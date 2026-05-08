Trump anunció una tregua entre Rusia y Ucrania por el Día de la Victoria

WASHINGTON.– El presidente norteamericano, Donald Trump, anunció un alto el fuego de tres días entre Ucrania y Rusia a partir del sábado.

Minutos después, Moscú y Kiev confirmaron la tregua mientras el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, especificaba que el acuerdo contempla “un intercambio de prisioneros en el formato de 1000 por 1000”.

Captura de pantalla de la publicación de Trump. Fuente: Truth Social

Moscú ya había anunciado previamente una tregua unilateral con motivo de las conmemoraciones del 9 de mayo, en las que Rusia celebra el aniversario de la victoria soviética sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

“Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y difícil”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, precisando que él había solicitado “directamente” el alto el fuego.

“Agradezco al Presidente de los Estados Unidos y a su equipo su implicación diplomática productiva. Esperamos que los Estados Unidos aseguren que el lado ruso cumpla con estos acuerdos”, dijo después el mandatario ucraniano en una publicación en X, en la que aseguró que “debe establecerse un régimen de alto el fuego el 9, 10 y 11 de mayo”.

Personas caminan junto a una valla policial en Moscú, Rusia, el 8 de mayo de 2026 Alexander Zemlianichenko - AP

A partir de entonces, un decreto en el sitio web de la presidencia ucraniana aclara que durante la duración del desfile desde las 10.00 hora local de Kiev (4.00 en la Argentina) el 9 de mayo de 2026, “el área de la Plaza Roja se excluirá del plan para el uso de armas ucranianas”.

Por su parte, el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo a los periodistas que Rusia acepta “la iniciativa recién propuesta por el presidente estadounidense Donald Trump, relativa a un alto el fuego para un intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania”.

Ambos países intercambiaron ataques el viernes, a pesar de la tregua unilateral anunciada por Moscú.

In recent days, there have been many appeals and signals regarding the setup for tomorrow in Moscow in connection with our Ukrainian long-range sanctions. The principle of symmetry in our actions is well known and has been clearly communicated to the Russian side. An additional… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2026

Ucrania nunca dijo que respetaría el llamado inicial de Moscú a cesar los bombardeos y criticó duramente la iniciativa del presidente ruso, Vladimir Putin, acusándolo de querer suspender los combates únicamente para organizar un desfile en la Plaza Roja el sábado.

Rusia ha amenazado con lanzar un ataque masivo contra Ucrania si Kiev interfiere en el desfile, y llegó a pedir a diplomáticos y a la población civil que abandonen la capital ucraniana.

"Las conversaciones continúan para poner fin a este Gran Conflicto, el más grande desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más y más cerca“, aseguró Trump en su comunicado.

Amenazas cruzadas

Antes de la tregua anunciada el viernes, ambas partes informaron de ataques entrantes.

“Por parte de Rusia, no hubo ni siquiera un intento simbólico de cesar el fuego en el frente”, escribió Zelensky en X al señalar que la Fuerza Aérea de Ucrania derribó 56 drones rusos cerca de la línea del frente en las últimas horas.

Según el mandatario ucraniano, Rusia lanzó “más de 850 ataques con drones de diversos tipos”, junto con más de 140 ataques contra las posiciones de primera línea de Kiev.

Personas comen helado mientras caminan por una calle con decoraciones por el Día de la Victoria y la Plaza Roja al fondo, en el centro de Moscú, el 6 de mayo de 2026 IGOR IVANKO - AFP

El Ministerio de Defensa ruso dijo por su parte que había derribado 264 drones ucranianos durante la noche, en las primeras horas del alto al fuego unilateral de dos días decretado por el Kremlin.

Horas antes de que empezara la tregua rusa, Zelensky advirtió a los aliados de Moscú que no asistieran al desfile.

El jueves por la noche, el mandatario ucraniano aseguró que Ucrania había recibido “mensajes de algunos Estados cercanos a Rusia, que afirman que sus representantes tienen previsto estar en Moscú".

Simpatizantes del Partido Comunista ruso se reúnen para una ceremonia en Moscú, el 8 de mayo de 2026 Pavel Bednyakov - AP

“Un extraño deseo (...) en los tiempos que corren. No se lo recomendamos”, dijo Zelensky en un discurso.

En respuesta, Rusia instó la población civil y a los diplomáticos a abandonar Kiev ante posibles ataques de “represalia” si Ucrania llegaba a atacar los actos conmemorativos del 9 de mayo.

Ucrania había presentado una contrapropuesta de tregua a partir del 6 de mayo, al calificar la iniciativa rusa de medida propagandística para proteger el desfile del 9 de mayo.

Un actor agita una bandera soviética durante una recreación histórica como parte de las celebraciones, en San Petersburgo, Rusia, el 7 de mayo de 2026 Dmitri Lovetsky - AP

Los rusos "quieren que Ucrania les dé permiso para organizar su desfile, para poder salir con total seguridad a la plaza (Roja) durante una hora, una vez al año, y después seguir matando“, dijo el jueves Zelensky.

Rusia celebra anualmente el Día de la Victoria con un gran desfile militar en la Plaza Roja. Putin convirtió el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial en un eje central del relato de sus 25 años en el poder y la ha invocado para justificar su invasión de Ucrania de febrero de 2022.

En esta edición, y por primera vez en casi 20 años, el desfile no incluirá material militar.

Agencias AFP y Reuters