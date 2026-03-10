Día 11 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entra este martes 10 de marzo en su undécimo día de guerra, después de una advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que anticipó que el enfrentamiento con el país persa está “prácticamente terminado” y que finalizaría pronto.

Sin embargo, a pesar de las declaraciones del mandatario, se siguen registrando ataques en Medio Oriente y continúa el temor por una expansión regional. En este marco, estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Donald Trump señaló que la guerra contra Irán está “ prácticamente terminada ” , porque la república islámica ya no tiene “marina” ni “comunicaciones” ni “fuerza aérea”. También lo definió como “muy avanzado” en referencia al calendario de cuatro a cinco semanas de duración que había estimado.

Tras una jornada turbulenta, el discurso de Trump generó que los mercados cerraran al alza .

Trump y Putin hablaron por teléfono sobre la guerra en Medio Oriente durante aproximadamente. El Kremlin calificó el diálogo como "constructivo".

Milei volvió a pronunciarse sobre la guerra en Medio Oriente: calificó a Irán como "enemigo" y se definió como "el presidente más sionista del mundo". Además declaró: "Vamos a ganar la guerra".

Milei se definió como "el presidente más sionista" y apuntó contra Irán: "Vamos a ganar la guerra" Kena Betancur - FR172124 AP

Políticos e instituciones emitieron declaraciones de lealtad al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba . También lo reconocieron mandatarios internacionales como Vladimir Putin: " Indefectible apoyo ".

Ucrania recibió pedidos de Estados Unidos y países del Golfo para compartir su know how para derribar drones kamikaze iraníes.

Edwin Yabo, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, señaló que el conflicto no derivará en una guerra atómica y sostuvo: “Uno de los motivos es que, junto con Estados Unidos, estamos atacando el programa nuclear iraní”.

Otros hechos de importancia

Según BBC, las cinco jugadoras de la selección femenina de fútbol iraní que se negaron a cantar el himno de su país durante un partido de la Copa Asiática recibieron asilo en Australia tras un pedido de Trump.

Trump advirtió que el próximo líder de Irán “no durará mucho” sin su aprobación.

Un cuartel blindado en Irán fue bombardeado y se registraron fuertes explosiones en todo el país. Además, un avión iraní atacó la torre del milenio en Baréin.

El comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de la Guardia Revolucionara, Majid Mousavi, advirtió: “A partir de ahora, todos los misiles llevarán una carga no inferior a una tonelada”.

Trump dijo que la guerra con Irán está "prácticamente terminada" ROBERTO SCHMIDT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La OTAN derribó un misil iraní en el espacio aéreo de Turquía, informó el Ministerio de Defensa local. El misil fue destruido por las defensas de la OTAN desplegadas en el Mediterráneo Oriental, según Ankara.

Irán aseguró que los países que expulsen a enviados israelíes y de Estados Unidos pueden transitar libremente el estrecho de Ormuz.

El sinólogo Jean-Yves Heurtebise advirtió que la Tercera Guerra Mundial “ya comenzó”.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Manifestación en reacción a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán frente al consulado israelí de Los Ángeles Ryan Sun� - FR172110 AP�

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

La escalada abre un nuevo y peligroso capítulo en la confrontación entre Washington y la República Islámica, con temores crecientes de una guerra regional de mayor alcance.

de mayor alcance. En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes. La muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, dejó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.

Mujeres sostienen carteles del líder asesinado, el ayaotllah Ali Khamenei, durante la oración del mediodía del viernes en el recinto de la mezquita de Mosalla en Teheran -� - AFP