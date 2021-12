Estados Unidos: liberaron a un hombre que pasó 43 años preso por un crimen que no cometió

De los 62 años de vida que tiene Kevin Strickland, 43 los pasó en prisión por un crimen que no cometió. El pasado 23 de noviembre, el hombre de Kansas City, Estados Unidos, fue liberado por un juez de Misuri porque consideró que se cometió “un error profundo” al condenarlo por un triple asesinato en 1978.

Strickland fue sentenciado a cadena perpetua luego de ser acusado de un triple crimen ocurrido en abril de 1978, cuando tenía solo 18 años. En 2020, la fiscalía revisó su caso luego de que otros dos hombres declararan ser los verdaderos autores de los asesinatos por los que fue encarcelado el hombre de 62 años.

Strickland tenía 18 años cuando fue acusado del crimen, hoy tiene 62 años y está en silla de ruedas Proyecto de inocencia del medio oeste

Si bien recuperó su libertad hace dos semanas, aún se siente preso. “Sé que estoy despierto, pero no dejo de pensar que alguien me va a zarandear y decirme que no, que estoy soñando, que me han tomado el pelo, que sigo en prisión”, dijo Strickland, en declaraciones a El País.

“No sé hablar con gente normal, me he criado entre animales”, reconoció, avergonzado. “Necesitaba desconectar del mundo exterior para no sufrir, sobre todo evitaba ver la publicidad, todas esas cosas que yo jamás podría tener, me dolía demasiado”, comentó.

Incluso, por su paso en prisión, el hombre explicó que no recuperó la confianza en la gente. “Si ahora uno de ustedes se desmayase aquí mismo, en esta habitación, yo saldría de aquí sin ponerle la mano encima. Tendría miedo de que me culpen de algo”, reconoció.

Strickland, ahora de 62 años, fue declarado culpable de un triple asesinato en 1978 y sentenciado a cadena perpetua Proyecto de inocencia del medio oeste

Pese a haber pasado casi toda su vida privado de su libertad por un error, Strickland no tiene derecho a ningún tipo de indemnización, ya que la ley de Misuri establece que únicamente pueden beneficiarse quienes hayan sido liberados gracias a una prueba de ADN, y este no es el caso.

Sin embargo, en los últimos días el hombre recibió donaciones que alcanzan la suma de 1,6 millones de dólares. Con el dinero, Strickland planteó que le gustaría viajar. “No sé, Australia me viene a la cabeza por algún motivo. También Brasil. O África, me gustaría ir allí, bajar de una camioneta, tocar a un rinoceronte y volver corriendo al coche a ver si le gano”.

Además, tiene como objetivo reencontrarse con sus hijos, recuperar el vínculo con sus hermanos y que su dolor en la espina dorsal, que provoca que no pueda estar más de tres minutos de pie, se calme un poco y le permita tener una vida tranquila.

Los fiscales en la causa se disculparon con el acusado y pidieron su pronta liberación para enmendar el error Captura de video

El crimen

El 25 de abril de 1978 cuatro hombres entraron a la casa de Larry Ingram y le dispararon a él y a Sherrie Black y John Walker; también hirieron a Cynthia Douglas, quien “quedó traumada por el triple asesinato”. A lo largo de su encarcelamiento, Strickland mantuvo su inocencia y trató de investigar por sus medios a los autores reales del delito.

De este modo, se proporcionó a través de sus abogados evidencia contundente sobre su inocencia, incluidas declaraciones juradas de los perpetradores reales quienes confirmaron la inocencia del hombre. Además, se incluyó en la lista a una persona que aún no fue identificada y con quien Douglas habría confundido a Strickland.

La única sobreviviente envió un mail al programa que investiga la inocencia de los reos para retractarse de sus declaraciones Proyecto de inocencia del medio oeste

Douglas escribió al programa que prueba la inocencia de los reclusos en 2009, diciendo que quería ayudar a Strickland. “Yo era la única testigo y las cosas no estaban claras en ese entonces, pero ahora recuerdo más y me gustaría ayudar a esta persona si puedo”, escribió en el correo electrónico.

En septiembre de 2020, la fiscalía encabezó una nueva investigación científica sobre la identificación de testigos oculares sobre la muestra del testimonio obtenido por Douglas en aquel entonces y determinaron que tal declaración de la mujer “no era confiable”. Por otro lado, se comprobó que el hombre no estuvo en aquella casa el día del crimen.