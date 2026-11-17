WASHINGTON.- La inteligencia de los Estados Unidos descubrió un posible plan de Irán para atacar con armas químicas y hasta con una bomba radioactiva a altos funcionarios de la gestión encabezada por el presidente Donald Trump radicados en Washington. La información es resultante de un reporte difundido por la cadena CNN tras recopilar el testimonio de siete empleados estatales.

“El complot detectado por EE.UU. fue muy específico e incluye lugares y objetivos, y generó una oleada de planes de contingencia estadounidenses”, sostuvieron dos fuentes consultadas.

“Los funcionarios advirtieron que Estados Unidos es sumamente vulnerable a un ataque con armas no convencionales. Las bombas sucias, que incorporan materiales radiactivos a una bomba convencional, son relativamente fáciles de ensamblar”, consignó la CNN. Además, desde la cadena norteamericana resaltaron que “Irán no necesariamente tendría que introducir clandestinamente en el país a agentes entrenados: solo tendría que convencer a una persona que ya vive en Estados Unidos de llevar a cabo el ataque”.

El conflicto bélico en Medio Oriente fue el origen del supuesto plan que Irán emplearía en Washington MOHAMMED HUWAIS - AFP

La escalada de violencia en Irán, desencadenada por la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel, profundizó una crisis que ya tenía al país sumido en una fuerte tensión política y social. El 28 de febrero de 2026, Washington y Tel Aviv lanzaron una operación de gran escala contra objetivos militares, instalaciones estratégicas y estructuras centrales del poder iraní, con bombardeos en Teherán y otras ciudades. La ofensiva provocó una respuesta inmediata de la República Islámica, que lanzó misiles y drones contra Israel y bases militares estadounidenses en distintos países del Golfo.

Actualmente, el enfrentamiento se encuentra en un punto de estancamiento militar y diplomático caracterizado por el bloqueo del estrecho de Ormuz, la presión sobre los mercados petroleros y negociaciones de paz paralizadas.

Según el testimonio de los funcionarios al que accedió la CNN, “la inteligencia norteamericana detectó comunicaciones iraníes en las que se afirma que el país ocultó dentro de Estados Unidos materiales para fabricar bombas”.

Una vez que la información tomó trascendencia nacional, la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, dijo mediante un comunicado que Estados Unidos está “vigilando todas y cada una de las posibles amenazas, pero en este momento no hay amenazas creíbles contra el territorio nacional”.

Otras fuentes citadas en el artículo mencionaron que “los funcionarios celebraron varias reuniones durante la última semana para analizar cómo contrarrestar la amenaza, una planificación que una fuente describió como “prudente”“. Debido a la porosidad de la situación, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, tuvo que ser trasladado a una residencia militar la semana pasada.

Durante las primeras horas del martes, las principales cuentas que el gobierno de los Estados Unidos tiene en redes sociales no se pronunciaron al respecto.

Hasta las primeras horas del martes, Trump no realizó ningún comentario sobre los supuestos planes iraníes en Estados Unidos Alex Brandon - AP

CNN también consignó que, por el lado de Teherán, un portavoz de la Misión de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York dijo en un comunicado que Irán “considera que el uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia es completamente ilegítimo y rechaza categóricamente y refuta de manera inequívoca las acusaciones falsas y fabricadas difundidas al respecto“.

Al momento de visibilizar un hipotético plan de contingencia, “para Estados Unidos, uno de los desafíos podría ser detectar el complot con anticipación: una ley clave de vigilancia que permite a los funcionarios recopilar las comunicaciones de extranjeros expiró en junio en medio de un enfrentamiento entre la Casa Blanca y el Congreso por Bill Pulte, entonces director interino de Inteligencia Nacional de Trump”.

Finalmente, la CNN detalló que “si bien las órdenes de vigilancia aprobadas antes de junio seguirán vigentes hasta marzo de 2027, funcionarios de seguridad nacional advirtieron que están a punto de perder una de sus herramientas más eficaces para detectar planes terroristas”.