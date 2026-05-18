Murió Albert “El inmortal” Beckles a los 95 años: fue leyenda y pionero del fisicoculturismo

El mundo del culturismo despidió el sábado (16) a una de sus figuras más emblemáticas. Albert Beckles, conocido como “El Inmortal” y también como “El Eterno”, murió a los 95 años, según informaron medios especializados como FitnessVolt y atletas cercanos al veterano en redes sociales. La causa de su muerte aún no se ha hecho pública oficialmente.

Nacido el 14 de julio de 1930 en Barbados, Beckles se mudó a Londres a una edad temprana, donde comenzó la trayectoria que lo convertiría en una figura de referencia mundial en este deporte. Su ascenso comenzó en el circuito británico de la NABBA, destacando su quinto puesto en el Mr. Britain de 1965, el segundo puesto en 1968 y 1969, y su mayor logro en 1970, cuando ganó los títulos de Mr. Britain y Mr. Europe.

Una trayectoria histórica

Durante las décadas siguientes, Beckles acumuló importantes títulos en diferentes federaciones, como NABBA, AAU e IFBB, incluyendo victorias en Mr. Mundo, Mr. Universo y el Campeonato Mundial de la IFBB. Su debut en Mr. Olympia fue en 1975, competición en la que participaría 13 veces, logrando seis veces estar entre los cinco primeros del mundo.

Su mejor resultado lo obtuvo en 1985, cuando quedó segundo, detrás de Lee Haney, entonces bicampeón del torneo. A sus 55 años, Beckles seguía desafiando los límites de edad en un deporte que exige un gran esfuerzo físico. Ese mismo año, también ganó la tradicional Noche de Campeones.

El apodo de “El Inmortal” cobró aún más fuerza en 1991, cuando ganó el Niagara Falls Pro Invitational a los 60 años, convirtiéndose en el culturista masculino de mayor edad en obtener un título absoluto en la IFBB Pro League. Su rendimiento de alto nivel durante más de tres décadas lo convirtió en un símbolo de la llamada edad de oro del culturismo.

La muerte de Beckles provocó una oleada de homenajes. En una publicación de Instagram, Lee Haney lamentó la pérdida de su amigo.

Con profunda tristeza me enteré del fallecimiento de Albert Beckles, uno de los íconos eternos del culturismo. De todos los culturistas que he conocido, Albert fue quien más me influyó como competidor. Sus consejos me dieron una ventaja en las competiciones. Le estaré eternamente agradecido. Descansa en paz, leyenda eterna. Amigo mío", escribió.

Aun sin ganar el título de Mr. Olympia, Beckles dejó un legado que trasciende los trofeos. Admirado por su físico clásico, sus impresionantes bíceps y su disciplina excepcional, se convirtió en un ejemplo de longevidad, constancia y profesionalismo en uno de los deportes más exigentes del mundo.