Islandia enfrenta a Trump por un polémico mapa que muestra al país como parte de EE.UU.

WASHINGTON.- Los gobiernos de Islandia, Groenlandia y México apuntaron contra la administración de Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump publicara una imagen en redes sociales en la que se veían sus países cubiertos por la bandera estadounidense.

El mapa mostraba a Estados Unidos, Groenlandia, Islandia, México, Centroamérica y el Caribe cubiertos por la bandera estadounidense, con toda la masa continental etiquetada como “Estados Unidos de América”.

Trump publicó la imagen en su plataforma Truth Social en medio de una catarata de posteos extraños de los últimos días que abarcaron diversos temas, entre memes, ataques a sus adversarios, imágenes creadas con IA y amenazas relacionadas con Irán, sin dar ninguna explicación.

El polémico posteo de un mapa ampliado de Estados Unidos que el presidente Donald Trump realizó el 7 de septiembre de 2026 en sus redes sociales Captura | X

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó sin mencionarlo a Trump por haber subido a sus redes esta polémica imagen. “México no será colonia ni protectorado de ninguna nación extranjera”, dijo.

“En el mes de la patria”, señaló Sheinbaum en tono enfático a través de un mensaje en X, “orgullosamente proclamamos que somos un país libre, independiente y soberano”.

México celebra este mes el aniversario de la independencia de España, que es considerada la máxima fiesta del calendario cívico nacional.

Islandia también respondió el posteo, pero a nivel diplomático. El lunes, la ministra de Asuntos Exteriores de Islandia, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, convocó a Billy Long, el embajador de Estados Unidos en Islandia, que apenas asumió formalmente el cargo el mes pasado, según informó la cadena local RUV.

En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 7, 2026

“Había motivos para convocar al embajador a una reunión y transmitirle un mensaje muy claro: esto es completamente inaceptable”, declaró en conferencia de prensa la ministra, según reportó la agencia local. “En repetidas ocasiones, dentro de la administración estadounidense, me han aconsejado que, si bien no deberíamos tomar al actual presidente de Estados Unidos al pie de la letra, sí deberíamos tomarlo en serio. Eso es precisamente lo que estamos haciendo: recalcar que Islandia es soberana, un estado independiente responsable de su propio destino”.

Por su parte, la primera ministra del país europeo, Kristrún Frostadóttir, señaló que “el trasfondo que se percibe es ridículo”. Y recalcó: “No tiene nada de gracioso ni normal burlarse de la soberanía de los estados, especialmente hoy en día, cuando no es algo que se dé por sentado”.

La primera ministra de Islania, Kristrun Frostadottir JONATHAN KLEIN - AFP

Las afirmaciones de Trump en los últimos años de que Estados Unidos debe adquirir Groenlandia, un territorio danés semiautónomo, provocaron tensiones entre Washington y Copenhague- ambos miembros fundadores de la OTAN- y, de manera más amplia, en toda Europa.

El mes pasado, Islandia votó en contra de reabrir las negociaciones para su adhesión a la Unión Europea (UE) en un referéndum en el que las pretensiones de Trump sobre Groenlandia habían servido de telón de fondo. Por las tensiones internacionales con Estados Unidos, la consulta popular tuvo que adelantarse. Quienes estuvieron a favor de reanudar las conversaciones para integrar la UE argumentaban que unirse al bloque europeo le daría al país una posición más fuerte frente a la incertidumbre geopolítica.

Manifestación en rechazo de la reapertura de las negociaciones con la UE, en Reykjavik JONATHAN NACKSTRAND - AFP

Algunos partidarios de iniciar las negociaciones habían expresado la preocupación por la fiabilidad de Estados Unidos como motivo para plantearse estrechar los lazos con la UE, aunque analistas señalaron que, en última instancia, fueron las preocupaciones económicas internas las que determinaron el resultado.

Islandia no tiene ejército y su defensa depende de la OTAN y de un acuerdo bilateral de 1951 con Estados Unidos.

La publicación de Trump se produjo horas después de que la Comisión Europea anunciara una inversión de 200 millones de euros en Groenlandia -un territorio autónomo que forma parte de Dinamarca- durante una visita de la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen LUDOVIC MARIN - AFP

En tanto, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en declaraciones a la agencia de noticias danesa Ritzau en Nuuk, dijo que el mensaje del gobierno y del pueblo de Groenlandia había sido coherente.

“El Gobierno y el pueblo de Groenlandia han repetido una y otra vez que no quieren ser estadounidenses”, dijo la mandataria. “Espero que nadie tenga ninguna duda al respecto, ni en Estados Unidos ni en el resto del mundo”.

Agencias Reuters, ANSA y AFP