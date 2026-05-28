La Unión Europea multa a Temu por graves fallas en la seguridad de sus productos

BRUSELAS, Bélgica.– La Comisión Europea impuso una multa de 200 millones de euros a la plataforma china Temu, tras una exhaustiva investigación que determinó que el gigante minorista permitió la venta de productos ilegales dentro del territorio comunitario.

Entre los artículos señalados por las autoridades europeas aparecen juguetes peligrosos para bebés y diversos dispositivos electrónicos defectuosos que ponen en jaque la integridad física de los compradores.

El veredicto de la Comisión Europea fue tajante. “La empresa no logró identificar, analizar y evaluar diligentemente los riesgos sistémicos relacionados con la venta de productos ilegales en su plataforma, así como los perjuicios resultantes para los consumidores de la UE”, señalaron.

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El marco legal que sustenta este castigo es la Ley de Servicios Digitales (DSA), una normativa de vanguardia que busca un entorno digital más seguro y transparente para todos los usuarios.

De acuerdo a los documentos oficiales de Bruselas, Temu incumplió sus obligaciones de protección al consumidor que rigen de forma estricta para las grandes plataformas tecnológicas. La magnitud del problema no es menor, ya que este actor posee una influencia masiva en la región con una base que oscila entre los 92 y 130 millones de usuarios activos en Europa.

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La prueba fundamental que derivó en esta multa fue un “ejercicio de compras misteriosas” que coordinaron los equipos de supervisión de la Unión Europea.

En este operativo, los funcionarios actuaron como clientes comunes para evaluar la calidad real de la mercadería que llega a los hogares. Los resultados de laboratorio confirmaron los peores temores: un porcentaje muy elevado de los cargadores eléctricos no superó las pruebas de seguridad más elementales. Además se hallaron juguetes con riesgos de asfixia.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkunnen, dijo que los informes que presentó la plataforma carecen de especificidad técnica y no se basan en pruebas sólidas, lo que deja a los reguladores y al público en una situación de total ignorancia sobre el daño potencial de los artículos.

Canadá, 20 de julio de 2023: Paquete de bolsa rectangular naranja Temu con logotipo, entregado apoyado contra una puerta blanca PenguinLens - Shutterstock

La Comisión subrayó que estas omisiones no constituyen simples fallas administrativas, sino que representan una infacción grave a las normas de seguridad digital. El mensaje de Bruselas es claro: no basta con ofrecer precios bajos, la prioridad absoluta es el respeto a la ley y la protección de la vida.

Ante la contundencia del fallo, la empresa comunicó su disconformidad y tildó la sanción de “desproporcionada” ante la opinión pública. En una declaración oficial, Temu sostuvo que las conclusiones de la Comisión se basan en una evaluación de 2024 que no refleja el estado actual de sus sistemas de control interno.

La compañía, propiedad del conglomerado PDD Holdings, defendió su postura al mencionar que mantuvo una colaboración constructiva con las autoridades durante todo el proceso de investigación.

Temu se ha convertido en una de las apps más descargadas en EE.UU.

Además, la firma aseguró que ya puso en marcha medidas adicionales para fortalecer la gobernanza de su sitio y mejorar la protección de quienes eligen su servicio día a día.

Desde el punto de vista financiero, los 200 millones de euros representan una cifra significativa, aunque se sitúan lejos del castigo máximo que contempla la DSA.

La ley permite multas de hasta el 6% de la facturación anual total de la casa matriz, que en el caso de PDD Holdings alcanzó los 53.000 millones de euros en el último ejercicio.

La Comisión Europea aclaró que, para fijar el monto actual, consideró la duración de la infracción, ya que el primer aviso formal contra la plataforma ocurrió hace menos de un año.

Este ajuste busca un equilibrio entre la severidad del incumplimiento y el tiempo en que la empresa estuvo bajo la lupa regulatoria.

Los productos que aparecen en Temu no suelen ser de marcas conocidas

El futuro inmediato de Temu en Europa dependerá de su capacidad de respuesta ante estas exigencias.

La plataforma cuenta con un plazo que vence a finales de agosto para entregar un “plan de acción” detallado que resuelva las fallas de seguridad detectadas. De no cumplir con los requerimientos, la empresa podría exponerse a nuevas multas adicionales que se aplicarán de forma periódica.

Agencias AP y AFP