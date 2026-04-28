Qué es la OPEP y qué impacto puede tener la salida de Emiratos Árabes Unidos en el precio del petróleo

DUBAI.- La decisión de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP sacudió a uno de los pilares del mercado energético global. No solo por la salida de un productor relevante, sino por abrir interrogantes sobre la capacidad del cartel para seguir actuando como un bloque disciplinado en un contexto internacional cada vez más inestable.

Los funcionarios emiratíes llevaban tiempo evaluando la idea de abandonar el cártel, quejándose de que sus cuotas habían restringido injustamente sus exportaciones de petróleo.

Esta decisión supone un mayor debilitamiento de la OPEP, cuyo poder sobre los mercados petroleros mundiales disminuyó a medida que la producción de petróleo estadounidense creció.

Los Emiratos Árabes Unidos decidieron abandonar la organización a la que pertenecían desde hacía décadas, en vista de la “visión estratégica y económica a largo plazo” del gobierno y sus planes para acelerar la inversión en la producción de energía, según un comunicado publicado por WAM, la agencia estatal de noticias emiratí.

Emiratos Árabes Unidos han sido durante mucho tiempo miembros de la OPEP, primero como el emirato de Abu Dhabi en 1967 y más tarde cuando se convirtió en país en 1971.

Petroleros visto desde Dubai - - AFP

Pero los Emiratos últimamente han intentado ejercer su propia política exterior en Medio Oriente, que con el tiempo ha contradicho algunas posiciones de Arabia Saudita en particular a medida que Riad, bajo el príncipe Mohammed ben Salman, comenzó a competir con los Emiratos por inversiones extranjeras.

Emiratos Árabes Unidos no es el primero en abandonar la OPEP -Qatar salió en 2019-, pero la decisión de retirarse en este momento crucial del mercado petrolero tendrá importantes repercusiones.

¿Qué es la OPEP?

La Organización de Países Exportadores de Petróleo, conocida como OPEP, nació en 1960 con una misión concreta que consistía en coordinar la política petrolera de sus miembros para evitar vaivenes bruscos en los precios. Con el paso de las décadas, ese objetivo derivó en una herramienta de enorme peso geopolítico.

Al acordar cuánto petróleo producir, los países del grupo pueden influir en la oferta global y, en consecuencia, en los precios. Cuando la OPEP recorta producción, el mercado tiende a tensionarse y los valores suben. Cuando abre la canilla, el efecto suele ser el contrario.

Una instalación petrólera en Irak Leo Correa - AP

Según explicó el sitio especializado Moneycontrol, el bloque funciona como una suerte de “administrador de la oferta”, con capacidad para inclinar el equilibrio del mercado en uno u otro sentido.

¿Quiénes integran la OPEP?

La OPEP está integrada por Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Libia, Argelia, Angola, Gabón, Guinea Ecuatorial y la República del Congo. Se trata de países con grandes reservas de crudo que, en conjunto, concentran una porción significativa de la producción mundial.

A ese esquema se suma la llamada OPEP+, una alianza más amplia que incluye a productores externos como Rusia. Ese formato extendido ganó protagonismo en los últimos años y se convirtió en el principal ámbito de negociación para los recortes de producción a escala global.

¿Qué lugar ocupa Emiratos Árabes Unidos?

Emiratos Árabes Unidos ocupa un lugar relevante tanto por su volumen de producción como por su capacidad de expandirla a partir de inversiones sostenidas en el sector.

Su decisión de abandonar la organización, que se hará efectiva en mayo, responde en buena medida a una tensión persistente. Las cuotas de producción que fija el cartel limitaban su ambición de aumentar las exportaciones.

Dubai, ciudad emblemática de Emiratos Árabes Unidos, que anunció su salida de la OPEP GIUSEPPE CACACE - AFP

De acuerdo con analistas citados por MarketWatch, salir de la OPEP le permitirá a Abu Dhabi producir sin las restricciones del grupo y ganar margen para redefinir su estrategia energética.

“Creo que esto demuestra que el cártel ya no tiene la misma influencia ahora que Venezuela es, de facto, un títere de Estados Unidos, y que este último es ahora el productor clave a nivel mundial. Los Emiratos Árabes Unidos se beneficiarán al poder alinearse más estrechamente con Estados Unidos”, afirmó Ashley Kelty, analista de energía de Panmure Liberum al sitio MarketWatch.

¿Cómo influyó la guerra?

El anuncio se produjo en medio de las crecientes tensiones entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, líder de facto del cártel. Si bien alguna vez fueron aliados cercanos, los dos países del Golfo se han distanciado en los últimos años, y los Emiratos Árabes Unidos han optado cada vez más por su propio camino en la región, buscando estrechar lazos con Israel y respaldando a un grupo separatista armado en el sur de Yemen.

La guerra con Irán parece haber ahondado esa brecha, ya que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos sopesan diferentes estrategias para responder a Irán. Los Emiratos, que albergan una importante base militar estadounidense, han sufrido miles de ataques con misiles y drones iraníes. Funcionarios emiratíes han manifestado su descontento con la respuesta de las organizaciones multilaterales regionales, como el Consejo de Cooperación del Golfo y la Liga Árabe, insinuando que habrían preferido una postura unificada más firme contra Irán.

¿Qué impacto tiene su salida?

Más allá del impacto inmediato, la salida expone una fragilidad estructural. El poder de la OPEP depende, en última instancia, de su capacidad para actuar de manera coordinada. Cada fisura erosiona esa influencia.

La historia del cartel está marcada por tensiones internas, en especial en torno al reparto de cuotas. La decisión de Emiratos introduce un elemento adicional porque abre la puerta a que otros países prioricen sus intereses nacionales por sobre los acuerdos colectivos.

En ese sentido, el episodio reaviva un interrogante de fondo. Como señala Moneycontrol, el movimiento de Abu Dhabi plantea dudas sobre la capacidad del grupo para sostener su rol como regulador del mercado en un escenario energético cada vez más fragmentado.

¿Qué pasará con los precios del petróleo?

El efecto sobre el petróleo no es lineal. Si Emiratos aumenta su producción por fuera de las cuotas, podría contribuir a una mayor oferta y presionar los precios a la baja en el mediano plazo.

Sin embargo, el mercado hoy está atravesado por múltiples factores como conflictos en Medio Oriente, sanciones y tensiones geopolíticas que limitan cualquier impacto inmediato. En ese contexto, la salida funciona más como una señal de mediano plazo que como un shock instantáneo.

Para los analistas, la clave estará en observar si se trata de un caso aislado o del primer indicio de un proceso más amplio de desalineamiento dentro del bloque.

Agencia AP y diario The New York Times