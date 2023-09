escuchar

KIEV.- Mientras visitaba Kiev la semana pasada, mi primer viaje a Ucrania desde la invasión de Vladimir Putin en febrero de 2022, intenté hacer ejercicio todas las mañanas caminando por los terrenos del Monasterio de las Cúpulas Doradas de San Miguel. Su serenidad, sin embargo, se ha visto perturbada por una exhibición discordante de tanques rusos y vehículos blindados destruidos. Durante mis caminatas, asomaba la cabeza entre estos cascos dentados y atravesados por cohetes, preguntándome qué muerte tan terrible debían haber sufrido los soldados rusos que los operaban.

Pero el impacto de esta masa enredada de acero oxidado, situada en medio de esta gran plaza de piedra blanquecina, evocó una imagen diferente en mi mente: un meteoro.

Parecía como si un meteorito gigante hubiera caído desde el espacio, alterando la vida tal como la conocíamos: casi ocho décadas sin una guerra entre “grandes potencias” en Europa, un continente donde siglos de invasiones y conquistas habían dado paso a la seguridad y la prosperidad. Ahora tenemos este feo montón aquí entre nosotros, ardiendo, y nosotros, tanto los ucranianos como la comunidad mundial, estamos luchando por encontrar la manera de abordarlo.

Agentes de policía junto a vehículos militares blindados rusos destruidos en exhibición en la calle Khreshchatyk, en el centro de Kiev, el 22 de agosto de 2023. GENYA SAVILOV - AFP

Casi todos los ucranianos con los que hablé en Kiev estaban al mismo tiempo exhaustos por la guerra y apasionadamente decididos a recuperar cada centímetro de su territorio ocupado por Rusia, pero nadie tenía respuestas claras sobre el camino a seguir, sólo certeza de que esa derrota significaría el fin del sueño democrático de Ucrania y el fin de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial que había producido una Europa más entera y libre que nunca en su historia.

Lo que Putin está haciendo en Ucrania no es sólo una imprudencia, no es sólo una guerra de elección, no es sólo una invasión de su clase por extralimitaciones, mendacidad, inmoralidad e incompetencia, todo ello envuelto en un fárrago de mentiras. Lo que está haciendo es malo. Ha inventado una serie de justificaciones cambiantes (un día estaba derrocando a un régimen nazi en el poder en Kiev, al siguiente estaba impidiendo la expansión de la OTAN, al siguiente estaba defendiéndose de una invasión cultural occidental de Rusia) para lo que en última instancia fue una decisión personal. Un vuelo de fantasía que ahora requiere que su ejército de superpotencia recurra a Corea del Norte en busca de ayuda. Es como si el banco más grande de la ciudad tuviera que pedir un préstamo a la casa de empeño local. Hasta aquí la virilidad con el torso desnudo de Putin.

Lo que resulta tan malévolo, más allá de la muerte, el dolor, el trauma y la destrucción que ha infligido a tantos ucranianos, es que en un momento en que el cambio climático, la hambruna y las crisis de salud están afectando gravemente al planeta Tierra, lo último que la humanidad necesitaba era desviar tanta atención, energía colaborativa, dinero y vidas para responder a la guerra de Putin.

Sin justificación

Últimamente, Putin ni siquiera se molesta en justificar la guerra, tal vez porque incluso él se siente demasiado avergonzado para expresar en voz alta el nihilismo que sus acciones gritan: si no puedo tener a Ucrania, me aseguraré de que los ucranianos tampoco puedan tenerla.

“Esta no es una guerra en la que el agresor tenga alguna visión, algún esbozo del futuro. Más bien, al contrario, para ellos, todo es oscuro, amorfo y lo único que importa es la fuerza”, comentó Timothy Snyder, el historiador de Yale, en un panel en el que participamos en una conferencia en Kiev el fin de semana pasado.

Estar en la ciudad me ha aclarado tres aspectos. Entiendo aún mejor cuán enfermiza y disruptiva es esta invasión rusa. Entiendo aún mejor cuán difícil, tal vez incluso imposible, será para los ucranianos expulsar al ejército de Putin de cada centímetro de su territorio.

Quizás, sobre todo, entiendo aún mejor algo que el exasesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Zbigniew Brzezinski, observó hace casi 30 años: “Sin Ucrania, Rusia deja de ser un imperio, pero con Ucrania subyugada y luego subordinada, Rusia automáticamente se convierte en un imperio”.

