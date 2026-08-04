De la corona al cuartel: la princesa Isabella de Dinamarca inició su entrenamiento militar

La princesa Isabella de Dinamarca rompió una tradición histórica en la realeza de su país. Con 19 años, la hija mayor del rey Federico X y la reina María ingresó al Regimiento de Húsares de la Guardia en la ciudad de Slagelse. La joven es la primera mujer nacida en la familia real danesa que realiza la instrucción militar desde el año 1946. Su decisión responde a la nueva normativa nacional que exige la participación de ciudadanas en el esquema defensivo del Estado.

Isabella condujo su propio coche hasta el recinto, un Audi Q4 negro (Foto: AFP)

Su incorporación coincide con la entrada en vigor de una reforma en el sistema de defensa nórdico. La ley actual elimina la exención femenina y establece la igualdad total entre sexos para el servicio militar obligatorio. A su vez, el Gobierno danés extendió la duración de la instrucción de cuatro a once meses. El programa contempla cinco meses de entrenamiento básico y seis meses de servicio operativo efectivo.

La primera ministra Mette Frederiksen fue quien impulsó este cambio con el objetivo de equiparar derechos y obligaciones en la sociedad. La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta nacional frente al tenso contexto geopolítico en Europa del Este y los debates estratégicos en la OTAN. Además, las recientes discusiones sobre la seguridad en el Atlántico Norte y el territorio de Groenlandia impulsaron al Parlamento a revisar la preparación de sus fuerzas. El plan oficial prevé aumentar el número de reclutas de 5000 a 7500 para el año 2033, por lo que Dinamarca se alinea con las políticas de defensa que ya aplicaron Noruega y Suecia.

Isabella de Dinamarca, cómoda y sonriente (Foto: AFP)

Desde las Fuerzas Armadas destacaron la importancia de estas medidas. Mandos militares explicaron que la inclusión completa de mujeres responde a un acuerdo político amplio, ya que el objetivo central reside en responder a la situación de seguridad internacional actual mediante un incremento en la capacidad de combate. Además, las autoridades afirman que el nuevo modelo facilitará la movilización nacional y resolverá los desafíos cotidianos en la dotación de personal.

A pesar de su estatus real, la princesa integra una camada de 1600 jóvenes que iniciaron la formación este mes. No obstante, la integrante de la Casa Real mantiene algunas diferencias financieras con el resto de sus compañeros. Isabella renunció al sueldo estatal de 9000 coronas mensuales y a la asignación diaria para alimentos que reciben los soldados novatos. Su manutención económica proviene de manera exclusiva del presupuesto de la Casa Real que administran sus padres.

Especialistas en la monarquía danesa señalaron que la elección del Regimiento de Húsares responde a un compromiso institucional y no a una vocación profesional a largo plazo. Analistas locales afirmaron que, de buscar una carrera como oficial de mando, la joven habría optado por la marina o la fuerza aérea. La princesa seguirá así el camino de su hermano mayor, el príncipe Christian, quien completó un periodo similar de instrucción.

La princesa seguirá así el camino de su hermano mayor, el príncipe Christian, quien completó un periodo similar de instrucción Steen Evald - Kongehuset

La presencia de la joven en el cuartel generó una gran repercusión mediática. A su llegada a Slagelse, lució ropa informal y se mostró sonriente ante las cámaras. Sin embargo, su rutina diaria no incluirá privilegios dentro del recinto militar: los mandos del regimiento confirmaron que cumplirá con los mismos ejercicios de resistencia, maniobras de campo y guardias de honor que el resto de los reclutas.