Evacúan el Pentágono por un “incidente con materiales peligrosos”

Bomberos investigaban este jueves un incidente con materiales peligrosos en el Pentágono, informaron los responsables del servicio de bomberos y rescate del condado de Arlington en una publicación en X.

El edificio quedó cerrado y se evacuó a las personas de varias plantas, informó la CNN, citando fuentes no identificadas. Añadió que los equipos de emergencia llevaban máscaras antigás y trajes de protección química.

“El Pentágono cuenta con sistemas sofisticados para garantizar la seguridad del edificio y sus ocupantes. Estos sistemas han detectado un problema de calidad del aire que requiere medidas de precaución hasta que determinemos su gravedad”, dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un correo electrónico.

“El Departamento está aplicando los protocolos de protección estándar, incluyendo una orden de confinamiento para la zona afectada. Los equipos de respuesta están desplegados y listos para brindar apoyo a los ocupantes del edificio”.

Los pisos del segundo al quinto, así como algunos pasillos, estaban cerrados, informó CNN.

El Pentágono, un edificio pentagonal atacado durante los atentados de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001, es uno de los edificios de oficinas más grandes del mundo.