La mayoría de los estadounidenses no saben mucho sobre Ucrania, pero lo digo sin exagerar: Ucrania es un país que puede cambiar el juego para Occidente, para bien o para mal, dependiendo del resultado de la guerra. Su integración en la Unión Europea y la OTAN en el futuro constituiría un cambio de poder que podría rivalizar con la caída del Muro de Berlín y la unificación alemana. Ucrania es un país con un impresionante capital humano, recursos agrícolas y recursos naturales, “manos, cerebros y granos”, como les gusta decir a los inversores occidentales en Kiev. Su completa integración en la seguridad democrática y la arquitectura económica de Europa se sentiría en Moscú y Pekín.

Charles Michel, Volodimir Zelensky y Ursula Von der Leyen se saludan durante una reunión en Kiev el 3 de febrero de 2023.

Putin lo sabe. En mi opinión, su guerra nunca ha sido principalmente sobre detener la expansión de la OTAN. Siempre ha sido mucho más sobre evitar que una Ucrania eslava se una a la Unión Europea y se convierta en un exitoso ejemplo contrario a la autocracia rusa de Putin. La expansión de la OTAN es amiga de Putin, le permite justificar la militarización de la sociedad rusa y presentarse como el guardián indispensable de la fuerza de Rusia. La expansión de la UE hacia Ucrania es una amenaza mortal, ya que expone al putinismo como la fuente de la debilidad de Rusia. Y los ucranianos que conocí, sin excepción, parecían entender que ellos y Europa estaban unidos en un momento épico contra el putinismo, un momento que no puede tener éxito sin un Estados Unidos firme. Por eso, una de las preguntas más frecuentes y preocupantes que recibí durante mi visita fueron variaciones de “¿Crees que el amigo de Putin, Trump, puede volver a ser presidente?”.

Solo basta con mirar a los ojos de los soldados ucranianos que regresan del frente o hablar con padres en las calles de Kiev para despojarse de cualquier ilusión sobre el equilibrio moral de esta guerra. Estuve en el país solo tres días, mucho menos tiempo que mis colegas de The New York Times y otros periodistas de guerra que han sido testigos notables de este combate y sufrimiento. Pero mis interacciones relativamente breves dieron vida a las fotos que vemos de ciudades y aldeas devastadas por las bombas en el este de Ucrania y a los espeluznantes hallazgos que leemos de las Naciones Unidas que documentan casos en los que los niños han sido “violados, torturados y detenidos ilegalmente” por los invasores rusos.

Este es un caso tan obvio de bien contra mal, de justicia contra maldad, como se encuentra en las relaciones internacionales desde la Segunda Guerra Mundial.

Cómo resolverlo

Sin embargo, cuanto más uno se acerca a este conflicto y piensa en cómo resolverlo, ese balance moral tan claro en blanco y negro no ofrece un mapa fácil hacia una solución.

Está claro lo que define un resultado justo. Es una Ucrania que esté completa y libre, con reparaciones pagadas por Rusia. Pero no está en absoluto claro cuánta justicia es alcanzable y a qué precio, o si alguna sucia concesión será la menos mala de las opciones, y si es así, qué tipo de concesión, cuán sucia, cuándo y garantizada por quién.

Es muy difícil detener a un líder que no tiene vergüenza ni conciencia

En otras palabras, en el momento en que se sale del marco de justicia de esta guerra y se entra en el ámbito de la diplomacia realpolitik, la imagen completa pasa de blanco y negro a diferentes tonos de gris. Porque el villano sigue siendo poderoso y todavía tiene amigos y, por lo tanto, una voz. Ucrania, también, tiene muchos amigos comprometidos en ayudarla a luchar mientras lo desee, hasta que “mientras lo desee” se vuelva demasiado largo en Washington y otras capitales de Occidente.

Es muy difícil detener a un líder que no tiene vergüenza ni conciencia. El martes, Putin dijo en una conferencia económica en Rusia que las 91 acusaciones presentadas contra Donald Trump en cuatro jurisdicciones de Estados Unidos representan la “persecución de un rival político” y muestran “la podredumbre del sistema político estadounidense, que no puede pretender enseñar democracia a otros”. El salón estalló en aplausos para un líder famoso por usar ropa interior envenenada, un avión que explota y campos de trabajo siberianos para “enseñar democracia” a sus rivales.

