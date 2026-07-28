Estremecedor caso en Estados Unidos: un hombre asesinó a sus seis hijos y a su esposa y luego se suicidó

Una investigación por un trágico incendio tuvo un giro radical en las últimas horas y se convirtió en uno de los casos más estremecedores ocurridos recientemente en Estados Unidos. Un hombre, padre de familia, mató a sus seis hijos y a su esposa, prendió fuego su propio domicilio de forma intencional para ocultar el crimen y luego se suicidó.

El trágico hecho ocurrió el viernes en la zona de Grand Haven Township, en el condado de Ottawa, estado de Michigan. El autor del crimen fue identificado como Kristopher Karolkiewicz, un hombre de 47 años que hasta comienzos de mes se desarrollaba como vicepresidente de marketing y ventas de una empresa.

Amanda y uno de los hijos Redes

Las autoridades locales informaron que la Policía y Bomberos llegaron al lugar a las 11:42 (12:42 en Argentina) del pasado viernes luego de diferentes llamados de vecinos por un importante incendio en una de las casas.

Solo luego de apagar las llamas, los agentes hallaron en su interior el cuerpo de ocho personas, seis de ellas menores de edad. Se trataba de Kristopher Karolkiewicz, su esposa Amanda, y sus seis hijos -dos de ellos adoptados-, de entre 5 y 15 años.

Desde un inicio, los investigadores construyeron la hipótesis de que el fuego había sido iniciado de manera intencional. Sin embargo, este lunes se conoció la autopsia, con un dato aún más aterrador. Toda la familia fue asesinada antes del incendio: tenían heridas de bala. Para la policía, el responsable fue Kristopher, que se mató después con un solo disparo.

El autor del crimen y uno de sus hijos Redes

“Hasta el momento, la investigación indica que se trata de un caso de asesinato-suicidio, y que el incendio se inició después de los asesinatos”, manifestó Jake Sparks, de la Oficina del Sherrif de Ottawa, en una conferencia de prensa.

A su vez, Sparks expresó que los indicios preliminares indican que el incendio fue provocado intencionalmente “en numerosos puntos diferentes de la vivienda, en el interior de la casa”.

La Policía confirmó que los niños y la mujer murieron de heridas de bala antes del incendio Captura

Por otro lado, señaló que los investigadores aún intentan determinar los motivos detrás del crimen y descartó que exista un prófugo relacionado con el incidente.

“Esta es una tragedia indescriptible que tal vez nunca lleguemos a comprender del todo, pero haremos todo lo posible por encontrar las respuestas y honrar la memoria de las víctimas”, afirmó, por su parte, el sheriff Eric DeBoer, por medio de un comunicado.

Un desenlace fatal tras casi 20 años de pareja

Kristopher Karolkiewicz y Amanda se conocieron en 2008 en una empresa de bebidas en las que ambos trabajaban. En 2009 se casaron y en 2011 tuvieron su primer hijo, según lo contado por la mujer en un blog personal que mantuvo activo hasta 2016.

“Actualmente nos encontramos en una etapa de transición en nuestras vidas. Estamos intentando empezar a tomar decisiones a largo plazo que sean positivas para nuestro futuro y para nuestra familia, y estamos trabajando para llevar vidas dignas del evangelio de Cristo”, escribió en aquella época.

Kristopher Karolkiewicz, autor del crimen, y su esposa, Amanda, recién casados Redes

En los años siguientes, la pareja tuvo tres hijos más y adoptó a otros dos. Al momento de su muerte, Amanda tenía 39 años y se desarrollaba como maestra suplente en la escuela primaria Peach Plains.

“Era una persona amable y dedicada que amaba a su familia y a sus alumnos”, expresaron su madre, Becky, y su padrastro, Steve Lawwill, a través de un comunicado. “Atesoramos cada momento que pasamos con ella y sus seis hijos, y las palabras no pueden expresar adecuadamente nuestra devastación”, agregaron.

Por su parte, Kristin Perkowski, superintendente de las Escuelas Públicas del Área de Grand Haven, señaló que Amanda sirvió a los estudiantes y personal con “amabilidad, compasión y disposición para intervenir dondequiera que se la necesitara”.

Quién era Kristopher Karolkiewicz

El autor del crimen, Kristopher Karolkiewicz tenía 47 años al momento del ataque y a principio de mes renunció a su trabajo en la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA), una organización sin fines de lucro que se dedica a combatir las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares.

Kristopher y Amanda, junto a sus seis hijos Redes

El hombre se desarrollaba como vicepresidente en el área de marketing y ventas. “Trabajaba a distancia para la sede nacional desde su casa. No trabajaba en las oficinas locales de Michigan ni en las operaciones locales”, informó la entidad en un comunicado.

“Como organización con personal profesional dedicado a ayudar a los demás, estamos consternados por la noticia proveniente de Grand Haven y nuestras condolencias están con los seres queridos de quienes perdieron la vida en esta tragedia”, agregó.