España: la caída de Cayetana Álvarez de Toledo, la marquesa con acento argentino

MADRID.- Cayetana Álvarez de Toledo, la vocera del conservador Partido Popular (PP) en el Congreso, pudo sobrevivir a las críticas de los últimos meses, pero finalmente ha caído. Nacida en Madrid y criada en la Argentina, la diputada que representa al ala más dura del PP y critica frecuentemente al gobierno del socialista Pedro Sánchez, ya no será vocera de su partido.

Así lo decidió el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. El nombramiento de Álvarez de Toledo fue una apuesta personal de Casado, una demostración de fuerza frente a los barones que intentaron frenar ese movimiento desde el principio al entender que suponía un giro a la derecha y un año después, el líder del PP se enmienda a sí mismo.

Para algunos explosiva, para otros, corajuda, Álvarez de Toledo tuvo cruces con varios políticos españoles en el Congreso, incluso con miembros de su partido. También criticó la salida del exrey Juan Carlos I de España. "Fue un error, debió dar explicaciones", dijo en una entrevista el domingo pasado en el diario El País.

Álvarez de Toledo nació en Madrid y es hija de padre francés y madre argentina. Su madre Patricia Peralta Ramos y Madero, está emparentada con descendientes de quienes fundaron las ciudades de Mar del Plata y de Córdoba.

Por el lado de su padre, Julián Alvarez de Toledo y Giraud, posee el título del marquesado de Casa Fuerte. Eso le ha valido algunos desencuentros con Pablo Iglesias, líder del izquierdista Podemos y vicepresidente segundo del gobierno, que le ha dejado en claro en varias ocasiones su condición de "marquesa". Ella lo reivindica con gusto. El choque más duro que tuvo con Iglesias fue cuando llamó al padre del líder de Podemos "terrorista" por la pertenencia de este al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), un grupo que surgió en 1971, en los últimos años de la dictadura de Francisco Franco,

También se ha enfrentado con la vicepresidenta de España, Carmen Calvo, a la que llegó a ofrecer un debate público mientras ella le pedía tomarse un café juntas. En general la vocera no cede ante el gobierno y ha mantenido en todo momento un mensaje muy duro contra el presidente Español Pedro Sánchez. Eso, a algunos barones del PP, no les terminaba de convencer.

En una entrevista el domingo pasado con el diario español El País, Álvarez de Toledo aseguraba que un partido no debía ser "una estructura militar" y que no le gustaban ni el "conchabeo ni la maquinación". La vocera de los populares ha admitido siempre que su nombramiento no agradó a todos en las filas populares. Preguntada por si había pensado en dimitir tras la polémica por sus declaraciones sobre Iglesias y el malestar interno que habían generado, declaró: "Desde antes de ser nombrada fui objeto de comentarios por fuentes anónimas sobre mis aptitudes para el cargo. No me interesaban entonces, creo que no influyeron en mi nombramiento y no sé si ahora influirán en mi continuidad, pero creo que no".

Álvarez de Toledo, admitió sus discrepancias con el barón más poderoso del partido -y el más influyente-, Alberto Núñez Feijóo, quien se había referido a sus intervenciones en el Congreso con los términos "espectáculo" y "perder los papeles": "Discrepo de él. Entiendo que no le gusten algunas intervenciones mías, como él entenderá que a mí no me gusten algunas de las suyas. Creo que esa es la manera de debatir en un partido político con naturalidad".

Antes de asumir como diputada, Álvarez de Toledo dijo que se iba a poner al frente de la pelea contra el independentismo catalán, además de continuar con su embestida contra el feminismo "radical".

Amiga de Máxima

Exalumna del colegio Northlands, Álvarez de Toledo es amiga de la reina Máxima de Holanda, también egresada del mismo colegio. Aunque la política es tres años menor, ambas familias mantienen lazos de amistad. Cuando hace algunos años la monarca visitó Madrid, tuvo un encuentro personal con Álvarez de Toledo. "Hacía años que no nos veíamos, aunque siempre estamos en contacto. Máxima es una gran amiga de mi hermana, Tristana, y toda la familia Zorreguieta mantiene una excelente amistad con mi familia", recordó Álvarez de Toledo. "Además, mis primos son íntimos del hermano de Máxima, Martín Zorreguieta", añadió.

Su historia personal revela un llamativo cruce de bagajes culturales. "Fui apátrida hasta los 18 años; argentina hasta los 24, franco-argentina hasta los 32 y, desde entonces, soy técnicamente hispano-franco-argentina", se definió alguna vez.

Con información del diario El País