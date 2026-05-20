Estados Unidos aumenta la presión sobre el régimen cubano e imputará a Raúl Castro por un hecho de hace 30 años

WASHINGTON.- El expresidente cubano Raúl Castro fue imputado por Estados Unidos, según informó el miércoles un alto funcionario de la administración Trump, en una medida que marca una escalada en la campaña de presión de Washington contra el gobierno comunista de la isla caribeña.

Se espera que los cargos contra Castro por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos se basen en un incidente de 1996 en el que aviones cubanos derribaron aeronaves operadas por un grupo de exiliados cubanos.

En simultáneo, la fiscalía federal de Miami planea organizar un evento esta tarde para honrar a las víctimas del incidente.

El Departamento de Justicia anunció el martes que haría un comunicado junto con la ceremonia, pero no proporcionó detalles al respecto.

Qué pasó con las avionetas de Hermanos al Rescate

El 24 de febrero de 1996, aviones de combate cubanos derribarondos aeronaves Cessna 337. En el ataque murieron los ciudadanos estadounidensesArmando Alejandre Jr., Carlos CostayMario de la Peña, junto al residente legal Pablo Morales, cuyos cuerpos nunca fueron recuperados en el Estrecho de Florida.

Investigaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional determinaron que el derribo ocurrió fuera del espacio aéreo cubano, a unas diez millas náuticas del límite territorial.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos catalogó el hecho como una ejecución extrajudicial y apuntó a la cadena de mando cubana.

Tras el incidente, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) desmanteló la Red Avispa, una estructura de espionaje vinculada al gobierno cubano que operaba en Florida.

En 2001, su líder, Gerardo Hernández, fue condenado por conspiración para cometer asesinato, después de que la fiscalía sostuvo que los espías habían alertado a La Habana sobre los vuelos de Hermanos al Rescate.

Hernández fue liberado en 2014 en un intercambio de prisioneros durante la gestión de Barack Obama.

La posible imputación contra el exmandatario se produce en un momento en que el presidente estadounidense ha presionado para que se produzca un cambio de régimen en Cuba, donde los comunistas de Castro han estado al mando desde que su difunto hermano Fidel Castro lideró una revolución en 1959.

Recientemente, las tensiones entre Washington y La Habana se han recrudecido luego que Trump firmara el 29 de enero un decreto que amenaza con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba.

El mensaje de Estados Unidos

Este miércoles el secretario de Estado de Estados Unido difundió un video, en el que acusó al liderazgo comunista de la isla de robo, corrupción y opresión.

El mensaje, que muestra a Rubio hablando directamente al pueblocubano en español, se divulga cuando se espera que e l Departamento de Justicia norteamericano anuncie la acusación penal contra el exlíder cubano, de 94 años.

“El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano”, sostuvo el secretario de Estado.

El anuncio se produce el 20 de mayo, que es conmemorado por la comunidadcubana en Estados Unidos como el Día de la Independencia de Cuba.

“Intervención, injerencia, despojo, frustración. Eso significa el 20 de mayo en la historia de Cuba”, reaccionó el presidentecubano Miguel Díaz-Canel en X en referencia a la Enmienda Platt, un apéndice a la primera Constitución cubana que permitía a Washington intervenir militarmente en Cuba.

Agencia Reuters