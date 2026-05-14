Por qué la cumbre Trump-Xi Jinping podría ser la antesala de un posible conflicto entre ambos países, según un experto internacional

En medio de una histórica visita del presidente de EE.UU a China, el analista internacional Andrés Repetto profundizó, en comunicación con LN+, en los detalles del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín e indagó en las declaraciones de ambos mandatarios.

“Las declaraciones que ha hecho el presidente Xi, que son las más relevantes, creo, a este minuto, es si estamos en la antesala de algún posible conflicto entre China y los Estados Unidos”, relató Repetto, y remarcó: “La verdad que hay pequeñas cosas que son importantes a la hora de la relación entre los dos presidentes”.

Andres Repetto en LN+

En relación a las declaraciones del mandatario chino, remarcó: “Dijo que hay una situación mundial cambiante y que estamos entrando en una encrucijada. Que el tema más importante era Taiwán” y el experto citó a la agencia oficial china, donde informaron que Xi Jinping remarcó la importancia del asunto en Taiwán en las relaciones entre los dos países.

En este sentido, destacó el mensaje de las autoridades chinas: “Si se maneja adecuadamente, se puede mantener la estabilidad general de las relaciones bilaterales. Si se maneja mal, los dos países chocarán o incluso entrarán en conflicto, llevando a toda la relación a una situación extremadamente peligrosa”.

Tras este comunicado, el analista destacó su importancia y las palabras utilizadas: “Me parece que acá los chinos fueron realmente muy directos con un Trump que, después de reunirse la primera vez hubo con Xi Jinping, empezó con los aranceles, con una guerra comercial que se fue suavizando, pero me parece que los chinos dejaron claramente cuál es la prioridad ni Taiwán”

“Dejó en claro cuál es la situación y cuál podría ser si no se hacen las cosas como China quiere que se hagan”, sumó.

La cumbre entre Trump y Xi Jinping

La importancia de Taiwán

Para explicar la importancia que sostiene la administración china sobre Taiwán, Repetto detalló: “Taiwán es una isla que se separó en la Revolución Comunista hace muchísimos años; es una democracia que no declaró su independencia porque declarar su independencia pública y abiertamente significaría posiblemente la invasión directa de China continental”.

En este marco, el analista internacional resaltó: “En más de una oportunidad durante todas estas décadas, China dijo que van a recuperar por la diplomacia si es necesaria por la fuerza”.

En este sentido, planteó el siguiente interrogante: “¿Estados Unidos reconoce la independencia de Taiwán? No, porque ni siquiera Taiwán la ha declarado. Pero sí le vende todas las armas en principio necesarias o fundamentales para que Taiwán se sienta segura ante la posibilidad de una invasión por parte de China”, concluyó.