Rusia instó a evacuar Kiev y Zelensky lanzó una fuerte advertencia a los aliados de Putin antes de un día clave

MOSCÚ.– El Ministerio de Defensa de Rusia instó el jueves a los habitantes de Kiev a abandonar la ciudad ante posibles represalias si Ucrania viola un alto el fuego decretado unilateralmente por Moscú con motivo de las conmemoraciones del 9 de mayo.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo por su parte que la proclamación por parte ‌de Rusia de la tregua limitada con motivo de las conmemoraciones del final de la Segunda Guerra Mundial pone de manifiesto la ​lógica “extraña e inapropiada” ⁠de ⁠sus dirigentes y advirtió a los países aliados del Kremlin no asistir al desfile militar.

Militares rusos marchan hacia la Plaza Roja para el ensayo del desfile militar del Día de la Victoria, Moscú, el 4 de mayo de 2026 IGOR IVANKO - AFP

Mientras tanto, representantes de Kiev se reunían el jueves en Florida con sus contrapartes norteamericanas para intentar revivir las negociaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania con ayuda de la mediación de Washington.

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Rusia celebra cada año el Día de la Victoria de la URSS sobre la Alemania nazi con un gran desfile en la Plaza Roja de Moscú.

En este contexto, el presidente ruso, Vladimir Putin, decretó un alto el fuego unilateral con Ucrania para los días 8 y 9 de mayo, en el marco del conflicto iniciado en 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

“También hemos recibido mensajes de algunos Estados cercanos a Rusia, que afirman que sus representantes tienen previsto estar en Moscú“, dijo Zelensky en su discurso vespertino del jueves. Es “un deseo extraño (...) en estos días. No se lo recomendamos”, declaró el mandatario.

Veteranos rusos del conflicto ruso-ucraniano caminan frente al Museo de la Gran Guerra Patria, en Poklónnaya, en el oeste de Moscú, el 6 de mayo de 2026 ALEXANDER NEMENOV - AFP

Ucrania había propuesto su propia tregua a partir del 6 de mayo y criticó el cese del fuego anunciado por Rusia como una estrategia de propaganda para proteger este desfile militar, un evento clave del calendario en el que se exalta el patriotismo.

Zelensky acusó el miércoles a Rusia de lanzar un nuevo ataque tras la entrada en vigor de su cese del fuego unilateral y, en su mensaje del jueves, se quejó de que Moscú quiere que su país “les permita celebrar el desfile, para que puedan salir a la plaza de forma segura por una hora, una vez al año, y después seguir matando“.

Unos minutos antes del discurso del mandatario ucraniano, el Ministerio de Defensa ruso instó a los habitantes de Kiev a abandonar la ciudad ante posibles represalias si Ucrania viola su alto el fuego unilateral decretado con motivo de las conmemoraciones.

Un vehículo blindado del Servicio Federal de Protección de Rusia patrulla el centro de Moscú, el 5 de mayo de 2026 ALEXANDER NEMENOV - AFP

“Recordamos a la población civil de Kiev y al personal de las misiones diplomáticas extranjeras la necesidad de abandonar la ciudad a tiempo“, declaró este jueves el la cartera rusa en un comunicado en el que prometió una respuesta en caso de un ataque ucraniano.

En su discurso nocturno por video, Zelensky apuntó también que ​Estados Unidos podría defender mejor la paz en Europa, tal ‌y como hizo durante la Segunda ​Guerra Mundial, mostrando una “postura justa y ​firme” frente a una Rusia agresiva.

Cumbre diplomática en Florida

En calidad de principal negociador de Ucrania, ‌Rustem Umerov llegó el jueves a Miami para reunirse con representantes ⁠estadounidenses con el fin de avanzar hacia ⁠un acuerdo de paz, informaron Kiev y Washington.

“El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania mantendrá hoy una serie de reuniones con enviados del presidente de Estados Unidos“, escribió en X el presidente ucraniano, en referencia a Umerov.

"En primer lugar, la vía humanitaria. Esperamos que sea posible llevar a cabo una nueva fase de liberación de prisioneros. En segundo lugar, la revitalización del proceso diplomático“, agregó Zelensky.

Personas cubren los cuerpos de civiles muertos en un ataque ruso con bombas aéreas guiadas en Kramatorsk, región de Donetsk, Ucrania, el 5 de mayo de 2026 Iryna Rybakova - Ukrainian 93rd Mechanized brigad

La Casa Blanca confirmó más tarde el anuncio de Zelensky y señaló que Umerov se reuniría con funcionarios estadounidenses en Miami.

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin al peor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial han mostrado pocos avances desde febrero, cuando Washington desplazó su atención hacia su guerra contra Irán.

Umerov se encontró por última vez con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y con el yerno de Trump, Jared Kushner, en Florida, entre el 21 y el 22 de marzo.

Una mujer llora mientras observa al conductor muerto dentro de un auto tras un ataque con misiles rusos en Merefa, región de Kharkiv, Ucrania, el 4 de mayo de 2026 Andrii Marienko - AP

La reunión del jueves tiene lugar apenas unos días después de que Estados Unidos anunciara la aprobación de una venta relativamente poco frecuente de armamento a Kiev: un acuerdo de 373,6 millones de dólares por kits de bombas de largo alcance y equipo relacionado.

Desde que regresó al cargo a principios del año pasado, Trump ha presionado a Moscú y a Kiev para que negocien. Pero meses de conversaciones no han logrado acercar a las partes a un acuerdo para detener los combates, desencadenados por la invasión rusa hace más de cuatro años.

Las ya estancadas negociaciones quedaron relegadas a un segundo plano desde finales de febrero, cuando comenzó la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán.

Foto proporcionada por la policía de Ucrania el martes 5 de mayo de 2026: agentes fotografían los cuerpos de víctimas de un ataque ruso en Zaporiyia, Ucrania Ukraine National Police - AP

Incluso antes de la guerra en Medio Oriente, Rusia y Ucrania seguían enfrentadas sobre la cuestión clave del territorio.

Ucrania ha propuesto congelar el conflicto a lo largo de las actuales líneas del frente.

Pero Rusia ha rechazado esta propuesta, señalando que quiere la totalidad de la región de Donetsk, a pesar de que una parte está bajo control de Ucrania, una exigencia que Kiev considera inaceptable.

Agencias AFP y Reuters