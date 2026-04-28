Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 28 de abril
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Claves del día
- Trump señaló que sus representantes ya no volverán a Pakistán y el proceso de paz sufrió un duro revés.
- El jefe militar israelí reconoció “incidentes poco éticos” en la guerra.
- El Líbano acusó ataques de Israel que dejaron 14 muertos.
- El embajador de Rusia ante la ONU defendió a Irán y comparó a los países occidentales con piratas.
Irán afirmó que no tiene previsto reanudar las clases presenciales
Según consignó la cadena Al Jazeera, el Ministerio de Educación iraní afirmó que no tiene previsto reanudar las clases presenciales, a pesar de que algunos centros educativos anunciaron que los exámenes internos se celebrarán de forma presencial.
Según la agencia de noticias Tasnim, el ministerio afirmó que dichas decisiones dependen enteramente de la obtención de los permisos necesarios por parte de las autoridades competentes.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán en Rusia afirmó que Estados Unidos ofreció una nueva ronda de conversaciones
Rusia recibió en San Petersburgo al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, para mantener conversaciones sobre una posible nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos, posicionándose al mismo tiempo como mediador.
Araghchi elogió la "asociación estratégica" tras las conversaciones de alto nivel con Rusia
El ministro de Asuntos Exteriores iraní afirmó estar satisfecho de dialogar con Rusia al “más alto nivel, dado que la región se encuentra en un momento de gran transformación”.
“Los acontecimientos recientes han puesto de manifiesto la profundidad y la solidez de nuestra asociación estratégica”, escribió Araghchi en X. “A medida que nuestra relación sigue creciendo, agradecemos la solidaridad y acogemos con satisfacción el apoyo de Rusia a la diplomacia”, remató el funcionario.
Pleased to engage with Russia at the highest level as the region is in major flux.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 28, 2026
Recent events have evidenced the depth and strength of our strategic partnership. As our relationship continues to grow, we are grateful for solidarity and welcome Russia's support for diplomacy. pic.twitter.com/I1VyDSfxET
Trump, escéptico sobre la propuesta de Irán sobre Ormuz
Según informa el Wall Street Journal, citando fuentes de la administración, Donald Trump y sus asesores de seguridad nacional se muestran escépticos ante la oferta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz y suspender las negociaciones nucleares.
La Casa Blanca continuará negociando con Teherán y probablemente presentará su respuesta y contrapropuestas en los próximos días, detalló el medio norteamericano.
Irán ofrece abrir estrecho de Ormuz si EE.UU. levanta bloqueo y pone fin a guerra
Irán ofreció poner fin al control que ejerce sobre el estrecho de Ormuz a cambio de que Estados Unidos levante su bloqueo sobre el país y ponga fin a la guerra, en una propuesta que aplazaría las discusiones sobre el programa nuclear de la República Islámica, señaló la agencia AP.
Parece poco probable que el presidente estadounidense Donald Trump acepte la oferta, que fue transmitida a los estadounidenses por Pakistán y dejaría sin resolver los desacuerdos que llevaron a Estados Unidos e Israel a ir a la guerra el 28 de febrero. Y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pareció descartar cualquier acuerdo que excluya el programa nuclear de Irán.
Irán dice que bombardeo contra escuela en Minab dejó 155 muertos
El bombardeo de una escuela iraní en la guerra en Medio Oriente, mató a 155 personas, incluyendo 120 niños, según un balance revisado a la baja y que fue divulgado el martes por la televisión estatal IRIB.
El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, había declarado a fines de marzo ante la ONU que “más de 175 estudiantes y profesores” habían sido “masacrados a sangre fría” en el ataque del 28 de febrero.
El jefe militar israelí reconoció "incidentes poco éticos" en la guerra
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Eyal Zamir, afirmó que su responsabilidad es garantizar la seguridad del país y preservar los valores militares. “Soy consciente de que este ha sido un período largo y complejo, pero los incidentes poco éticos que hemos presenciado no tienen justificación. No debemos comprometer nuestros valores. La erosión de los valores y los estándares puede ser tan peligrosa como las amenazas operacionales”, declaró.
La semana pasada, Israel encarceló a dos soldados por profanar una estatua de Jesucristo en el sur del Líbano y fotografiarla. Días después, las FDI anunciaron que estaban investigando un video que parecía mostrar a tropas utilizando maquinaria pesada para dañar paneles solares y un vehículo en la misma localidad.
El embajador de Rusia ante la ONU defiende a Irán y compara a los países occidentales con piratas
El embajador de Rusia ante las Naciones Unidas acusó a los países occidentales de hipocresía en una reunión del Consejo de Seguridad este lunes y afirmó que Irán tiene todo el derecho a limitar el tráfico en el estrecho de Ormuz.
“Se intentó atribuir toda la responsabilidad a Irán, como si hubiera sido este país el que atacó a sus vecinos y estuviera obstruyendo deliberadamente la navegación por el estrecho de Ormuz”, declaró el embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia. “En tiempos de guerra, un Estado costero que sufre un ataque puede limitar la navegación en sus aguas territoriales por motivos de seguridad”.
Y agregó: “A diferencia de los piratas, que izan banderas negras con una calavera y tibias cruzadas en sus embarcaciones, los países occidentales intentan ocultar sus acciones ilegales haciendo referencia a medidas coercitivas unilaterales Esto no es más que una cortina de humo, cuyo propósito es ocultar el hecho de que la (Unión Europea) está cometiendo un robo descarado en alta mar”.
- 1
La princesa Leonor, heredera al trono de España, estudiará Ciencia Política en Madrid
- 2
El Parlamento británico estrecha el cerco sobre Starmer por el caso Epstein: votará si abre una investigación
- 3
Cómo se vivió el tiroteo en la cena de Trump con los periodistas
- 4
Día 59 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber