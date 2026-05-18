Seguidores de Evo Morales se suman a las protestas en Bolivia y crece la presión para que renuncie Paz

LA PAZ.– Bolivia inició este lunes una nueva semana marcada por una creciente conflictividad social, con al menos 25 puntos de bloqueo activos en rutas clave, protestas en ascenso y un saldo de cuatro fallecidos desde el inicio de las medidas de presión contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, al cual le exigen la renuncia.

Las movilizaciones confluyeron con la llegada a La Paz de una marcha de organizaciones cercanas al expresidente Evo Morales, que se sumó a otros sectores que exigen la dimisión de Rodrigo Paz.

“Pueden marchar si es pacífica, tomaremos acciones si cometen delitos”, advirtió el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes.

El gobierno rechazó negociar con los seguidores de Morales, dijo el vocero presidencial José Luis Gálvez y advirtió que algunos manifestantes habrían pasado al “uso de armas”, lo que, según señaló, genera preocupación en el Ejecutivo. “Se han identificado grupos que han pasado al uso de las armas”, afirmó en conferencia de prensa y consignó el diario El Deber.

Manifestantes participando en una protesta para exigir la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira [e]JAVIER MAMANI - XinHua

Las protestas están lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB) y el mayor sindicato de campesinos aliados de Morales (2006-2019) y del expresidente Luis Arce (2020-2025).

Los manifestantes gritaban “¡Patria o muerte, venceremos!” mientras se dirigían al centro de la ciudad desde la vecina El Alto. A su paso, habitantes de esa ciudad vociferaban “¡Que renuncie!”, en alusión a Paz, y se unían a la marcha.

Los cortes en los accesos, que ya llevan 16 días, dejaron mercados desabastecidos, escaso combustible y hospitales sin suministro en la ciudad.

Residentes pasan junto a la policía cerca de barricadas levantadas por manifestantes antigubernamentales en una carretera en El Alto Juan Karita - AP

El avance de las marchas se da en un escenario de alta tensión, con bloqueos persistentes en el departamento de La Paz y una postura cada vez más dura por parte de sectores evistas, y organizaciones campesinas que rechazan cualquier posibilidad de diálogo con el Gobierno y sostienen que las protestas continuarán hasta lograr la salida del presidente.

De acuerdo con el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), los bloqueos se concentran principalmente en La Paz, con 16 cortes, seguido por Oruro y Cochabamba con cuatro cada uno, y Santa Cruz con un punto. Las restricciones afectan corredores estratégicos y agravan el desabastecimiento en varias regiones.

La situación impacta de lleno en la vida cotidiana: la ausencia de transporte público obligó a numerosos ciudadanos a caminar largos tramos para llegar a sus lugares de trabajo, en medio de cierres de vías y restricciones vehiculares en la sede de gobierno.

Organizaciones empresariales le han pedido al presidente firmeza contra los bloqueos. Según estas asociaciones, las protestas y paralizaciones provocan pérdidas por más de 50 millones de dólares diarios y hay unos 5000 vehículos varados en las rutas.

Miembros de las fuerzas armadas montan guardia junto a robots de desactivación de explosivos en la Plaza Murillo, en La Paz AIZAR RALDES - AFP

La tensión también se mantiene en El Alto y sus alrededores, donde continúan los bloqueos y se registraron enfrentamientos en el marco del operativo oficial denominado “corredor humanitario”, destinado a garantizar el paso de combustible y suministros esenciales. El Gobierno negó el uso de armamento letal y calificó como “absolutamente falsas” las denuncias de nuevas muertes en ese contexto.

No obstante, las autoridades confirmaron el fallecimiento de un dirigente campesino, Alberto Cruz Chinche, lo que eleva a cuatro el número de víctimas fatales desde el inicio de la crisis. Según el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, el hombre murió tras caer en una zanja durante una corrida en medio de los bloqueos, sin intervención de fuerzas de seguridad.

Las otras víctimas incluyen a Anna Enss, una ciudadana extranjera de 56 años que falleció en Desaguadero tras no poder ser trasladada a tiempo a un hospital, y Nelly Villanueva, quien murió en circunstancias similares al no lograr atravesar los bloqueos para recibir atención médica. A ellas se suma una joven de 20 años cuyo deceso fue informado el 14 de mayo en El Alto.

En el plano de seguridad, el Gobierno informó la detención de un hombre que portaba explosivos durante las protestas. Según Paredes, se trata de un excandidato capturado en la zona de Río Seco, en El Alto, con dinamita y mechas en su mochila, y que será procesado penalmente.

“Un país quebrado”

Paz no tiene un partido propio ni mayoría en el Legislativo. Su arribo al poder en noviembre supuso el fin de dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo que le dejó, según dijo, “un país quebrado”.

Entre sus primeras medidas eliminó los subsidios a los combustibles, lo que ha elevado el costo de vida. Pero según expertos está demorado en sus ajustes para revertir la peor crisis económica de los últimos 40 años.

Columnas afines al exmandatario llegan a La Paz y se suman a las movilizaciones que exigen la renuncia de Rodrigo Paz Jorge Saenz - AP

Mientras, Morales alienta las protestas desde su feudo cocalero del Chapare, donde se mantiene fugitivo de la justicia desde 2024 por no presentarse a una audiencia para responder por el presunto abuso de una menor en 2016. El pasado lunes sumó otro pedido de arresto por la misma causa.

Los cocaleros que lo respaldan han tomado el control de una pista de aterrizaje en el Chapare, que no opera vuelos comerciales, en resguardo de su líder ante el temor de que sea detenido.

El gobierno de Paz sumó respaldo de Estados Unidos y de varios países latinoamericanos y rechazó declaraciones públicas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dijo que en Bolivia hay una “insurrección popular”.

Agencias AP y AFP