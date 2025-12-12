Qué dijo Putin sobre la charla que mantuvo con Maduro

Vladimir Putin sostuvo una comunicación telefónica con Nicolás Maduro en la cual reafirmó el respaldo de Moscú a la política de Caracas y destacó la cooperación económica bilateral. Este diálogo se produjo mientras el presidente Donald Trump intensifica las acciones contra el gobierno de Maduro, lo que aumenta la posibilidad de que el líder venezolano busque refugio en el extranjero.

La conversación entre Putin y Maduro

El Kremlin informó que el presidente Vladimir Putin, en la llamada telefónica al líder venezolano este jueves, “reafirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro, dirigida a proteger los intereses nacionales y la soberanía frente a la creciente presión externa”.

Vladimir Putin manifestó su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro ALEXANDER KAZAKOV� - POOL�

El mandatario ruso subrayó que “el pueblo venezolano merece absoluto respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia”. Sostuvo que continuará apoyando a Venezuela y puso a disposición de Maduro su “capacidad diplomática para fortalecer la cooperación en estas materias esenciales”.

Según la presidencia rusa, ambos líderes confirmaron su “compromiso mutuo” con la puesta en marcha de proyectos ruso-venezolanos, que se enfocan en áreas clave como la economía, la energía y el comercio. Ambos mandatarios reiteraron “el carácter estratégico, sólido y ascendente” de las relaciones bilaterales.

El contexto de presión con Estados Unidos

La conversación entre los líderes de Rusia y Venezuela tuvo lugar en un momento de tensión, mientras Donald Trump aumenta la presión para la destitución del venezolano. El gobierno estadounidense declaró que no reconoce a Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, como presidente legítimo de Venezuela.

Donald Trump intensifica su presión sobre Nicolás Maduro AFP/AP

Maduro afirmó conseguir la reelección el año pasado en unas elecciones que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales calificaron de farsa. Observadores independientes afirmaron que la oposición había ganado por abrumadora mayoría. En los últimos meses, Trump intensificó la presión sobre Venezuela, en particular con un masivo despliegue militar en el Caribe.

En una entrevista con Politico esta semana, Trump dijo que los días de Maduro “están contados”, pero no relaizó declaraciones sobre si estaría dispuesto a enviar tropas estadounidenses a Venezuela.

La vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, sostuvo ante la prensa: “Esperamos que la Casa Blanca logre evitar un mayor deslizamiento hacia un conflicto a gran escala, que amenaza con tener consecuencias impredecibles para todo el hemisferio occidental”.

Las posibilidades de asilo en Bielorrusia y Colombia para Nicolás Maduro

El apoyo de Rusia y su cercano aliado Bielorrusia se produce en medio de un aumento de posibilidad de que Maduro deba buscar refugio en el extranjero. Fuentes informaron a la agencia Reuters que Maduro le había dicho a Trump en una llamada telefónica el 21 de noviembre que estaba listo para abandonar Venezuela, siempre que él y su familia tuvieran amnistía legal completa.

Reunión de Lukashenko con el embajador venezolano en Moscú

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, mantuvo este jueves su segunda reunión en 17 días con Jesús Rafael Salazar Velázquez, embajador de Venezuela en Moscú. Según la agencia de noticias estatal bielorrusa Belta, Lukashenko le dijo que Maduro siempre era bienvenido en Bielorrusia y que era hora de que hiciera una visita.

Belta citó a Lukashenko este jueves recordándole a Velázquez que habían acordado en la primera reunión “coordinar ciertos asuntos” con Maduro. El líder bielorruso dijo: “Acordamos que, tras resolver ciertos asuntos, usted se tomaría el tiempo para reunirse conmigo y tomar la decisión pertinente, que es de nuestra competencia. Y, de ser necesario, involucraríamos al presidente de Venezuela”.

Alexander Lukashenko sostuvo su apoyo a Nicolás Maduro Sergei Grits

Lukashenko, el veterano líder autoritario de Bielorrusia, tiene vínculos amistosos con Venezuela. Él también inició este año un diálogo con la administración Trump, después de años de ser rechazado por Washington y otros gobiernos occidentales debido a su historial de derechos humanos y su apoyo a la invasión rusa de Ucrania. Trump comenzó a aliviar las sanciones estadounidenses contra Bielorrusia y el mes pasado nombró a un enviado especial, John Coale, para continuar las negociaciones con Lukashenko sobre la liberación de presos políticos.

En el caso de Colombia, la cancillería de Colombia dijo que no descarta dar asilo a Maduro si acuerda dejar el poder en medio de presiones de Estados Unidos. El presidente colombiano, Gustavo Petro, clama por una transición democrática en Caracas, mientras que la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, manifestó que su país podría otorgarle asilo al presidente venezolano en caso de que llegue a un acuerdo con Washington.

