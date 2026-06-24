Escándalo por la muerte de más de 150 bebés en dos maternidades británicas

Un escándalo se destapó este miércoles en Reino Unido cuando una investigación reveló que más de 500 madres y bebés murieron o sufrieron daños potencialmente evitables por una atención deficiente en dos unidades de maternidad de un hospital del el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés).

Las mismas eran administradas por el Nottingham University Hospitals NHS Trust (NUH), en el centro de Inglaterra. Se contabilizan al menos 156 casos donde murieron bebés y dos madres en las unidades.

Entre los bebés fallecidos hubo 94 mortinatos -que nacieron sin signos vitales- y 62 recién nacidos que murieron poco después del parto por diversas causas. Entre ellas, se registran la falta de oxígeno e infecciones adquiridas en el hospital.

La investigación es la más grande alguna vez realizada sobre servicios de maternidad en la historia del sistema público de salud británico e implicó a más de 2500 familias y 850 empleados actuales o antiguos del NUH en casos ocurridos entre 2012 y 2025.

El documento tiene 401 páginas y fue liderado por la experta en maternidad Donna Ockenden y su equipo. Reveló la investigación que duró tres años y está centrada en dos hospitales: el Queen’s Medical Centre y el Nottingham City Hospital, reportó el medio inglés The Guardian.

Donna Ockenden Pa Media

Ockenden y el equipo ahondaron en las muertes de 27 madres entre 2006 y 2024 e identificaron “fallos en la atención que pudieron haber influido o impactado sustancialmente en el resultado de seis muertes”. Uno de los fallos más comunes que registraron fue que el personal no escuchaba a las mujeres ni actuaba rápidamente ante las preocupaciones que planteaban, además de retrasar la realización de ecografías, detalló el diario inglés.

Además, investigaron casos donde los bebés murieron por falta de oxígeno durante el parto o por la contracción de una infección intrahospitalaria por atención deficiente.

La revisión se ordenó en 2023 luego de que varias familias denunciaran que la atención de maternidad en el NUH no era segura.

Donna Ockenden, en la foto con las familias afectadas hace unos años atrás Pa Media

Escándalos similares relacionados con la atención materna también han salido a la luz en otros servicios hospitalarios, entre ellos los de East Kent, Morecambe Bay y Shrewsbury and Telford.

Desde el último hospital compartieron un comunicado firmado por su directora ejecutiva, Jo Williams. “Nuestros pensamientos están con todas las familias cuyas experiencias son el eje central de esta revisión. Sabemos que este informe también traerá recuerdos dolorosos a las familias a las que defraudamos y lo lamentamos profundamente. Reflexionaremos detenidamente sobre el informe, asegurándonos de que sus conclusiones y las voces que recoge nos guíen en la atención que brindamos”, expresaron.

Y sumaron: “Escuchar a las mujeres y a las familias, trabajar juntos y tener en cuenta sus comentarios son fundamentales para brindar servicios de maternidad seguros y compasivos. Seguimos centrados en garantizar mejoras duraderas en la atención que ofrecemos, asegurándonos de que las experiencias destacadas en el Informe Ockenden nunca se olviden”.

Rhiannon Davies y Kayleigh Griffiths, ambas madres de bebes fallecidos, fueron elogiadas por compartir sus historias para que se investigara el escándalo Pa Media

El ministro de Salud de Reino Unido, James Murray, calificó al informe de “escalofriante” y sostuvo que los organismos reguladores parecían más preocupados por “proteger a los profesionales sanitarios” que por exigir responsabilidades. También se mostró “horrorizado por la negligencia, la incompetencia, el racismo, la discriminación, el desprecio y el acoso” que sufrieron las familias y prometió un plan de acción para fin de año.

El grupo Nottingham Maternity Families, que representa a unas 600 familias afectadas y en duelo, reiteró su petición al primer ministro para que establezca una investigación pública reglamentaria que investigue las deficiencias en los servicios de maternidad en toda Inglaterra.

Con información de AFP