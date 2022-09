Estados Unidos: una periodista sufrió un derrame cerebral en vivo

Una presentadora de noticias de Estados Unidos fue llevada de urgencias al hospital tras presentar síntomas de un “derrame cerebral” mientras conducía su programa matutino el sábado. Durante la transmisión se le dificultó leer una historia del teleprompter y tuvo problemas para pronunciar algunas palabras. Luego de ser trasladada al hospital compartió una publicación en la que explicó lo ocurrido.

Se trata de Julie Chain, presentadora de noticias en el canal KJRH, afiliado de NBC en Tulsa, Oklahoma. El sábado durante la presentación de una historia de esa localidad comenzó a sentirse mal y dijo: “Lo siento, algo está pasando conmigo esta mañana y me disculpo con todos... Sigamos adelante y pasemos a la meteoróloga Annie Brown”.

El momento en que la periodista se percata de que sufre un derrame cerebral

Al no poder leer con propiedad la historia y algunas palabras, Chin contó luego que sus colegas llamaron al 911 y la llevaron al hospital donde pasó dos días bajo estudios. Si bien su pronóstico “es favorable”, relató que perdió la visión parcial en un ojo y un poco más tarde su mano y su brazo se le entumecieron durante el episodio.

Luego de recuperarse escribió a través de un posteo de Facebook que “los últimos días siguen siendo un poco misteriosos, pero mis médicos creen que tuve el comienzo de un derrame cerebral en vivo el sábado por la mañana”. Lamentó que los televidentes lo hayan visto: “Algunos de ustedes lo presenciaron de primera mano, y lamento mucho que haya sucedido”.

“El episodio parecía haber salido de la nada”, siguió en su descargo de Facebook. “Me sentí muy bien antes de nuestro programa. Sin embargo, en el transcurso de varios minutos durante el noticiero, empezaron a suceder cosas. Primero, perdí la visión parcial en un ojo. Un poco más tarde mi mano y mi brazo se entumecieron”, señaló.

“Entonces, supe que estaba en un gran problema cuando mi boca no pronunciaba las palabras que estaban justo frente a mí en el teleprompter. Si estabas viendo el sábado por la mañana, sabes cuán desesperadamente traté de hacer avanzar el programa, pero las palabras simplemente no salían”, explicó.

“Estoy agradecida por los servicios de emergencia y los profesionales médicos que han compartido su experiencia, corazón y sonrisas conmigo”, escribió y siguió: “Mi familia, amigos y la familia de KJRH también me cubrieron de amor y cubrieron mis turnos”.

Síntomas de derrame cerebral

Julie Chin explicó que lo más importante es reconocer rápidamente cuando uno puede estar por sufrir un derrme cerebral: “He aprendido que no siempre es obvio cuando alguien tiene un derrame cerebral, y la acción es fundamental. Este acrónimo ayuda a identificar los síntomas a buscar: BE FAST [sé veloz] y luego, si es necesario, llame rápido al 911″.

Ese acrónino se entiende cómo: B.alance [pérdida repentina de equilibrio], E.yes [cambios repentinos en la visión], F.ace [paralisis facial], A.rms [un brazo se entumece], S.peech [dificultad para hablar], T.iempo [ser rápido]

Hay tres tipos diferentes de derrames cerebrales: isquémico, hemorrágico y ataque isquémico transitorio (AIT). Durante un derrame isquémico hay una obstrucción de una arteria directa al cerebro. En un derrame hemorrágico se rompe una arteria en el cerebro. Y en el AIT o “mini derrame” se genera una obstrucción temporal en la arteria que va al cerebro.