La falta de vergüenza es asombrosa. Y aunque su súplica a Corea del Norte en busca de ayuda militar es patética, el hecho de que esté dispuesto a buscarla subraya que tiene la intención de continuar esta guerra hasta que pueda llevarse algún pedazo de Ucrania que pueda mostrar como un éxito para salvar su reputación.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el líder norcoreano Kim Jong-un en el Cosmódromo de Vostochny. - - Kremlin

Fui a Kiev para participar en la reunión anual de la Estrategia Europea de Yalta, organizada en colaboración con la Fundación Victor Pinchuk (Pinchuk es un empresario ucraniano). El primer orador fue el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, quien desde el principio argumentó que si abandonamos las consideraciones de justicia y hacemos un trato sucio con Putin, sembraremos el viento y cosecharemos el torbellino.

“La moralidad humana debe ganar esta guerra”, dijo Zelensky. “Nuestro éxito, el éxito específico de Ucrania, no depende solo de nosotros, los ucranianos, sino también de hasta qué punto todo el vasto espacio moral del mundo quiere preservarse a sí mismo”.

Pero asegurar la justicia en la guerra casi siempre requiere la derrota total y la ocupación del agresor. Rusia tiene más de tres veces la población de Ucrania. Y cuando uno escucha a los soldados ucranianos hablar, escucha un cóctel de desafío al estilo de Zelensky, mezclado con admisiones de agotamiento.

La conferencia contó con un panel de cuatro soldados ucranianos hombres –a uno le faltaba un antebrazo y a otro un ojo– y una soldado mujer. Todos habían luchado en el frente. Así es como lo expresó Dmytro Finashyn, oficial de inteligencia de la Guardia Nacional de Ucrania: “Nuestra mejor gente está muriendo, aquellos que deberían dar forma al futuro de Ucrania. Por eso es necesario reducir nuestras pérdidas. El mundo debe ayudarnos, porque estamos luchando por la democracia global”.

Alina Mykhailova, una oficial que ha estado en el campo durante más de un año, comenzó a llorar durante su presentación, lamentando la pérdida de un comandante querido. “Estamos sufriendo grandes bajas; no hay romanticismo en la batalla y la guerra. Es sucia, es desagradable y mala”, dijo.

No me malinterpretes, este es un ejército ucraniano listo para seguir luchando, y cualquier político en este país, incluido Zelensky, que solo insinúe una concesión territorial será destituido de su cargo. Pero las matemáticas son crueles. Todos los que se ofrecieron como voluntarios, justo después de la invasión, han ido al frente, lo que significa que cada vez más ucranianos tendrán que ser reclutados. Si bien muchos se presentan, a menudo buscan unirse a las unidades de drones, no a la infantería de guerra de trincheras, y cada vez más han estado tratando de sobornar o escapar del reclutamiento. Por eso, Zelensky recientemente tuvo que destituir a todo el liderazgo superior de sus centros regionales de reclutamiento militar.

Todo se reduce a ese meteorito. Nadie en este país europeo moderno estaba preparado para que su vida diera un giro completo debido a este tipo de guerra total, que, a pesar de todas las amenazas de Rusia, siempre pareció una posibilidad remota. Una madre me comentó que su vida social ahora se reduce a cenas ocasionales con amigos, fiestas de cumpleaños de niños “y funerales”. Eso no era parte del plan.

Más armas para la contraofensiva

Lo que preocupa a tantos ucranianos son los mismos dos problemas que preocupan a tantos funcionarios en Washington: la contraofensiva de Kiev contra los rusos a corto plazo y las necesidades de seguridad de Ucrania a largo plazo. He sido un defensor de que Estados Unidos se mantenga junto a Ucrania durante el tiempo que los ucranianos quieran luchar. Estar en Ucrania no cambió mi opinión tanto como resaltó la necesidad de urgencia y pragmatismo.

