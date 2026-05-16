Tensión y choques en Bolivia durante un operativo para levantar el bloqueo a La Paz

LA PAZ.– La Policía y el Ejército de Bolivia se enfrentaron este sábado con manifestantes que bloquean desde hace más de dos semanas las rutas de acceso a La Paz en protesta contra el gobierno, con un saldo preliminar de 57 detenidos según la Defensoría del Pueblo.

Los efectivos armados intentaban dispersar con gases lacrimógenos a los manifestantes, que cerraron casi todos los accesos a la ciudad e impedían incluso el paso de cargamentos de alimentos e insumos médicos.

Los manifestantes protagonizaron fuertes choques con los uniformados lanzando piedras y pequeñas cargas de dinamita para repeler a las fuerzas de seguridad.

Efectivos del Ejército despejan una barricada montada en una ruta cerca de la ciudad de El Alto Juan Karita - AP

Desde principios de mayo, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas exigen aumentos salariales, estabilización de la economía, la no privatización de empresas e incluso la renuncia del presidente de centroderecha Rodrigo Paz.

Cerca de 3500 uniformados de las dos fuerzas fueron desplegados desde la madrugada de este sábado en La Paz, en la vecina El Alto y en la ruta La Paz-Oruro (sur), donde el Ejército informó que liberó un sentido de la vía.

“El monitoreo de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo reporta un total de 57 personas entre aprehendidas, detenidas y arrestadas", señaló la institución en un balance provisorio.

En el caso de La Paz el cierre está dando un duro golpe a la economía local, según denunció la Cámara Departamental de Industrias, que alertó que la región pierde hasta 15 millones de dólares diarios y comienzan a faltar los insumos para el sector, al punto que algunas plantas se han visto obligadas a parar sus operaciones.

Mineros artesanales se enfrentan a la policía durante una protesta el jueves para exigir acceso a zonas mineras ampliadas en La Paz Juan Karita - AP

Con casi todas las rutas de acceso cerradas a causa de la protesta, en los mercados de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, se dispararon los precios de varios alimentos perecederos.

El vocero de la oficina presidencial, José Luis Gálvez, dijo en conferencia de prensa que el operativo es “un esfuerzo específico para establecer un corredor humanitario ante una serie de bloqueos que impedían transitar" para abastecer a La Paz con alimentos, oxígeno para los hospitales y medicamentos.

Según el gobierno, tres personas murieron en los últimos días debido a que no pudieron ser trasladadas a hospitales por las tomas de vías.

Durante el operativo “se ha logrado habilitar varios puntos que estaban bloqueados” y “otros han sido retomados” por los manifestantes, dijo Gálvez. El jefe de las Fuerzas Armadas, Víctor Valderrama, aseguró a la prensa que durante el operativo no se han usado armas letales.

Mineros bolivianos se enfrentan a las fuerzas de seguridad en La Paz [e]JAVIER MAMANI - XinHua

La Administradora Boliviana de Carreteras reportó al menos 22 puntos de bloqueo en las rutas del país, la mayoría en el departamento de La Paz. El gobierno ha desplegado un puente aéreo desde el domingo pasado para sortear los bloqueos y llevar carnes y vegetales a la ciudad.

Según informó el Gobierno, la Argentina apoyará esa campaña con dos aviones Hércules. En una declaración conjunta, los gobiernos de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Panamá y Honduras manifestaron su preocupación por la “situación humanitaria” del país.

“Rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” y “exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social", dijeron en un comunicado.

En medio de la convulsión, funcionarios del gobierno debían reunirse con la Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande del país, para negociar una salida y “pacificar el país”.

Trabajadores de la educación y miembros del Centro de Trabajadores de Bolivia (COB) durante una marcha esta semana en La Paz AIZAR RALDES - AFP

La COB comenzó exigiendo aumentos de sueldos y los campesinos abastecimiento de nafta. Los mineros, que también se enfrentaron con la policía, negocian por separado sus demandas de acceso a más áreas de explotación, mientras los maestros piden mejoras salariales.

El jueves el COB anunció que sus reclamos no fueron atendidos y exigieron la renuncia de Paz. Varios sectores coinciden en exigir la dimisión del presidente, que no tiene mayoría en el Legislativo ni un partido fuerte que lo respalde a seis meses de haber asumido.

El oficialismo acusa a partidarios del expresidente de izquierda Evo Morales (2006-2019) de estar detrás de las manifestaciones. “Las demandas reivindicativas han sido atendidas en gran medida conforme a la realidad, pero hay fuerzas oscuras que buscan desestabilizar la democracia”, dijo Gálvez en alusión a Morales.

Mientras sus adversarios le reprochan su lenta respuesta ante la peor crisis de los últimos 40 años, Paz advirtió que “los que están buscando destrozar la democracia irán a la cárcel”.

El expresidente Evo Morales dijo que el gobierno está criminalizando las protestas ERNESTO BENAVIDES - AFP

Campesinos afines a Morales tomaron también este sábado el aeropuerto de Chimoré, en la zona cocalera del Chapare, según informó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

La toma no tenía relación directa con los bloqueos de rutas, dado que los simpatizantes del expresidente temen que próximamente se capture a Morales, buscado por la Justicia por un caso de presunta trata de una menor y refugiado en la zona el Chapare.

“EE.UU ordenó al gobierno de Rodrigo Paz ejecutar una operación militar, con el apoyo de la DEA y el Comando Sur norteamericano, para detenerme o matarme”, dijo Morales el viernes.

El exmandatario también cargó contra las declaraciones de Paz sobre las manifestaciones y dijo que el gobierno estaba criminalizando la protesta con falsas acusaciones, infiltrados violentos y otras manipulaciones de la tensa situación en las rutas.

Agencias AFP y AP