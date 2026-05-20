Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, miércoles 20 de mayo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Suenan las sirenas en el norte de Israel tras la "infiltración de aeronaves hostiles"
El ejército israelí ha anunciado que se han activado las sirenas en la zona de Malkia, en el norte de Israel, tras la “infiltración de un avión hostil”, consignó la señal Al Jazeera.
Los militares añadieron que los detalles de la infiltración estaban siendo revisados.
Xi Jinping se reunió con Putin en Pekín en plena tensión por la guerra en Medio Oriente
PEKÍN.- El presidente de China, Xi Jinping, recibió este miércoles a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en el Gran Palacio del Pueblo en la ciudad de Pekín, en una cumbre que giró en torno a la guerra en Medio Oriente, los vaivenes del precio del petróleo mundial y que tiene la intención de consolidar el creciente entendimiento entre ambas potencias. El encuentro se da apenas una semana después de que el líder chino recibiera a Donald Trump, también en la capital del país.
Putin llegó a China el martes, tras un vuelo directo desde Moscú, y fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, una guardia de honor y jóvenes con camisas azul claro que ondeaban banderas chinas y rusas.
Israel afirma que está trasladando a su territorio a 430 activistas de flotilla para Gaza
Las autoridades israelíes informaron el martes por la noche que 430 activistas a bordo de una flotilla de ayuda con destino a Gaza estaban siendo trasladados a Israel, después de que sus embarcaciones fueran interceptadas en el mar el día anterior, consignó la agencia de noticias AFP.
“Otra flotilla de relaciones públicas ha llegado a su fin. Los 430 activistas han sido trasladados a embarcaciones israelíes y se dirigen a Israel, donde podrán reunirse con sus representantes consulares”, aseguró un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.
Trump dice que va a terminar con Irán "muy rápidamente"
🇺🇸 Trump says they're going to be finished with Iran "very quickly" and that the economy is good, but people aren't "seeing it yet." pic.twitter.com/LBLQgO9mYE— Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 20, 2026
Ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano dejan 19 muertos, incluidos 3 niños
Los ataques aéreos que Israel lanzó el martes en el sur de Líbano provocaron la muerte de al menos 19 personas, entre ellas cuatro mujeres y tres niños, informó el Ministerio de Salud libanés, en la más reciente serie de ofensivas casi diarias de ambas partes, que no se han detenido pese al frágil alto el fuego en la guerra entre Israel y Hezbollah, negociado por Estados Unidos.
La guerra contra Irán expone las fallas estructurales del complejo industrial-militar de EE.UU.
Durante su gestión como secretario de Defensa a lo largo de dos mandatos presidenciales, Robert M. Gates criticó duramente las armas que ofrecían demasiadas funciones y eran demasiado costosas.
Denunció las armas que prometían una “solución del 99%” pero que tardaban años en fabricarse, y abogó por una nueva generación que diera una “solución del 75%” pero que se produjera de forma más económica en cuestión de meses.
Casi dos décadas después, poco ha cambiado. Los misiles interceptores Patriot pueden tardar hasta 36 meses y costar cuatro millones de dólares en fabricarse. En lo que va de la guerra contra Irán, el Ejército estadounidense ha disparado más de 1200. Algunos se utilizaron para derribar drones Shahed, cuyo precio asciende a 35.000 dólares, y que Irán puede producir a un ritmo de al menos 200 al mes.
La guerra y el rápido ritmo con el que Estados Unidos ha consumido armamento han traído de vuelta la antigua crítica de Gates a la actualidad y han puesto al descubierto profundas deficiencias en el complejo industrial-militar estadounidense y en sus sistemas de adquisición de armas.
“Ucrania va a producir siete millones de drones este año”, dijo Gates en una entrevista. “Vamos. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo?”.
El Pentágono y el Congreso han intentado, en su mayoría sin éxito, abordar el problema durante años. Ahora, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo está afrontando. La principal diferencia radica en que, mientras muchos secretarios de Defensa, incluido Gates, abogaban por hacer más con menos dinero, Hegseth impulsa un presupuesto de 1,5 billones de dólares, la mayor propuesta de financiación militar en la historia moderna de Estados Unidos.
La guerra contra Irán expone las fallas estructurales del complejo industrial-militar de EE.UU.
WASHINGTON.– Durante su gestión como secretario de Defensa a lo largo de dos mandatos presidenciales, Robert M. Gates criticó duramente las armas que ofrecían demasiadas funciones y eran demasiado costosas.
Denunció las armas que prometían una “solución del 99%” pero que tardaban años en fabricarse, y abogó por una nueva generación que diera una “solución del 75%” pero que se produjera de forma más económica en cuestión de meses.
Casi dos décadas después, poco ha cambiado. Los misiles interceptores Patriot pueden tardar hasta 36 meses y costar cuatro millones de dólares en fabricarse. En lo que va de la guerra contra Irán, el Ejército estadounidense ha disparado más de 1200. Algunos se utilizaron para derribar drones Shahed, cuyo precio asciende a 35.000 dólares, y que Irán puede producir a un ritmo de al menos 200 al mes.
En qué consiste la nueva estrategia de EE.UU. en la guerra de Medio Oriente y qué se espera de Irán, según un experto internacional
Más notas de Guerra en Medio Oriente
- 1
Quiénes son y qué hacen las hijas “góticas” de Zapatero salpicadas por la investigación judicial
- 2
Evo Morales apuntó contra Milei en medio de la crisis en Bolivia: “Ha enviado policías y militares”
- 3
Los científicos ahora descartan los escenarios climáticos más extremos, pero todavía advierten riesgos
- 4
La guerra contra Irán expone las fallas estructurales del complejo industrial-militar de EE.UU.