Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 28 de abril

Según consignó la cadena Al Jazeera, el Ministerio de Educación iraní afirmó que no tiene previsto reanudar las clases presenciales, a pesar de que algunos centros educativos anunciaron que los exámenes internos se celebrarán de forma presencial.

Según la agencia de noticias Tasnim, el ministerio afirmó que dichas decisiones dependen enteramente de la obtención de los permisos necesarios por parte de las autoridades competentes.