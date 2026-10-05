Estados Unidos retiró todos sus bombarderos de la base británica investigada por un presunto complot terrorista

WASHINGTON.– Estados Unidos retiró todos los bombarderos que tenía desplegados en RAF Fairford, una base aérea británica utilizada en operaciones contra Irán y que quedó en el centro de una investigación por un complot terrorista. Los aviones regresaron a sus bases de origen en territorio estadounidense, confirmó un funcionario del Pentágono.

Observadores de aviación habían registrado durante los primeros días de la guerra con Irán decenas de movimientos de bombarderos B-52 y B-1 desde Fairford. El domingo detectaron la salida de un gran número de B-1, en un repliegue que vació la base.

Despega un B-1 en Fairford Alastair Grant - AP

La medida se conoció mientras el presidente Donald Trump evalúa nuevas opciones militares contra Irán. “Tenemos decisiones que tomaré sobre Irán. Irán ha sido diezmado. Así que la única pregunta es: será por el camino fácil o por el camino difícil”, dijo el sábado antes de viajar a un acto en Ohio.

El vicepresidente JD Vance explicó que el traslado respondió a una “abundancia de cautela” y a la necesidad de proteger al personal estadounidense. Desde Londres, en cambio, el gobierno británico sostuvo que RAF Fairford continúa siendo segura y que no tiene conocimiento de una amenaza nueva e inminente contra la instalación.

Seis detenidos y una investigación antiterrorista

El episodio que puso a Fairford bajo vigilancia comenzó el 27 de septiembre, cuando la policía recibió información sobre tres camionetas blancas sospechosas que se dirigían hacia la base. Agentes armados detuvieron en Whelford a cinco británicos de entre 23 y 25 años, establecieron un perímetro de seguridad y evacuaron unas 85 viviendas mientras artificieros militares revisaban los vehículos.

Las camionetas llevaban la inscripción “Fuel 2You”. BBC Verify no encontró pruebas de que existiera una empresa con ese nombre y una firma real de denominación similar, Fuel2U, negó cualquier vínculo con los vehículos. Vecinos también habían reportado movimientos sospechosos cerca del perímetro de la base.

Agentes armados detuvieron a un grupo de cinco hombres BEN STANSALL - AFP

La inspección descartó la presencia de artefactos explosivos improvisados, pero encontró nafta y recipientes o bidones. Por ese motivo, la investigación se concentró en determinar qué pretendían hacer los sospechosos y si existía un plan para atacar la base. Uno de los propios detenidos había llamado al servicio de emergencias poco antes de los arrestos, un dato que también quedó bajo análisis.

Los cinco fueron liberados bajo fianza, aunque siguen investigados por delitos vinculados con explosivos y por la presunta preparación de un acto terrorista. Días después, la policía arrestó en Westminster a un sexto sospechoso, un ciudadano con doble nacionalidad británica e iraní, y registró propiedades en Londres. Ese hombre también quedó luego en libertad bajo fianza.

Las autoridades británicas señalaron que existen indicios de una posible conexión con Irán, aunque la investigación no cerró otras líneas. Teherán negó cualquier participación. El gobierno iraní había advertido antes que consideraba objetivos legítimos a las bases utilizadas para atacar su territorio.

Un vehículo blindado patrulla el interior de la base aérea de Fairford, en Fairford, al suroeste de Inglaterra, el 28 de septiembre de 2026, un día después de que la policía antiterrorista británica investigara un incidente grave cerca de la base. BEN STANSALL - AFP

Fairford, situada unos 160 kilómetros al oeste de Londres, tiene una larga historia como plataforma para operaciones estadounidenses en Medio Oriente. En las últimas semanas volvió a adquirir un papel central por los vuelos de bombarderos vinculados con la campaña contra Irán.

El repliegue no implica una retirada militar estadounidense de la región. Washington mantiene una presencia considerable en Medio Oriente y prepara nuevos movimientos navales, entre ellos el envío del portaaviones USS Theodore Roosevelt y de un grupo anfibio con miles de marineros e infantes de marina.

Agencias AP y AFP