Entrevista a Luis Arce, presidente de Bolivia: “Que Milei no se meta con nosotros”

LA PAZ.- El presidente de Bolivia, Luis Arce, que llegó al poder en 2020 con el 55% de los votos, se irá en noviembre próximo, al cumplir los cinco años de gestión, como el segundo mandatario más impopular de la región, solo por encima de la peruana Dina Boluarte. Sin embargo, dice con orgullo: “Yo entré por la puerta y me voy por la puerta, a pesar de los bloqueos, los paros y el intento de golpe de Estado del año pasado”.

En una entrevista con LA NACION en la capital boliviana, Arce reconoce que “las relaciones con la Argentina no están en su mejor momento”. Y agrega: “Milei ha cometido una injerencia hablando de la economía boliviana. Yo también tengo mucho para hablar de la economía argentina y tendría muchísimo para decir. Pero me reservo para cuando solo vuelva a ser un profesor universitario”.

Arce recibe a LA NACION en un salón del último piso de la Casa Grande del Pueblo, una enorme torre de vidrio de 131 metros de alto que inauguró Evo Morales en 2018, y que hace sombra a las espaldas de la histórica casa de gobierno estilo colonial, conocida como Palacio Quemado. El salón de la entrevista está adornado con un cuadro de personalidades veneradas por la izquierda boliviana, desde el Che Guevara hasta Hugo Chávez, Salvador Allende, Pancho Villa o Martín Güemes.

Entrevista con el presidente de Bolivia, Luis Arce, en La Paz Presidencia de Bolivia

Ya relajado y con un look informal, como quien está llegando al final de su carrera, Arce se presenta al encuentro con jeans, saco y sin corbata. Como economista con una maestría en la Universidad de Warwick, de la ciudad británica de Coventry, el mandatario se expresa con claridad al abordar cuestiones económicas, aún cuando la crisis en el bolsillo de los bolivianos empeoró gravemente durante su mandato.

-La primera imagen que uno tiene cuando llega por estos días a Bolivia son las largas filas frente a las estaciones de servicio con camioneros que esperan abastecerse de combustible. ¿Qué pasó en estos años para que el país que producía toda la nafta que consumía y además exportaba, ahora necesite importar?

-En resumen, la causa es el gas. Nosotros teníamos una economía basada en el gas. Exportábamos 6000 millones de dólares al año y de ahí salían todos los dólares para importar combustible, vehículos y todo lo que se necesitaba. Pero lamentablemente el gobierno de Evo Morales no hizo exploración de nuevos yacimientos. Entonces, las reservas empezaron a caer. Hoy estamos exportando apenas 1600 millones de dólares de gas, y la demanda de hidrocarburos comenzó a crecer, el precio internacional del petróleo también creció y por supuesto eso aumentó los costos de transporte y logísticos. Se lo digo con un ejemplo: en 2019 importábamos cerca de 1500 millones de dólares en combustible y el año pasado tuvimos que importar 3000 millones de dólares. Entonces, exportando 1600 e importando 3000 millones, estamos en un problema.

Entrevista con el presidente de Bolivia, Luis Arce Presidencia de Bolivia

-Otra cuestión que padece la gente a diario es la escasez de dólares. El precio oficial ronda los 6,92 pesos bolivianos por dólar y el paralelo lo duplica.

-Con la escasez de combustible y la suba de las tasas de interés internacionales, el costo de la deuda de Bolivia fue subiendo. Hoy pagamos más deuda externa que antes. Tenemos que importar más combustible y no tenemos la fuente de recursos de dólares. Como resultado de eso, por supuesto que no hay dólares y el precio sube.

-Pero usted estuvo cinco años en el gobierno ¿qué hizo para frenar la crisis que se veía venir?

-Desde el primer momento hicimos lo que teníamos que hacer: corregir los errores del pasado. Y empezamos varios proyectos de exploración de hidrocarburos. Evo Morales no había hecho más que cuatro proyectos en 14 años y ninguno tuvo resultados positivos. Nosotros hicimos 44 proyectos de exploración y 18 son exitosos. Pero como usted sabrá, la industria del petróleo toma su tiempo para que un hallazgo positivo termine en explotación. Por ejemplo, tenemos un pequeño campo que ya está produciendo que es Chuluma, donde le vendemos gas a la Argentina.

-Pero en agosto del año pasado ustedes en realidad dejaron de exportar gas a la Argentina...

