Estados Unidos hará auditar los ingresos petroleros venezolanos como parte de la reapertura del sector

ARACAS.– El Banco Central de Venezuela (BCV) confirmó que Estados Unidos contrató una firma auditora para supervisar el uso de los recursos financieros venezolanos en el exterior, mientras que el Ejecutivo venezolano designó otra empresa similar con el mismo propósito.

“El gobierno de Estados Unidos contrató a una firma auditora, y el gobierno venezolano a otra, para garantizar la tranquilidad e imparcialidad de todos”, declaró el presidente encargado del BCV, Luis Alberto Pérez González, durante un encuentro con el sector bancario.

Que los recursos venezolanos estén auditados por consultores externos “nos da tranquilidad”, señaló el funcionario. “El país debe tener la plena confianza de que los recursos están pasando por donde tienen que pasar y llegando a donde tienen que llegar", agregó.

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, en una visita en febrero (Archivo) HANDOUT - Venezuelan Presidency

La medida forma parte de la normalización de relaciones entre ambos países tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas, en un sorpresivo operativo de las fuerzas especiales de Estados Unidos.

Las auditorías abarcarán operaciones monetarias, manejo de activos en el exterior y mecanismos de divisas, con el objetivo de generar confianza internacional y certificar la transparencia en el uso de fondos públicos.

Según el BCV, la iniciativa se enmarca en el restablecimiento de vínculos con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal de Estados Unidos, y busca reforzar la estabilidad cambiaria y la credibilidad ante inversionistas.

Al mismo tiempo, la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV) reveló que menos del 30% de los pozos petroleros venezolanos se encuentran activos en la actualidad.

El presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, Enrique Novoa, durante el foro Venezuela Energética 2026 JUAN BARRETO - AFP

De las 30.722 perforaciones totales, solo 8491 están operativas, traducido en una producción de 1,1 millones de barriles diarios, muy por debajo de los tres millones que el país exportaba a fines del siglo XX, cuando el líder populista Hugo Chávez ascendió al poder.

Largos años de corrupción, desinversión y mala gestión, agravados por las sanciones estadounidenses, han provocado el colapso histórico del sector, detalló la organización empresarial en un foro en Caracas.

El motor de la transformación

El evento contó con la presencia del encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, quien subrayó que el sector privado, y en especial las empresas estadounidenses, serán “el motor de la transformación de Venezuela en un centro energético global”.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, sucesora de Maduro, ha impulsado reformas a las leyes de hidrocarburos y minería para facilitar la entrada de inversores privados nacionales y extranjeros. El sector aspira a alcanzar cerca de 1,3 millones de barriles diarios durante 2026.

Una estación de servicio de PDVSA en Caracas RONALDO SCHEMIDT - AFP

En este marco de apertura, el productor de energía italiano Eni firmó este martes un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos y PDVSA para relanzar un proyecto clave de crudo pesado en la Faja del Orinoco, informaron la compañía y funcionarios del gobierno.

El plan de inversiones de Eni se encuentra en fase de elaboración y debería estar finalizado para fin de año, señaló el director ejecutivo de la compañía, Claudio Descalzi.

Los socios clave de PDVSA han estado firmando acuerdos preliminares para confirmar su interés o ampliar proyectos de petróleo y gas, a medida que el gobierno avanza en una amplia revisión de todos los contratos del sector como parte de una reforma.

La estadounidense Chevron, la británica Shell y la española Repsol también han suscrito acuerdos similares en las últimas semanas para confirmar o ampliar sus alianzas.

Varias de las empresas beneficiarias de la apertura del sector petrolero venezolano HENRY NICHOLLS - AFP

“Esta es una de las apuestas más importantes por nuestro país en los últimos tiempos”, afirmó la presidenta Delcy Rodríguez sobre el acuerdo con Eni.

PDVSA y Eni, que tiene presencia en Venezuela desde 1998, son socios en el proyecto Junín 5 en el Orinoco, que alberga unos 35.000 millones de barriles de petróleo, así como en Petrosucre, donde producen crudo costa afuera.

Eni también mantiene una alianza con Repsol para el gran proyecto de gas offshore Cardón IV -que también fue relanzado recientemente para aumentar el suministro de gas a Venezuela-, y otra alianza para la producción de metanol en el país.

La producción de Eni en Venezuela alcanzó los 64.000 barriles de petróleo por día en 2025, informó la compañía en un comunicado.

Agencias ANSA y Reuters