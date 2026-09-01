Entre exámenes y coronas: una por una, las carreras universitarias que eligen las princesas europeas y dónde las cursan

Ellas son el presente y el futuro de las monarquías europeas. Algunas ascenderán a sus respectivos tronos para suplir a sus padres, mientras que otras, por ser hijas menores, cumplirán sus compromisos reales, pero con un rol secundario. Y lo cierto es que cada heredera realiza una formación académica acorde a su destino. Esta semana, la princesa Ariane, la hija menor de la reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro, comenzó su etapa universitaria como estudiante de Ingeniería Aeroespacial, una decisión que llamó la atención, puesto que la mayoría de las princesas europeas estudian carreras afines a la política, las relaciones internacionales y el derecho.

A continuación, te contamos cómo es la vida académica actual de las princesas europeas que complementan sus estudios universitarios con sus banquetes de Estado y eventos reales.

Amalia, princesa de Orange

Amalia de Orange estudia la licenciatura en Derecho holandés en la Universidad de Ámsterdam (Fuente: Instagram/@koninklijkhuis)

La heredera al trono neerlandés cursa desde hace un año la carrera de Derecho holandés en la Universidad de Ámsterdam, que complementa con su formación militar en el Defensity College en la ciudad capital. En 2025 se graduó en el curso de Política, Psicología, Derecho y Economía (PPLE) de la Universidad de Ámsterdam. Su trabajo de tesis, “Más allá de la revelación: salvar la brecha entre la Ley de Inteligencia Artificial y la Carta de los Derechos Fundamentales con cuerpos profundos”, se basó en una investigación entre los derechos fundamentales europeos y la legislación sobre IA.

Ingrid Alexandra, princesa heredera de Noruega

La princesa Ingrid Alexandra estudia Relaciones Internacionales y Economía Política en la Universidad de Sídney y actualmente realiza un intercambio en la Universidad de Oslo (Foto: Instagram @detnorskekongehus)

Tras la muerte de su abuelo, el rey Harald V, y el ascenso de su padre, Haakon VIII, la princesa de 22 años se convirtió en la primera en la línea de sucesión al trono noruego. En 2025, luego de realizar el servicio militar en el Batallón de Ingenieros de la Brigada Nord durante 15 meses, comenzó una nueva etapa de su vida lejos de Europa: eligió la Universidad de Sídney, en Australia, para estudiar Relaciones Internacionales y Economía Política. Sin embargo, sus planes cambiaron en los últimos meses. En agosto comenzó un intercambio en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Oslo que le permitió estar cerca de su madre Mette-Marit, quien en junio se sometió a un trasplante de pulmón.

Leonor, princesa de Asturias

La princesa Leonor está inscripta en la carrera de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid Getty Images

Tras finalizar sus tres años de formación militar, la heredera de la corona de España está próxima a comenzar a cursar Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. La carrera tiene una duración de cuatro años y la Casa Real informó que “compatibilizará” su calendario académico con sus compromisos institucionales como futura reina.

Alexia, princesa de los Países Bajos

La princesa Alexia cursa la carrera de Ingeniería Civil en la University College London (Fuente: Instagram/@koninklijkhuis)

La hija de 21 años de la reina Máxima y el rey Guillermo decidió seguir los pasos de su padrino, el príncipe Friso, fallecido el 12 de agosto de 2013. Desde noviembre de 2024 cursa la licenciatura en Ingeniería Civil en la University College London (UCL). Originalmente se inscribió en la licenciatura en Ciencias e Ingeniería para el Cambio Social, en la Facultad de Ingeniería, pero decidió hacer el cambio dentro de la misma institución. Inició su formación tras un año sabático que se tomó luego de recibir su título de bachiller en la United World College of the Atlantic (UWC Atlantic), una prestigiosa institución ubicada en Llanwit Major, en Gales, donde también se graduaron las princesas Leonor y Elisabeth.

Infanta Sofía

La infanta Sofía estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College (Foto: Archivo)

La hija menor del rey Felipe VI y la reina Letizia decidió tener una formación internacional. En septiembre de 2025 comenzó a estudiar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, una institución privada acreditada por la Universidad de Londres, fundada en 2021. Lo llamativo del programa es que se realiza en tres ciudades: el primer año lo cursó en Lisboa, Portugal; el segundo, que comenzará ahora, lo realizará en París, Francia; y el tercero y último tendrá lugar en Berlín, Alemania.

Ariane, princesa de los Países Bajos

La princesa Arine comenzó sus estudios en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Técnica de Delft (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Esta semana la Casa de Orange-Nassau comunicó que la hija menor de los reyes comenzó la licenciatura de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Técnica de Delft (TU Delft), en Holanda Meridional. Tras finalizar en mayo de 2025 sus estudios secundarios en el Colegio del Mundo Unido del Adriático (United World College of the Adriatic), ubicado en la ciudad italiana de Duino, la joven de 19 años decidió regresar a casa y formarse en una de las instituciones especializadas en ingeniería, tecnología y ciencias exactas más prestigiosas de Europa.

Elisabeth, princesa de Bélgica

En mayo, la princesa Elisabeth completó su máster en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard (Foto: Instagram @belgianroyalpalace)

A diferencia del resto de las princesas, Elisabeth, de 24 años, que será la primera reina de la monarquía belga, decidió formarse fuera del continente europeo. Tras estudiar Historia y Política en el Lincoln College de Oxford, en el Reino Unido, y completar su formación militar en Bruselas, en 2024 comenzó un máster en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, del cual se graduó el pasado mayo. “Llegó el momento: ¡la princesa se graduó de Harvard Kennedy School! Con esto, cierra un capítulo importante de su vida, en presencia de los Reyes. ¡Hacia el futuro!“, celebró la corona.

Bonus Track: Isabel, princesa de Dinamarca

La princesa Isabella, que en junio finalizó sus estudios secundarios, se encuntra realizando su formación militar (Foto: Instagram @detdanskekongehus)

La hija mayor de 19 años del rey Federico X y la reina María, y segunda en la línea de sucesión al trono luego de su hermano el príncipe Cristián, rompió con la estructura familiar. A partir de la disposición de género dispuesta en Dinamarca, en agosto, dos meses después de terminar sus estudios secundarios en el colegio Øregård Gymnasium, se convirtió en la primera mujer de la familia real en realizar una formación militar. Actualmente, integra el Regimiento de Húsares de la Guardia en la ciudad de Slagelse y, a su término, continuará con su formación universitaria.