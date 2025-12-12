Trump inicia una nueva fase de la campaña de presión a Maduro con los barcos petroleros como objetivo

WASHINGTON.– Estados Unidos se prepara para interceptar más barcos que transportan petróleo de Caracas tras la incautación de uno esta semana, en lo que parece ser una nueva modalidad en la campaña de presión sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según dijeron el jueves seis fuentes familiarizadas con el tema.

La incautación del Skipper el miércoles fue la primera interrupción de un cargamento o buque petrolero de Venezuela, que ha estado bajo sanciones estadounidenses desde 2019, y golpea directamente el sustento de la economía del régimen chavista. La acción se da, además, en paralelo al despliegue militar a gran escala que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene en el sur del Caribe.

Así incautó Estados Unidos un buque petrolero frente a la costa venezolana

La medida ha puesto en alerta a los armadores, operadores y agencias marítimas que participan en el transporte de crudo venezolano ante la posibilidad de nuevas intervenciones, con muchos reconsiderando si zarpar de aguas venezolanas en los próximos días como estaba previsto, dijeron fuentes navieras.

Se esperan nuevas intervenciones directas de Estados Unidos en las próximas semanas contra buques que transportan petróleo venezolano y que también pueden haber transportado crudo de otros países objeto de sanciones de Washington, como Irán, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas.

Incautación de barcos fantasma

El miércoles, comandos estadounidenses descendieron en sogas desde helicópteros y tomaron el control del barco petrolero de 332 metros de eslora, no donde parecía navegar según las plataformas de seguimiento de barcos, sino a unas 360 millas náuticas al noroeste, cerca de la costa de Venezuela.

Varios expertos y funcionarios estadounidenses dicen que el Skipper es parte de una flota fantasma de buques que contrabandean petróleo para países que enfrentan sanciones severas, como Venezuela, Rusia e Irán.

Captura de un video de la incautación de un petrolero por fuerzas estadounidenses frente a la costa de Venezuela, el 10 de diciembre de 2025 Pentagon�

Los barcos ocultan sus ubicaciones alterando su sistema de identificación automática -una característica de seguridad obligatoria destinada a ayudar a evitar colisiones- para ir completamente a oscuras o para “falsificar” su ubicación para parecer que navegan incluso a océanos de distancia, bajo una bandera falsa o con la información de registro falsa de otra embarcación.

Este tipo de flotas se expandieron tras las sanciones de Washington a Moscú a raíz de la guerra en Ucrania iniciada en 2022. Los expertos dicen que muchos de los barcos apenas son aptos para navegar, operan sin seguro y están registrados a nombre de empresas fantasma que ayudan a ocultar su propiedad.

Las embarcaciones a menudo transfieren sus cargas a otros buques mientras están en el mar, oscureciendo aún más sus orígenes, dijeron los expertos.

Captura de un video de la incautación de un petrolero por fuerzas estadounidenses frente a la costa de Venezuela, el 10 de diciembre de 2025 Pentagon�

La incautación del miércoles podría marcar un punto de inflexión en la estrategia de presión norteamericana contra el régimen chavista, dijeron los expertos, presagiando un posible bloqueo petrolero que podría disuadir el contrabando incluso de algunos de los actores más oscuros de la industria naviera.

“El costo de hacer negocios con Venezuela acaba de aumentar considerablemente”, explicó Claire Jungman, directora de riesgo marítimo e inteligencia en Vortexa, una firma de análisis petrolero. “Estos son operadores muy tolerantes al riesgo, pero incluso ellos no quieren perder un casco. Una incautación física es una categoría de riesgo completamente diferente a falsificar documentos y multas bancarias”.

Captura de un video de la incautación de un petrolero por fuerzas estadounidenses frente a la costa de Venezuela, el 10 de diciembre de 2025 HANDOUT� - US Attorney General Pam Bondi's�

El Skipper partió de aguas venezolanas a principios de este mes con alrededor de 2 millones de barriles de crudo pesado, aproximadamente la mitad perteneciente a un importador estatal de petróleo cubano, según documentos de la empresa estatal venezolana PDVSA.

El nuevo enfoque de Estados Unidos se centra en las actividades de la flota fantasma que transporta petróleo sancionado a China, el mayor comprador de crudo de Venezuela e Irán.

Captura de un video de la incautación de un petrolero por fuerzas estadounidenses frente a la costa de Venezuela, el 10 de diciembre de 2025 HANDOUT� - US Attorney General Pam Bondi's�

La empresa Windward, que utiliza imágenes satelitales en las que confían las autoridades norteamericanas para mapear los movimientos de flotas fantasmas, informó que el Skipper es uno de 30 petroleros sancionados que operan cerca de Venezuela, muchos de ellos posibles objetivos de interceptación de Estados Unidos por estar falsamente abanderados, lo que los hace apátridas bajo la ley marítima internacional.

