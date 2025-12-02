Enviados de Trump se reúnen con Putin después de que Moscú reclamara una victoria clave en Ucrania

MOSCÚ.– En medio de la ofensiva militar rusa y tras la reivindicación del Kremlin de haber tomado por completo la estratégica ciudad ucraniana de Pokrovsk —una versión que Kiev desmiente—, el presidente ruso, Vladimir Putin, recibe este martes en Moscú al enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y al yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para sondear un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.

Washington se había declarado el lunes “muy optimista” sobre la posibilidad de alcanzar un entendimiento tras casi cuatro años de guerra. “El presidente y su equipo han trabajado muy duro en este asunto y desean sinceramente que esta guerra termine”, aseguró la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Sin embargo, la iniciativa impulsada por Donald Trump genera fuertes recelos en Kiev y en las capitales europeas. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, busca apuntalar el respaldo continental ante el temor de que el plan estadounidense –elaborado inicialmente sin la participación de Ucrania ni de la Unión Europea (UE)– termine reflejando en exceso las prioridades del Kremlin.

Zelensky obtuvo el lunes un respaldo explícito del presidente francés, Emmanuel Macron, en París, y luego viajó a Dublín, donde el primer ministro irlandés, Micheál Martin, le transmitió su “apoyo inquebrantable”. En paralelo, el mandatario ucraniano enfrenta también dificultades internas: un escándalo de corrupción debilitó a su gobierno y derivó en la renuncia de su jefe de gabinete, Andrii Yermak.

Estados Unidos presentó hace diez días un borrador de acuerdo en 28 puntos. Tras una primera versión elaborada sin europeos ni ucranianos, el texto fue enmendado luego de reuniones en Ginebra con aliados de Kiev. Desde entonces, Washington intensificó los contactos diplomáticos para cerrar una versión definitiva.

El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, se reunió el domingo en Florida con Witkoff y reportó “avances significativos”, aunque reconoció que varios puntos todavía requieren “ajustes”. El lunes, ambos conversaron por teléfono con Zelensky y con Macron, según informó el Elíseo.

El clima de desconfianza aumentó tras revelarse que Witkoff habría mantenido en noviembre conversaciones con un asesor de Putin sobre cómo el mandatario ruso debería enfocar el diálogo con Trump, según Bloomberg.

Avance militar y presión sobre Kiev

Mientras avanzan las tratativas, Rusia aprieta en el terreno. El lunes reivindicó la toma completa de la ciudad de Pokrovsk, a la que en Moscú siguen llamando por su nombre soviético, Krasnoarmeysk, así como la de Vovchansk, en el noreste. Kiev, sin embargo, aseguró que los combates continúan en Pokrovsk y que mantiene el control de su sector norte.

El jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, informó a Putin sobre la “liberación” de ambas localidades. En un video difundido por el Kremlin, el presidente ruso elogió a los mandos militares y afirmó que el control total de Pokrovsk ayudará a cumplir los objetivos de guerra fijados al inicio de la “operación militar especial”.

Analistas sostienen que Moscú busca consolidar ventajas territoriales para fortalecer su posición negociadora. Pokrovsk es un nodo clave de carreteras y ferrocarriles hacia los últimos bastiones ucranianos en el este y su pérdida complica el abastecimiento de Kiev. Además, abre un posible avance hacia Kramatorsk y Sloviansk, dos de las principales ciudades de Donetsk aún bajo control ucraniano.

Según un análisis de la AFP basado en datos del Institute for the Study of War y el Critical Threats Project, noviembre registró el mayor avance ruso del último año, con 701 km cuadrados ganados. En paralelo, Moscú intensificó sus ataques con misiles y drones de largo alcance.

En Bruselas, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, advirtió que esta es una semana “crucial” y expresó su temor a que “toda la presión se ejerza sobre el lado más débil”. “La rendición de Ucrania sería el modo más fácil de cerrar esta guerra, pero no el más justo”, remarcó.

Mientras Witkoff y Kushner se sientan hoy frente a Putin en el Kremlin, el desenlace sigue abierto: entre la diplomacia acelerada, la desconfianza europea y un frente de guerra que no se detiene, el futuro de Ucrania vuelve a definirse en despachos lejanos de las trincheras.

