Guillermo Alejandro de los Países Bajos celebró sus 59 años y Máxima dio una lección de estilo con un vestido único

Este lunes se celebra el Día del Rey en los Países Bajos, en honor al cumpleaños número 59 de Guillermo Alejandro de Holanda. En esta fecha especial, los monarcas salieron a las calles de Dokkum para celebrar junto al pueblo. La Casa Real se encargó de publicar en sus redes sociales las postales de esta jornada en la que Máxima Zorreguieta se llevó todos los aplausos por el vestido que lució.

Los reyes se trasladaron al norte del reino también con sus tres hijas: Amalia (heredera al trono), Alexia y Arianne. Como es de costumbre para esta época, la ciudad se vistió de naranja en sintonía con el color nacional y perteneciente a la dinastía Orange-Nassau, y se prepararon pasarelas para que la familia tenga contacto cercano con los habitantes.

Así llegaban Máxima, Guillermo y sus hijas a Dokkum

Una vez más, la argentina dejó en claro que es un ícono de la moda aristocrática europea al lucir un vestido amarillo ocre, que mezcla tonalidades entre el mostaza y el dorado y que también rinde homenaje al naranja. El diseño estuvo a cargo de la casa belga Natan, favorita de Zorreguieta, y se trata de un atuendo nuevo y exclusivo.

Es importante mencionar que la reina consorte es famosa por usar outfits repetidos de ceremonias pasadas y con bastante distancia en el tiempo. Sin embargo, para una ocasión especial y en favor de que es el cumpleaños de su marido, se decantó por un diseño de cuello con lazo y un fruncido en la cintura, que delineó su figura y le permitió caminar con soltura y estilo por el empedrado histórico.

La familia real participó de una feria y los festejos que organizaron en Dokkum por el cumpleaños del rey Guillermo Alejandro (Fuente: koninklijkhuis)

Asimismo, la familia real adoptó los colores representativos de la provincia de Frisia, que organizó por primera vez los festejos del Día del Rey. Guillermo Alejandro portó, acorde al protocolo, un traje azul marino. Mientras, Amalia y Alexia estuvieron en composé con el color rojo. La mayor llevó un blazer y pantalón de vestir, mientras que la segunda en la cadena de sucesión a la corona incluyó un vestido con falda y una campera marrón que repitió en otros eventos. Por su parte, Arianne optó por un conjunto blanco de la firma italiana Twin Set.

Máxima y Guillermo compiten en los juegos tradicionales de Frisia

Debido a las bajas temperaturas de Dokkum, Máxima sumó como abrigo una capa en color beis. Los accesorios también sirvieron de escaparate para mostrarse como reina indiscutida de la moda europea, con un sombrero, aros XL y zapatos de taco alto de Gianvito Rossi.

El Día del Rey

En los registros de la Casa Real se vio a Máxima Zorreguieta fiel a una de sus pasiones, la cocina. La monarca se acercó a un puesto de feria que ofrecía galletas caseras y se animó a decorarlas.

Máxima Zorreguieta decora galletas en el Día del Rey

Sus tres hijas participaron de diferentes muestras de arte con fotografía, a la vez que el rey Guillermo se subió a maquinaria agrícola con tecnología de punta que es implementada para producir en los campos de los Países Bajos.

La familia real compitió en un juego de preguntas y respuestas en el Día del Rey (Fuente: koninklijkhuis)

Como punto culminante, la familia participó de diferentes juegos que se organizaron para los habitantes de Dokkum, algunos tradicionales y otros nuevos, como una competencia de preguntas sobre idioma, cultura e historia de la región.