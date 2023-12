escuchar

WASHINGTON.- Es hora de que el gobierno de Joe Biden le dé a Israel algo más que simples empujones sobre lo agradable que sería que Israel pudiera librar esta guerra en Gaza sin matar a miles de civiles.

Es hora de que Estados Unidos deje de perder el tiempo buscando la resolución perfecta de la ONU para un alto el fuego en Gaza.

Es hora de que Estados Unidos le diga a Israel que el objetivo de su guerra de borrar a Hamas de la faz de la tierra no se va a lograr, al menos no a un costo que Estados Unidos o el mundo tolerarán, o que Israel debería querer.

Es hora de que Estados Unidos le diga a Israel cómo declarar la victoria en Gaza y regresar a casa, porque ahora mismo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es completamente inútil como líder: está, increíblemente, priorizando sus propias necesidades electorales sobre los intereses de los israelíes, sin mencionar los intereses del mejor amigo de Israel, el presidente Biden.

Es hora de que Estados Unidos le diga a Israel que ponga sobre la mesa la siguiente oferta a Hamas: la retirada total de Israel de Gaza, a cambio de todos los rehenes israelíes y un alto el fuego permanente bajo supervisión internacional, incluidos observadores estadounidenses, de la OTAN y árabes. Y ningún intercambio de palestinos en cárceles israelíes.

Palestinos oran junto a cuerpos amortajados de personas muertas tras un bombardeo israelí, en un hospital de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 20 de diciembre de 2023 - - AFP

¿Cuáles serían las ventajas de este enfoque para Israel?

En primer lugar, si interpreto correctamente el estado de ánimo en Israel estos días, la abrumadora mayoría del país hoy quiere que devuelvan a sus más de 120 rehenes, por encima de cualquier otro objetivo de guerra. Israel es un país pequeño. Muchos, muchos israelíes conocen a alguien –o conocen a alguien que conoce a alguien– cuyo ser querido fue tomado como rehén o asesinado en Gaza.

La cuestión de los rehenes está volviendo locos a los israelíes, con razón, y está haciendo imposible la toma de decisiones militares racionales allí, especialmente porque muchos expertos creen que el líder de Hamas, Yahya Sinwar, se ha rodeado de rehenes israelíes como escudos humanos y será imposible matarlo a él sin matar también a muchos de ellos. Cualquier gobierno israelí que haga eso sembraría viento y cosecharía el torbellino de ira del público israelí.

Escombros de edificios destruidos por un ataque aéreo israelí, el 10 de octubre de 2023, en Ciudad de Gaza. (AP Foto/Fatima Shbair, Archivo) Fatima Shbair - AP

En segundo lugar, Israel ha infligido enormes daños en las principales zonas urbanas de Gaza y en la red de túneles de Hamas y ha matado a miles de combatientes de Hamas, junto con, trágicamente, miles de civiles de Gaza entre los que se incrustó el grupo terrorista. Hamas, como organización militar, merecía ser castigada y golpeada, y ha sido considerablemente degradada. Pero ese enorme número de civiles muertos, heridos y desplazados de Gaza ha producido un desastre humanitario. E Israel no tiene ningún plan –de hecho, no ha tenido un plan desde el comienzo de la guerra– sobre cómo se gestionará y remediará esta crisis humanitaria, y cómo inducir a los palestinos y árabes que no pertenecen a Hamas a dar un paso al frente y asociarse con Israel para reparar y gobernar una Gaza de posguerra.

También existe una creciente incomodidad en el liderazgo de las Fuerzas de Defensa de Israel por el hecho de que el gobierno de extrema derecha de Benjamin Netanyahu les está pidiendo librar una guerra en Gaza sin un objetivo político, un calendario o un mecanismo claramente definidos para ganar y mantener la paz.