En esta imagen de archivo, lanzamisiles patriot comprados a Estados Unidos el año pasado, desplegados en Varsovia, Polonia, el 6 de febrero de 2023. (AP Foto/Michal Dyjuk, archivo)

En cuanto a la urgencia: Ucrania necesita infligir tanto daño al ejército de Putin lo más rápido posible. Eso significa que necesitamos entregar masivamente y de manera rápida el armamento que Ucrania necesita para romper las líneas de Putin en el sureste del país. Estoy hablando de todo lo que se pueda usar efectiva y rápidamente: F-16; equipos de despeje de minas; más sistemas antiaéreos Patriot; sistemas de misiles tácticos MGM-140 del Ejército, que podrían atacar profundamente detrás de las líneas rusas, cualquier cosa que los ucranianos puedan usar de manera efectiva y rápida.

Rustem Umerov, haciendo su primera aparición pública como nuevo ministro de Defensa de Ucrania, dijo en la conferencia: “Nuestro ejército hoy es uno de los más fuertes y motivados del mundo, porque sabemos por lo que luchamos. Pero necesitamos más equipo militar. Lo necesitamos hoy, lo necesitamos mañana, lo necesitamos ahora”.

Cuanto antes Putin enfrente un colapso de sus fuerzas en Ucrania, más tendrá que huir o estar listo para negociar un acuerdo que lo salve hoy, y no esperar a ver si Trump es reelegido y le lanza un salvavidas.

Pero no tengan ilusiones: cualquier alto el fuego o acuerdo de paz traerá un conjunto completamente nuevo de dilemas políticos.

Si la guerra se prolonga, Zelensky podría enfrentar presiones discretas en casa para negociar y presiones ruidosas de sus aliados europeos. Y Putin podría quedarse sin estados parias, como Corea del Norte e Irán, desde los cuales conseguir más municiones.

Cualquier tipo de alto el fuego formal o informal es posible. Pero lo que es imposible es esto: que Ucrania acepte un fin permanente o temporal de este conflicto sin la promesa de una garantía de seguridad del Artículo 5 de la OTAN (o algún equivalente de Estados Unidos y Europa).

El domingo por la madrugada, Rusia lanzó casi tres docenas de drones sobre Kiev. Sirenas de alerta aérea sonaban a lo lejos, o eso me dijeron, porque dormí durante todo el incidente. Esto llevó a dos de mis colegas de The Times en Kiev, Andrew Kramer y Marc Santora, a presentarme de inmediato una aplicación para iPhone: Air Alarm Ukraine. Está vinculada al sistema de defensa aérea de Ucrania y, cuando un ataque es inminente, emite una advertencia: “Atención. ¡Alerta de bombardeo aéreo! Diríjase al refugio más cercano!”.

Pero la voz no es ucraniana. Es la voz grave de Mark Hamill, o Luke Skywalker de Star Wars.

“No seas descuidado”, advierte Hamill. “Tu exceso de confianza es tu debilidad”.

Un soldado ucraniano de la 28ª brigada lanza un dron en la línea del frente cerca de Bakhmut, Ucrania, domingo 20 de agosto de 2023. (AP Photo/Libkos) LIBKOS - AP

La aplicación también cuenta con una configuración en idioma ucraniano, narrada por una mujer, pero según un artículo de The Associated Press, algunos ucranianos prefieren escuchar a Hamill debido a la forma en que anuncia la señal de despejado: “La alerta aérea ha terminado... Que la Fuerza te acompañe”.

Nación start-up

Menciono esto por varias razones. La primera es resaltar que Ucrania, al igual que Israel, es una verdadera “nación start-up”, un país con mucha creatividad y capacidad innovadora, no solo en aplicaciones, sino también en drones y misiles de crucero producidos localmente.

“A pesar de la guerra en curso, las start-ups ucranianas generaron más de 6000 millones de dólares en ingresos en 2022, 542 millones de dólares más que en 2021, y han triplicado su valor desde 2020″, según un informe de abril de 2023 de Michał Kramarz, jefe de Google para Startups, Europa Central y del Este. En un año normal, Ucrania graduaba a 130.000 ingenieros, más que Alemania y Francia.

Mientras estaba en Kiev, entrevisté a Brian Best, quien dirige el departamento de banca de inversión en Dragon Capital, una firma de inversión en Ucrania que financia start-ups. En los últimos años, me dijo, los cambios en las relaciones de Ucrania con la UE han permitido a los jóvenes tecnólogos ucranianos viajar sin visa a Europa Occidental y “han traído de vuelta muchas habilidades nuevas sobre cómo hacer negocios. La guerra solo ha acelerado eso”. Además de las start-up militares y cibernéticas, Best dijo que la calle en la que vive “tiene tres o cuatro restaurantes nuevos que tienen un ambiente muy europeo. Es una revolución cultural”.

