Una radio inglesa anunció por error la muerte del rey Carlos III: lo atribuyeron a “un fallo informático”

LONDRES (AFP).- Una emisora de radio local del sureste de Inglaterra tuvo que presentar este miércoles un pedido de disculpas al rey Carlos III y a sus oyentes por haber anunciado por error la muerte del soberano, atribuyéndolo a un fallo informático.

“[La información] fue activada por error el martes por la tarde, anunciando erróneamente el fallecimiento de Su Majestad el Rey”, escribió en Facebook el director de Radio Caroline, Peter Moore. El ejecutivo achacó el error a “un fallo informático ocurrido en el estudio principal”.

El programa del martes por la tarde no está disponible en la reproducción en la web de la emisora, con sede en Essex.

Una radio inglesa anunció por error la muerte del rey Carlos III

Sin embargo, en las últimas horas se reveló el momento en el que la radio emite el mensaje grabado para anunciar la muerte del rey. Caroline Radio transmitía el reconocido sencillo What’s Up? de la banda de rock estadounidense 4 Non Blondes.

De un momento a otro, se interrumpe la música y una voz dice: “Suspendemos nuestra programación hasta nuevo aviso como muestra de respeto tras el fallecimiento de su Majestad rey Carlos III. Vamos a transmitir música adecuada hasta nuevo aviso”.

El aviso se reprodujo tres veces y comenzó a sonar tras eso God Save the King, el himno del Reino Unido. Cortó la transmisión por 16 minutos. Todas las radios del Reino Unido mantienen preparado el aviso de muerte de los monarcas de turno y lo utilizan cuando fallecen.

Las disculpas del director de Radio Caroline tras anunciar por error la muerte del Rey Carlos III

Tras darse cuenta de la equivocación, la emisora, creada en 1964, se disculpó en antena y en redes sociales “por las molestias ocasionadas”. “Radio Caroline ha tenido el placer de emitir el mensaje de Navidad de Su Majestad la reina (Isabel II, fallecida en septiembre de 2022), y ahora el del rey, y esperamos poder seguir haciéndolo durante muchos años más”, escribió el director en el comunicado de disculpas.

Carlos III se encontraba de visita en Irlanda del Norte el martes por la tarde cuando la emisora anunció su fallecimiento.

El rey, de 77 años, sigue recibiendo tratamiento por un cáncer, que anunció en febrero de 2024 y cuya naturaleza no reveló hasta ahora. La semana pasada expuso el programa legislativo del gobierno británico para el próximo año en un discurso ante los legisladores.

Afirmó que la política energética, la defensa y la seguridad nacional se pondrían a prueba mientras el país afronta las consecuencias de las guerras en Irán y Ucrania. Al prometer medidas contra el antisemitismo, señaló que el gobierno “defenderá los valores británicos” de decencia y tolerancia. Todo ocurrió mientras el primer ministro Keir Starmer luchaba por mantenerse en el poder tras el creciente descontento dentro de su Partido Laborista.