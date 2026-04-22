La UE destraba un préstamo millonario para Ucrania tras la reactivación del oleoducto Druzhba

BRUSELAS.– La Unión Europea quedó este miércoles a un paso de destrabar un acuerdo clave para financiar a Ucrania, tras meses de bloqueo político que habían puesto en duda la capacidad de Kiev para sostener sus cuentas en plena guerra. El giro se produjo luego de la reanudación del flujo de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, lo que permitió que Hungría y Eslovaquia levantaran sus objeciones.

El paquete en discusión asciende a 90.000 millones de euros y busca garantizar la liquidez del Estado ucraniano durante 2026 y 2027. Para el gobierno de Volodimir Zelensky, se trata de un respaldo crucial para sostener el funcionamiento del país en un contexto de economía de guerra, con presión constante sobre las finanzas públicas y los servicios básicos.

Vista general de una estación de bombear al final del oleoducto Druzhba en la refinería PCK, en Schwedt, en el este de Alemania Sven Kaestner - AP

El desbloqueo estuvo directamente vinculado a la cuestión energética. El crudo ruso volvió a circular este miércoles por el tramo ucraniano del oleoducto Druzhba, después de semanas de interrupciones provocadas por daños en la infraestructura tras un ataque con drones en el oeste de Ucrania. Ese corte había derivado en una disputa política con Budapest y Bratislava, países que mantienen una fuerte dependencia del suministro energético ruso.

Tanto Hungría como Eslovaquia habían condicionado su apoyo al paquete financiero y a nuevas sanciones contra Moscú a la normalización del flujo de petróleo. El entonces primer ministro húngaro, Viktor Orban, utilizó el conflicto como herramienta de presión en Bruselas y llegó a revertir compromisos previos para no bloquear el acceso de la UE a los mercados internacionales. Su postura se dio en medio de una campaña electoral que culminó con su derrota el 12 de abril.

En paralelo, el jefe de gobierno eslovaco, Robert Fico, mantuvo una línea similar y vinculó su respaldo tanto al financiamiento como a nuevas sanciones a la reapertura completa del suministro. Llegó incluso a afirmar que la confianza con Ucrania había quedado “gravemente dañada” por los cortes.

El préstamo sería de 90 mil millones de euros EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

La situación comenzó a destrabarse cuando la empresa ucraniana Ukrtransnaft habilitó nuevamente el bombeo de crudo este miércoles, lo que abrió la puerta a un acuerdo político más amplio.

El esquema financiero también debió ser modificado. En un primer momento, la UE evaluaba utilizar activos rusos congelados como garantía para la emisión de deuda. Sin embargo, Bélgica —país donde se concentra gran parte de esos fondos— planteó objeciones por posibles riesgos legales y represalias, lo que llevó a los Estados miembros a optar por una alternativa: financiarse directamente en los mercados internacionales.

En Bruselas, el proceso se encuentra ahora en una etapa técnica conocida como “procedimiento de silencio”, que otorga a los 27 Estados miembros un plazo de 24 horas para presentar objeciones formales. Si no se registran bloqueos, el acuerdo quedará aprobado.

El primer ministro húngaro Viktor Orbán habla con reporteros durante su visita oficial a Bratislava, Eslovaquia, el martes 21 de enero de 2025. (AP Foto/Petr David Josek) Petr David Josek - AP

Desde Kiev, Zelensky calificó la señal como “adecuada” y reiteró que Ucrania continúa cumpliendo sus compromisos internacionales pese al contexto bélico. El presidente insistió en que el sostén financiero externo es clave para mantener la resistencia frente a Rusia y asegurar el funcionamiento del Estado.

La reanudación del flujo en el oleoducto Druzhba no solo permite restablecer el suministro hacia Europa Central —en particular hacia refinerías del grupo húngaro MOL—, sino que también allana el camino para avanzar con nuevas restricciones económicas contra Moscú.

Agencias AP y Reuters