Pedido oficial: Trump exige que el ICE reanude las paradas de autos de migrantes tras la suspensión del DHS

El presidente Donald Trump manifestó su disconformidad ante la prohibición al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para realizar controles vehiculares. El mandatario republicano exigió que la institución retome estas prácticas de inmediato, tras la suspensión dictada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Qué dijo Trump sobre la prohibición de controles de tráfico por parte del ICE

Trump defendió las intervenciones federales en controles vehiculares en un mensaje publicado este miércoles en la plataforma Truth Social. En ese marco, el presidente enfatizó: “No podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y efectivas de ICE para combatir el crimen: ¡La detención de tráfico!”.

El mensaje de Donald Trump donde pidió que se reanuden los controles vehiculares del ICE Captura de pantalla Truth Social @realDonaldTrump

El líder republicano argumentó que prescindir de esta metodología beneficiaría únicamente a grupos delictivos. En su posteo, instó directamente a los agentes: “ICE, sean juiciosos, justos e inteligentes, y vuelvan a hacer su importantísimo trabajo”.

Asimismo, el mandatario sostuvo que el personal de la agencia merece “respeto” y debe retomar sus funciones cotidianas sin las restricciones actuales impuestas por la jefatura.

Punto por punto: en qué consiste la prohibición a los controles vehiculares del ICE

La orden administrativa obliga al personal de la división de Operaciones de Ejecución y Eliminación (ERO, por sus siglas en inglés), que forma parte del ICE, a pausar la mayoría de las intercepciones de vehículos. Según CBS News, esta instrucción se materializó a nivel nacional como consecuencia de dos incidentes letales donde fallecieron inmigrantes durante operativos de vigilancia, en Texas y Maine.

En algunas ocasiones, los agentes del ICE ya no pueden realizar controles vehiculares Fotomontaje generado con IA

Sin embargo, existen dos excepciones específicas donde los agentes mantienen la facultad de detener automóviles:

Los oficiales pueden intervenir si el objetivo es considerado una amenaza criminal seria.

si el seria. También pueden actuar si ejecutan la acción mediante una colaboración con otras agencias bajo órdenes judiciales previas.

Asimismo, la restricción no alcanza a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), que preserva sus facultades habituales por enfocarse en crímenes penales. La medida aplica al personal encargado de arrestos civiles y procesos de deportación rutinarios.

Hasta cuándo estará vigente la orden restrictiva contra el ICE, según Tom Homan

El funcionario encargado de la política fronteriza, Tom Homan, intervino para aclarar los alcances de esta determinación administrativa ante la opinión pública. En una entrevista con Fox News, intentó descartar la posibilidad de que exista un giro en el enfoque de la agencia migratoria.

En ese marco, aclaró que se trata de una medida “temporal” y no de un “cambio de política”. Homan subrayó que esta directiva busca garantizar la integridad de los procedimientos.

En ese sentido, el denominado “zar de la frontera” explicó la lógica detrás de la decisión operativa: “Es para asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto”. También reconoció que el currículo formativo de los oficiales sobre paradas vehiculares requería una revisión para equipararse con los estándares de la Patrulla Fronteriza.

A pesar de la pausa, el directivo reiteró que la capacidad de realizar arrestos del ICE sigue vigente. Las operaciones de campo continúan con ajustes diseñados para elevar los niveles de seguridad institucional.