El calendario de nuevas incautaciones dependería en parte de la rapidez con la que se pudieran tomar medidas para que los puertos recibieran los buques incautados para descargar petróleo, dijo una de las fuentes.

¿Cómo afecta a la economía de Venezuela?

Venezuela presume de reservas de minerales de tierras raras, vastas extensiones de tierra cultivable y paradisíacas playas caribeñas, que podrían atraer a turistas extranjeros. Pero el petróleo sigue siendo el motor de la economía, como lo ha sido durante gran parte del siglo pasado.

El país padece lo que los economistas denominan “enfermedad holandesa”, en la que un gobierno desarrolla una malsana dependencia de las exportaciones de recursos naturales en detrimento de otros sectores. El concepto, aplicado a Holanda cuando se encontraron yacimientos de gas natural en el mar del Norte, implica una apreciación de la moneda por las exportaciones de recursos naturales, que provoca que otras exportaciones sean menos competitivas.

Imagen del 10 de diciembre de 2025 del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una marcha junto a la primera dama, Cilia Flores, en Caracas, Venezuela [e]STR� - XinHua�

El petróleo representa actualmente alrededor del 88% de los 24.000 millones de dólares de ingresos por exportaciones de Venezuela. Los productos relacionados con la producción de petróleo, como los petroquímicos, representan gran parte del resto.

“Una política continuada de incautaciones provocaría un pronunciado descenso de la capacidad de importación de Venezuela, lo que sumiría al país en una nueva recesión”, dijo Francisco Rodríguez, economista venezolano de la Universidad de Denver.

Miembros de la Milicia Nacional Bolivariana participan en un acto para conmemorar el aniversario de la Batalla de Santa Inés, en Caracas, el 10 de diciembre de 2025 FEDERICO PARRA� - AFP�

Para empeorar las cosas, la producción de petróleo de Venezuela ha disminuido debido a la mala gestión, la corrupción y las sanciones estadounidenses. Los precios del petróleo también han caído desde los altísimos niveles que impulsaron la llegada al poder del expresidente Hugo Chávez.

En una fecha tan reciente como 2012, Venezuela obtenía unos 120.000 millones de dólares al año de las exportaciones de petróleo, frente al nivel actual de unos 21.000 millones de dólares, dijo Rodríguez.

Durante este periodo, la economía del país sudamericano sufrió “el mayor colapso económico en casi medio siglo de un país que no está en conflicto”, según el Fondo Monetario Internacional.

12 de octubre de 2025, Venezuela, Caracas: el presidente venezolano Nicolás Maduro habla durante un acto que conmemora el aniversario de la Batalla de Santa Inés Jesus Vargas� - dpa�

Venezuela aún posee más petróleo que Arabia Saudita, Rusia o Estados Unidos, aproximadamente el 17% de las reservas mundiales conocidas, según Oil & Gas Journal, una publicación del sector.

Pero las disputas con las compañías petroleras internacionales, así como los retos que plantea la extracción del petróleo del país, que es similar al alquitrán, han puesto a prueba la capacidad de Venezuela para obtener mayores réditos de sus reservas aumentando la producción.

La respuesta de Caracas

Después de la incautación, Maduro criticó al gobierno norteamericano y calificó la medida como un “acto de piratería internacional”.

“A estas horas que les hablo, los tripulantes de esa nave, de ese barco, que llevaba a los mercados internacionales 1 millón 900 barriles... están secuestrados, están desaparecidos, nadie sabe donde están”, dijo Maduro durante un evento gubernamental televisado el jueves. “Secuestraron a los tripulantes, se robaron el barco y han inaugurado una nueva era - la era de la piratería naval criminal en el Caribe”.

Miembros de la Milicia Nacional Bolivariana participan en un acto en Caracas, el 10 de diciembre de 2025 FEDERICO PARRA� - AFP�

El jueves, la líder de la oposición venezolana respaldada por Estados Unidos, María Corina Machado, aplaudió la decisión de la administración de Trump de incautar el petrolero.

“El régimen está utilizando los recursos, los flujos de caja que provienen de actividades ilegales, incluido el mercado negro del petróleo, no para dar comida a niños hambrientos, ni a profesores que ganan un dólar al día, ni a hospitales”, dijo Machado a periodistas en la capital noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz. “Utilizan esos recursos para reprimir y perseguir a nuestro pueblo”.

Agencias AP y Reuters, y diario The New York Times