Exponer a Sinwar

Mi opinión: Israel debería simplemente salir y dejar que la persona que inició esta terrible guerra, sabiendo pero sin importarle que conduciría a la muerte y destrucción de miles de habitantes inocentes de Gaza, se encargue de la limpieza. Y ese es el líder de Hamas, Sinwar. La mejor manera de desacreditar y destruir a Sinwar es que Israel abandone Gaza y lo obligue a salir de su túnel, enfrentarse a su pueblo y al mundo y hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza por su cuenta.

Puedo decirles por experiencia lo que creo que sucederá. El primer día, Sinwar se pavoneará entre los escombros de Gaza como un pavo real, declarando cómo él y sus hombres infligieron un daño terrible a los judíos, y sus partidarios lo llevarán sobre sus hombros gritando “Allahu akbar”.

Yahya Sinwar, jefe del buró político de Hamas, saludando a la audiencia en el festival del Día Internacional de Quds el último viernes del Ramadán, en la ciudad de Gaza el 14 de abril de 2023 SAMAR ABU ELOUF - NYTNS

El día 2, cuando los israelíes se hayan ido, le gritarán a Sinwar en público y en privado: ¿En qué estabas pensando? ¿Quién te dio permiso para lanzar esta guerra? ¿Quién va a reparar mi casa? ¿Quién va a traer de vuelta a mis seres queridos? ¿Cómo van a conseguir ayuda para reconstruir Gaza si siguen lanzando misiles contra Tel Aviv? Pensaste que Hezbollah, los cisjordanos, los árabes israelíes e Irán se lanzarían a gran escala a esta guerra y se levantarían contra los judíos. No sucedió (excepto en algunas universidades estadounidenses) y ahora lo único que tenemos son ruinas y muertos.

¿Cómo sé que eso sucederá? Porque es lo que ocurrió en el Líbano en 2006, cuando Hassan Nasrallah lanzó tontamente una guerra no provocada contra Israel, que provocó una enorme destrucción en las aldeas chiítas tanto en el sur como en los alrededores de Beirut.

¿Cómo sé que eso sucederá? Porque ya está sucediendo. Miren este informe de Bloomberg del 11 de diciembre: Desde la guerra, la vida en Gaza, que nunca fue fácil, se ha vuelto insoportable. Y aunque la mayoría de los palestinos están furiosos con Israel, algunos también expresan enojo con Hamas, que ha gobernado la franja desde 2007, cuando expulsó a la Autoridad Palestina mediante una breve y violenta guerra civil. “Entreguen a los rehenes y detengan la guerra”, escribió Rahaf Hneideq, profesor de estudios islámicos con sede en Gaza, a Hamas en Facebook. “Basta de muerte, basta de destrucción. Detener el desplazamiento. ¿No se merece eso tu gente?”.

¿Cómo sé que eso sucederá? Porque si bien las encuestas realizadas por el Centro Palestino de Políticas e Investigación de Encuestas muestran que el apoyo a Hamas está creciendo en Cisjordania desde el 7 de octubre (lo que en realidad son signos de desprecio por la Autoridad Palestina y antipatía hacia los violentos colonos judíos), el apoyo a Hamas en Gaza , que suele aumentar durante las guerras, no ha aumentado significativamente. Además, a pesar del alza de la popularidad de Hamas en Cisjordania, “la mayoría tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza no apoya a Hamas”, concluyó Khalil Shikaki, director de ese centro.

Familiares de los rehenes y otros manifestantes protestan frente al Ministerio de Defensa en Tel Aviv AHMAD GHARABLI - AFP

Y si sigues las noticias sobre la política de Hamas, habrán notado esta semana informes sobre tensiones significativas entre Sinwar y los líderes de Hamas en el extranjero, quienes han iniciado -para aparente ira de Sinwar- conversaciones con líderes de la Autoridad Palestina de Cisjordania sobre la reunificación y renovación del liderazgo palestino después de la guerra para permitir algún tipo de acuerdo de paz a largo plazo con Israel.