-Dejamos de exportar al sector público, pero no al sector privado. Estamos vendiendo al sector privado en el norte de la Argentina. Por otro lado, no quiero dejar de mencionar que Bolivia ingresó por primera vez en la producción de biocombustibles. Tenemos una primera planta que está funcionando en Santa Cruz y otra aquí en la ciudad de El Alto que empieza el próximo mes. Y nosotros sabíamos perfectamente que en este período de transición íbamos a necesitar endeudarnos para importar combustible. Así fue como en 2023 mandamos a la Asamblea Legislativa un proyecto para endeudarnos por 1800 millones de dólares. Pero el grupo de Evo Morales se alió con la derecha para bloquear el endeudamiento. Si los créditos hubieran llegado en su momento, los bolivianos no estaríamos pasando las dificultades que atravesamos. Ahora, todos los partidos dicen que la única salida del próximo gobierno es un endeudamiento mucho mayor que el que boicotearon en su momento.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, gobernará hasta noviembre PRESIDENCIA DE BOLIVIA - PRESIDENCIA DE BOLIVIA

-Vamos entonces a la cuestión política ¿cómo ve la situación del MAS, el partido que los llevó a Evo Morales y a usted al gobierno, y que ahora se encuentra fragmentado y sin posibilidades en las elecciones del domingo?

-El MAS quedó dividido y debilitado en cuatro fracciones, además de Evo Morales, que lanzó su propuesta de voto nulo, porque él quería ser el candidato, pero está inhabilitado por la Constitución.

-¿Frente a ese debilitamiento de la izquierda, tiene miedo de que gane la derecha el domingo?

-No, no tengo miedo, pero que lo haga de manera correcta, no manipulando encuestas como viene haciendo hasta ahora. Desde el 2022 hacen sondeos en los que dicen que van primeros. ¿En qué país se hacen este tipo de mediciones faltando tres años para las elecciones?

El presidente boliviano, Luis Arce, a la izquierda, y el exmandatario Evo Morales participan en una marcha en El Alto, Bolivia, el 29 de noviembre de 2021, antes de su pelea Juan Karita - AP

-¿Usted no cree entonces que la derecha tenga tanto apoyo, más de la mitad del electorado?

-No. Yo creo que la derecha ya llegó a su tope y que no va a superar sus porcentajes históricos.

-¿En cuanto los calcula?

-El conjunto de toda la derecha nunca pasó el 30%. ¿Cuándo han ganado como nosotros con el 55% de los votos como se atribuyen ahora el conjunto de candidato de la derecha?... Nunca

-¿Y cómo cree que va a resultar la propuesta de Evo Morales de anular el voto?

-Va a tener alguna incidencia porque tiene sus fans, su gente que lo va a seguir. Pero no va a ser, como dice él, un 20% o 40% del electorado.

-En cuanto a las relaciones con la Argentina, no están en su mejor momento. En junio pasado, usted, por ejemplo, no le recibió personalmente las cartas credenciales al actual embajador argentino, Marcelo Massoni, sino que derivó el acto en su canciller. ¿Qué es lo que pasa entre los dos países?

-El tema de la recepción de las credenciales fue una cuestión netamente operativa. Yo tengo la costumbre de recibir personalmente solo las credenciales de los pedidos que llegaron en primer lugar, y el resto las derivo en la canciller.

-Pero entre los que usted recibió estaba, por ejemplo, el embajador de Arabia Saudita o el de Surinam. No parecen países prioritarios para Bolivia desde el punto de vista histórico ni geográfico, por encima de la Argentina...

-Aquí es first in first out (primero adentro, primero afuera), seamos claros en eso, ¿no? Pero tampoco vamos a negar que tenemos diferencias con el señor Milei porque primero ha hecho una cuestión de injerencia hablando de la economía boliviana. ¿Quieren que yo hable de la economía argentina? Por supuesto que puedo hacerlo y tengo muchísimo para decir. Pero me reservo para cuando esté trabajando exclusivamente en la universidad. Ahí voy a hablar. Creo que es una cuestión que un presidente debe respetar, ¿no? Y Milei no la respetó. Tampoco lo hizo la señora Patricia Bullrich cuando dijo que nosotros tenemos fuerzas militares iraníes en Bolivia. Que nos demuestre eso. Nunca lo demostró. Ese tipo de acciones son las que generan la mala relación entre dos países.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y candidato presidencial por la Alianza Popular, entonan el himno nacional durante las celebraciones por el bicentenario de Bolivia en Sucre, la capital constitucional del país, el 6 de agosto de 2025 HANDOUT - Bolivian Presidency

-La última pregunta. A pocos meses de dejar la función, ¿qué evaluación hace de su gobierno?

-Yo creo que es positiva. Primero, porque hemos metido un chip en la mente a los bolivianos que es el de la industrialización. Demostramos que Bolivia sí puede industrializarse. Segundo, somos un gobierno que entró por la puerta y nos vamos por la puerta. Somos el gobierno que mantuvo la democracia en nuestro país pese a todo, a los bloqueos de caminos, a los 36 días de paros cívicos en Santa Cruz que buscaban derrocarnos. Enfrentamos un golpe de estado el año pasado. Muchos no pensaban que íbamos a llegar a las elecciones. Pero aquí estamos. Creo que el mejor legado que estamos dejando a Bolivia es demostrarle que sí se puede hacer una transición democrática.