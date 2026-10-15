Evacuaron a unas 1.200 familias en Paraguay por las inundaciones asociadas a El Niño

Unas 1.200 familias fueron evacuadas en la úlrima semana en Ciudad del Este, la segunda localidad más poblada de Paraguay, debido a las graves inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño, que desató una histórica crecida del río Paraná.

El intendente de esa localidad, Pedro Acuña, reveló la cifra este jueves en diálogo con AFP. “En 2014 la crecida llegó a 125 metros (sobre el nivel del mar). Nuestra preocupación es que vuelva a alcanzar ese registro. Estamos alertas”, afirmó el jefe comunal.

Inundaciones en Ciudad del Este

Actualmente, el registro hidrométrico de la ciudad marca 122 metros.

Con más de 325.000 habitantes, Ciudad del Este se ubica en la Triple Frontera con Brasil y Argentina. En esa misma zona opera la central hidroeléctrica de Itaipú, la represa binacional administrada en condominio por paraguayos y brasileños sobre el cauce del Paraná, que mantiene abiertas sus compuertas para aliviar el caudal.

Ante las fuertes inundaciones, las autoridades desplegaron un operativo de evacuación y distribución de ayuda a los afectados.

El operativo

Decenas de viviendas quedaron sumergidas y algunos propietarios se negaron a abandonarlas. “Todo sucedió muy rápido porque no para de llover”, dijo Antonio del Puerto, director de Comunicaciones de Ciudad del Este, mientras recorría en bote un área anegada.

Según consignó el municipio de Ciudad del Este, los equipos brindan asistencia a los vecinos mediante la entrega de desayunos, agua potable en bidones y productos de limpieza.

Asimismo, se habilitó un albergue temporal en el Polideportivo de la Escuela Municipal de Oficios, destinado a recibir a las familias que necesiten resguardo ante el avance de las aguas.

Entre las zonas paraguayas más afectadas se encuentran San Rafael, Remansito, Santa Ana y Puente Seco.

Crecidas del Paraná y del Uruguay

Del otro lado de la frontera, en el noreste de Argentina, las crecidas en los ríos Paraná, Iguazú y Uruguay provocaron decenas de evacuaciones, traslado de ganado, restricciones en puentes y cierre de pasos fronterizos fluviales.

En las Cataratas del Iguazú, las crecidas multiplicaron por diez el caudal promedio y obligaron a cerrar temporalmente algunos circuitos. La Garganta del Diablo, el mayor salto de agua, permanece cerrado preventivamente desde agosto.

Campos inundados en el departamento de Paso de los Libres, en Corrientes Gza. Carbonell

La situación más crítica se vive en la isla Apipé, frente a Ituzaingó, en Corrientes, donde 18 familias ya dejaron sus casas. Son 42 personas, el grupo más numeroso de los 108 evacuados y autoevacuados que Defensa Civil de Corrientes contabilizaba hasta este jueves en cinco localidades.

Las lluvias que azotan a la zona fronteriza están relacionadas con El Niño, un fenómeno que eleva la temperatura de la superficie de El Pacífico y altera los patrones de vientos y precipitaciones en el planeta.

Las alertas siguen activas porque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima en 100% la probabilidad de que el fenómeno se intensifique durante la primavera y tampoco descarta que surjan mayores problemas con la crecida de los ríos antes de fin de año.