Israel tiene una opción: puede ser dueño del futuro de Gaza para siempre, con la relación completamente disfuncional de Israel entre el ejército y el gabinete de extrema derecha, que nunca aceptará colaborar con ninguna Autoridad Palestina, lo que lleva a que Israel herede uno de los peores desastres humanitarios del mundo. planeta. O puede salir ahora, recuperar a sus rehenes y dejar que Sinwar y sus amigos sean dueños del problema, como deberían. Que Hamas tenga que decirle a los habitantes de Gaza que no habrá reconstrucción, sólo más guerra interminable para destruir a los judíos. Veamos cuánto dura eso.

Y si Hamas intenta eso, que Estados Unidos y sus aliados demuestren al mundo entero que sólo hay una razón por la que los habitantes de Gaza siguen muriendo un día más: que Hamas no aceptará un alto el fuego.

Desde el comienzo de esta guerra ha habido una asimetría: Israel, una democracia, tiene que responder todos los días por sus acciones, errores y excesos. Sinwar nunca ha tenido que hacerlo ni por un minuto. Es hora de cambiar la situación.

Y hablando de cambiar la situación, Irán, Hezbollah y los hutíes rezan cinco veces al día por una cosa: que Israel permanezca en Gaza para siempre. Quieren que Israel se vea sobrecargado militar, económica, diplomática y moralmente. La peor noticia que podrían recibir es escuchar que Israel está ofreciendo una retirada total a cambio de la devolución de todos los rehenes y un alto el fuego supervisado internacionalmente que incluirá la supervisión de Estados Unidos y la OTAN.

Los palestinos hacen fila para recibir una comida gratis en Rafah, Franja de Gaza, el miércoles 20 de diciembre de 2023 Hatem Ali - AP

Y la peor noticia que podrían recibir Rusia y China es que Biden organizó este fin de la guerra.

De hecho, Hezbollah entrará inmediatamente en pánico y se dirá a sí mismo: ¿Quiere decir que si ahora seguimos bombardeando el norte de Israel enfrentaremos la ira total e indivisa del ejército y la fuerza aérea israelíes y perderemos toda justificación para nuestros ataques contra Israel? Lo mismo ocurre con los hutíes.

Israel ha causado un daño enorme a la infraestructura militar de Hamas, pero a un costo para los civiles inocentes en Gaza que ya no puede justificarse moral ni estratégicamente. Ofrecer a Hamas una retirada total y un alto el fuego supervisado internacionalmente (a cambio de todos los rehenes) trasladará toda la presión política, militar, diplomática y moral a Sinwar. Y no será sólo por un día, sino por el futuro.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden OFICINA DEL PRIMER MINISTRO ISRA - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO ISRA

Tampoco tengo ninguna duda de que el ejército israelí puede fortificar su frontera con Gaza y aplicar todas las lecciones de los errores de previos al 7 de octubre y asegurarnos de que Hamas nunca pueda volver a contrabandear las armas como lo hizo.

No, no es el final de cuento de hadas que los israelíes esperaban después del 7 de octubre: una Franja de Gaza completamente libre de cualquier rastro de Hamas, controlada permanentemente por Israel y algún socio palestino de fantasía totalmente complaciente, con toda la reconstrucción pagada por Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Pero eso siempre fue un cuento de hadas.

La perfección nunca está sobre la mesa en Gaza. Israel necesita pensar con calma y racionalidad sobre sus opciones, y la administración Biden debe dejar de susurrar en voz baja que Israel debería reconsiderar sus objetivos y tácticas de guerra. El equipo de Biden necesita involucrar a los israelíes en un debate ruidoso, directo y sin restricciones sobre cuánto ha logrado ya militarmente, cuál es la mejor manera de consolidar esos logros y cómo poner fin a esta guerra con algún tipo de nuevo equilibrio de poder a favor de Israel - antes de que Israel se hunda en las arenas movedizas de Gaza, persiguiendo una victoria perfecta que es un espejismo.