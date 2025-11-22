En qué canal pasan Lanús vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2025 hoy

El partido por el título se disputa en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, con arbitraje del chileno Piero Maza
Este sábado, a partir de las 17 (horario argentino), Lanús y Atlético Mineiro juegan la final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del chileno Piero Maza, se disputa en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, con televisación de ESPN y DSports, y transmisión vía streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El granate se metió en la instancia definitoria del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes tras derrotar a Universidad de Chile por 3 a 2 en el resultado global, producto de un empate 2 a 2 como visitante y un triunfo por 1 a 0 como local. El Galo, por su parte, dejó en el camino a Independiente del Valle tras vencerlo por 4 a 2 en el resultado global: empate 1 a 1 en Ecuador en el primer encuentro y victoria 3 a 1 en Brasil en la revancha.
- Lanús persigue su segunda Copa Sudamericana tras la consagración en 2013; mientras que Atlético Mineiro busca su primer título en este torneo.
Lanús vs. Atlético Mineiro: cómo ver online
El encuentro se disputa este jueves en Lanús y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports e ESPN. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar ambos canales directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa), lo mismo para los usuarios de Flow y Telecentro Play con ESPN. Por streaming se puede ver en Disney+. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports e ESPN
- Disney+.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Atlético Mineiro corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el trofeo, en la final de la Copa Sudamericana 2025 de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.50 contra los 3.21 que se repagan por un hipotético triunfo de Lanús. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.07.
Posibles formaciones
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; y Rodrigo Castillo.
- Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk y Dudu.
