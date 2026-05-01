Estados Unidos elevó su nivel de alerta en Reino Unido ante un posible ataque terrorista: “Altamente probable”

LONDRES (Reuters).- La embajada de Estados Unidos en Londres elevó su nivel de alerta a “grave” en Reino Unido ante la posibilidad de un ataque terrorista. La cancillería instó a los ciudadanos estadounidenses a permanecer alertas en lugares públicos, mantener un perfil bajo y revisar sus planes de seguridad personal.

La decisión de la embajada norteamericana se da horas después de que funcionarios del gobierno británico dijeran que habían elevando la amenaza de terrorismo nacional a su segundo nivel más alto.

“El jueves, el gobierno del Reino Unido elevó su nivel de alerta terrorista nacional a ‘grave’, lo que significa que un ataque es altamente probable”, explicó la embajada en un comunicado. “El reciente aumento se debe al incremento de amenazas islamistas y de extrema derecha en el Reino Unido”, agrega el texto.

Gran Bretaña elevó su nivel de alerta terrorista nacional de “sustancial” a “grave” tras un ataque antisemita con arma blanca ocurrido a principios de esta semana en el norte de Londres.

El nivel de amenaza indica que es muy probable que se produzca un ataque extremista en los próximos seis meses.

Con información de Reuters.

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