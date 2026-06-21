Esta niña prodigio del arte vendió cuadros por valor de 7 millones de dólares antes de cumplir los 14 años

Cuando tenía cinco años, Autumn de Forest tomó por primera vez un pincel y comenzó a dar sus primeros pasos en el dibujo con pinturas sobre hojas de papel. Allí plasmaba su imaginación y combinaba colores con un criterio que solo un adulto podía hacer; eso le valió el título de “niña prodigio”. Hasta que cumplió 14 años, vendió obras por siete millones de dólares y en la actualidad es una de las artistas centennials más respetadas de Estados Unidos.

A los seis años de edad, Autumn le pidió a su papá ingresar en una escuela de arte y así lo hizo. Ella sentía una profunda conexión con la pintura y quería hacer cuadros importantes. Así empezó en un programa local al aire libre, donde cada vez que una persona se acercaba a conocer su trabajo, le respondían a su padre: “Esto es genial! Por lo visto, pensaban que era el Día de Llevar a tu Hija al Trabajo”, dijo en su primera entrevista televisiva a los ocho años en Discovery Health.

A los sesis años Autumn empezó a pintar y desde entonces continúa como una artista joven prestigiosa (Fuente: Instagram/@autumndeforest)

Conforme pasó el tiempo, sus técnicas mejoraron y adoptó nuevos estilos. Además, su autoexigencia la llevó a tener un horario fijo por día, entre las 9 y las 17, donde se dedicaba solo a pintar. Se levantaba a las 7.30 con sus padres, desayunaba y luego ponía manos a la obra.

Autumn nació y se crio en Las Vegas; hizo el colegio de manera online para poder desarrollarse plenamente en lo que amaba. Luego de su horario de pintura, le dedicaba tiempo a las tareas escolares. Así logró un equilibrio entre lo que debía hacer y aquello que le apasionaba.

La técnica de la artista para sus obras es "pintura por arrastre" (Fuente: Instagram/@autumndeforest)

En 2009 se presentó en el Festival de Arte de Primavera en Boulder City, Nevada, donde recibió una mención honorífica. Un mes después, ganó el premio a la Mejor Obra en un evento de Arte en el Parque. Tras este exitoso debut, De Forest continuó creando arte e incorporando un elemento narrativo a cada una de sus obras, según indica Park West Gallery. “Para entonces ya sabía que el arte era mi pasión, quería dedicarme a ello el resto de mi vida”, llegó a decir Autumn.

A los 8 años, vendió más de 100.000 dólares en pinturas en tan solo 16 minutos durante una subasta que se celebró en febrero de 2010.

Su historia se volvió famosa y los medios estadounidenses la perseguían. El rostro de la joven artista pasó de Discovery Health a Disney y después a The Today Show y Wendy Williams. Desde entonces todos la bautizaron como “niña prodigio”.

En 2015 el Vaticano premió a Autumn y Francisco reconoció su talento (Fuente: Instagram/@autumndeforest)

Mientras los medios engrandecían su talento, los grandes artistas desconfiaban de ella. Aseguraban que su padre estaba detrás de las pinturas y dudaban que realmente fuera tan buena. Pese a las críticas, continuó con el arte.

Tan importantes e influyentes fueron sus creaciones que en 2015 recibió en el Vaticano el Premio Internacional Giuseppe Sciacca de Pintura y Arte. Además, presentó sus pinturas en la Plaza de San Pedro ante la mirada atenta del papa Francisco.

Autumn tiene su propia galería de arte (Fuente: Instagram/@autumndeforest)

Hasta los 14 años, vendió decenas de obras que en total acumularon siete millones de dólares en recaudación. La mayoría de ese dinero se destinó como ayuda a familias desfavorecidas y a centros dedicados al arte en comunidades de su país.

En la actualidad, Autumn de Forest tiene una galería de arte y, mediante Instagram, muestra a diario sus exposiciones y nuevas creaciones, cada una de ellas con una particularidad narrativa que invita a la reflexión de quienes contemplan sus obras.