España elige autridades este domingo 29 de noviembre María José López - Europa Pre - María José López - Europa Pre

La encuestadora 40dB, cuyo relevamiento es encargado por el diario El País, indica que el PP aventaja en un punto al PSOE y obtendría un 31,8%; mientras que los socialistas llegarían al 30,9%.

El trabajo de la encuestadora 40dB arroja los siguientes números para cada espacio político:

Partido Popular (PP): 31,8%

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 30,9%

Vox: 17,3%

Frente Amplio (FA) 3,9%

Se acabó la fiesta (SALF): 1,3%

Compromís, EUPV, Podem, EURP: 1,3%

Podemos: 1,1%

NC, BC, Podemos, IU, Sumar: 0,3%

Aramés, EU, MS: 0,2%

La metodología de la encuesta indica que se realizaron 7500 entrevistas on line, entre el 10 y el 21 de noviembre, con un margen de error del 1%.

Al momento del corte de la publicación de encuestas, el único relevamiento que arrojaba una tendencia diferente, corresponde al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Esta medición muestra una ventaja del PSOE sobre el PP.

Los porcentajes del relevamiento de CIS, según el partido, son los siguientes: