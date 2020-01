El ministro de Salud aseguró: "Está asintomático en este momento, vamos a estar controlándolo en estas 24 a 48 horas" Crédito: DPA

22 de enero de 2020 • 08:46

ASUNCIÓN (AFP).- El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, tiene dengue. La noticia fue confirmada hoy por un funcionario de su gobierno. " Está en muy buen estado general. Va a cumplir su agenda en Mburuvicha Róga, con restricciones (...) Está asintomático en este momento, vamos a estar controlándolo en estas 24 a 48 horas y, en base a su evolución, estará retomando sus funciones normales", explicó el ministro de Salud Julio Mazzoleni.

Los rumores sobre su posible contagio comenzaron ayer, cuando debió abandonar un acto público de improvisto tras sentir mareos y desequilibrio, síntomas de este cuadro infeccioso. Estaba de gira en Alto Paraná y solo pudo participar de una de las cinco actividades que tenía previstas, de acuerdo con lo publicado por el diario ABC.

Entonces el presidente fue trasladado rápidamente en avión hasta Asunción y fue internado para practicarle los estudios necesarios del diagnóstico. "En ningún momento perdió el conocimiento, solo estuvo somnoliento. Por el momento los síntomas sugieren un cuadro infeccioso, ahora esperamos los resultados", había asegurado ayer el ministro, antes de conocer el resultado final.

" El presidente es muy sano, no posee ninguna enfermedad conocida y no consume medicamentos. No está en los grupos vulnerables", precisó en un intento por llevar tranquilidad a la población.

Abdo Benítez, de 47 años, se convierte así en un nuevo paciente de la epidemia, que ya se propagó en el 80 por ciento del país y que recrudeció con fuerza en enero. Por el momento hay dos fallecidos confirmados, en tanto otros 14 murieron bajo sospecha de la enfermedad.

Ante esta situación, la región está preocupado: Brasil declaró la alerta para la mitad de sus estados; en Bolivia ya se registraron 200 casos y en la Argentina, si bien aún no hay datos certeros, los funcionarios de las provincias del norte están reforzando los controles sanitarios para impedir que la epidemia avance.

El dengue se contagia por la picadura del mosquito Aedes aegyptya través de cuatro serotipos, uno de los cuales (el serotipo 2) produce riesgo de vida. Abdo Benítez tiene el serotipo 4.

Epidemia de dengue en Paraguay Fuente: AFP