Además, según la Comisión Europea, antes de la guerra, Ucrania representaba el 10% del mercado mundial de trigo, el 15% del mercado de maíz y el 13% del mercado de cebada. Hoy también tiene el ejército más experimentado de Europa y, después de Rusia, el más grande, con argumentos a favor de ser el más experimentado en guerra con drones de próxima generación en el mundo.

Vuelvo a los primeros años de la década de 1990, cuando me oponía a la expansión de la OTAN después de la caída del Muro de Berlín, porque pensaba que nuestra prioridad debería ser tratar de fomentar una Rusia democrática. No lamento eso ni por un segundo. Ahora, 30 años después, cuando las perspectivas de una Rusia democrática parecen totalmente remotas, estaría encantado de usar la OTAN y la UE para fomentar y asegurar una Ucrania democrática.

Porque si Ucrania puede escapar de esta guerra, incluso si tiene que ceder temporalmente parte de su territorio a Putin, y puede completar las reformas anticorrupción y regulatorias necesarias para unirse a la Unión Europea, el potencial intelectual, agrícola y militar que representa Ucrania serviría como un modelo y un imán importante para los rusos que quieren un futuro diferente, sin mencionar otros estados balcánicos inestables.

“Lo que está haciendo Ucrania tiene el potencial de ser tan transformador para la región en su conjunto, para todos los países que intentan consolidar la democracia”, me dijo Anastasia Radina, de 39 años, presidenta del comité anticorrupción del Parlamento de Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden; el canciller de Alemania, Olaf Scholz; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de Francia, Emmanuel Macron en una reunión de emergencia tras el incidente en Polonia.

La pesadilla de Putin

Es por eso que, tanto como valoro a la OTAN como alianza de seguridad, nunca he perdido de vista cómo la Unión Europea, de la que los estadounidenses tienden a saber poco, ha logrado construirse en su propio tipo de Estados Unidos de Europa, otro gran centro de mercados libres, democracia, libre circulación y el Estado de Derecho. Sin duda, la UE tiene muchos problemas en su gestión cotidiana. Pero considerando la larga historia de fratricidio en Europa, la UE es un milagro tranquilo y aburrido. Agregar a Ucrania a ella solo la haría más fuerte.

De hecho, al pensar en cuál podría ser el castigo más significativo y doloroso para Putin y sus crímenes de guerra, decidí que sería que fuera condenado a sentarse en el Kremlin el resto de su vida, escondiéndose de los conspiradores y teniendo que mirar a una Ucrania que es un miembro seguro y próspero de la zona de libre mercado/libre circulación más grande y democrática del mundo: la UE; mientras que sus ciudadanos podrían disfrutar de la libertad para vacacionar e invertir en Corea del Norte e Irán.

Eso sería la pesadilla de Vladimir Putin. Nuestra tarea es ayudar a que eso se haga realidad.

Por pura casualidad, me recordaron cuán importante podría ser esto en mi viaje de regreso a casa. Mientras estaba en el aeropuerto Chopin de Varsovia, vi aterrizar aviones de Lufthansa de Alemania en las pistas polacas. Vi pasar a tres judíos jasídicos con sus distintivos abrigos y sombreros negros, con los flecos de sus talit colgando de sus camisas blancas. Con Polonia ahora en la UE, podía escuchar conversaciones en varios idiomas, algunos de los cuales no podía identificar, en un rango de 360 grados.

En 1939, la llegada de un avión alemán a Varsovia significaba que la muerte y el caos pronto seguirían, especialmente para mis antepasados. Ahora, es solo una forma rápida de llegar a Frankfurt.

Olvidamos lo que es un milagro político. Olvidamos lo que tomó para que los diplomáticos europeos, con la ayuda de presidentes estadounidenses y el poder estadounidense, crearan esta escena de normalidad multirreligiosa y multinacional que es la Unión Europea de hoy.

Así que, querido lector, puede estar a favor de una mayor intervención occidental en Ucrania o en contra. Pero de cualquier manera, no tenga ninguna duda de que el ataque de Vladimir Putin a Ucrania es un ataque directo a toda esta escena, a esta normalidad que damos por sentada, a este milagro común.

