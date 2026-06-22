Un analista internacional explicó en detalle el impacto de la renuncia de Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció esta mañana su renuncia frente al famoso aldabón negro del número 10 de Downing Street. En sus primeras líneas, el funcionario sostuvo: “Todas las decisiones que he tomado han tenido como objetivo anteponer al país que amo. Por eso, voy a dimitir de mi cargo como líder del Partido Laborista”

“Me quedaré en el puesto de Primer Ministro hasta que el conteste sea completo. Y haré todo lo que pueda para garantizar una entrega correcta del poder”, concluyó.

En este marco, el analista internacional Andrés Repetto, en diálogo con LN+, explicó los motivos y el impacto a nivel global de esta decisión: “Una noticia que se estaba esperando porque el primer ministro británico ya venía teniendo muchísima presión, principalmente dentro de su partido político, por varios temas.

Renunció el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer

“Porque la economía no va como los británicos están deseando, porque en septiembre va a haber elecciones anticipadas y posiblemente quizás se adelante la salida de Starmer”, explicó el experto y sostuvo que el caso Epstein y la designación de un embajador en Washington, que estaba ligado con EFSE, lo llevaron a tomar esta decisión.

En cuanto a la fecha de la salida del funcionario, Repetto señaló que, si bien esta prevista para septiembre, quizás ocurra antes, ya que aún no se conoce al reemplazante. “El primer ministro renuncia para que otro legislador tenga el apoyo de su propio partido, para seguir gobernando el partido laborista, para no tener que ir a elecciones anticipadas y poder seguir manteniendo el poder en el Reino Unido”.

“Lo que quieren es justamente evitar elecciones anticipadas y que un partido de extrema derecha llegue al poder en Gran Bretaña”, sumó.

Renunció Keir Starmer Andrew Matthews - PA Wire DPA

En relación al rendimiento de Starmer en su puesto, el especialista remarcó: “Claramente un primer ministro que no logró dar estabilidad (..), le pasó de todo a este primer ministro”.

Sin embargo, Repetto subrayó: “El mundo hay que verlo con anteojos de que estamos en una guerra global. Hay una guerra mundial en marcha, lamentablemente. Entonces, todo lo que es inestabilidad para Europa es inestabilidad para ese frente, porque Gran Bretaña es un aliado importante”.

Las declaraciones de Donald Trump

Previo a la renuncia de Keir Starmer, el mandatario estadounidense anticipó la noticia en una publicación para la red social Truth Social: “Starmer dividirá como primer ministro del Reino Unido. Fracasó estrepitosamente“.

La publicación de Donald Trump

Frente a este anticipo, Repetto destacó: “Obviamente son aliados históricos pero no estaba bien la relación entre Trump y el primer ministro. Todo lo que es esta relación obviamente debilita también al tema de la OTAN”.

“Veo que empieza a haber una pérdida de temor a la bronca y a las reacciones de Donald Trump”, concluyó