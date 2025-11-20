Evacuaron la cumbre del clima en Brasil por un incendio

Un sorpresivo incendio obligó a evacuar este jueves instalaciones de la cumbre del clima (COP30) que se desarrolla en Belém, Brasil. El incendio se desencadenó en el pabellón de China en el penúltimo día programado de la conferencia. No se reportaron heridos.

Incendio en la COP 30

El fuego en el pabellón central obligó a los agentes de seguridad a evacuar el recinto, constató la AFP. El incendio se originó mientras se llevaban adelante distintas actividades, por lo que varios videos se viralizaron rápidamente.

El incidente se desató mientras los ministros de todo el mundo estaban inmersos en negociaciones sobre temas como la transición energética y la financiación climática, cuando falta un día para que termine la conferencia climática.

El ministro brasileño de Turismo, Celso Sabino informó que el fuego se controló a los pocos minutos y señaló que los bomberos se desplegaron de inmediato hacia el área en que se desencadenó el foco ígneo.

Sabino informó, además, que las llamas se iniciaron del pabellón de China, que estaba entre varios pabellones instalados para eventos paralelos a las conversaciones climáticas, según reportó AP.

El incendio se propagó rápidamente a los pabellones vecinos, declaró Samuel Rubin, una de las personas a cargo de un pabellón de entretenimiento y cultura. Entre los pabellones cercanos se incluyen muchos de África y uno destinado a la juventud. Además, el incendio también fue reportado en el pabellón de salud y ciencia,

A raíz del incidente, cortó el suministro eléctrico en parte del edificio. A su vez, el personal de seguridad de la ONU formó un cordón para impedir que la gente regresara al interior del pabellón.

Incendio en la cumbre del clima en Brasil

Llamado de Gutierres

Antes que se desencadenara el incendio, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, había llamado encarecidamente” a los casi 200 países signatarios del Acuerdo de París a mostrar su “voluntad y flexibilidad” para conseguir un resultado “justo”.

En declaraciones a la prensa, el funcionario pidió hacer un gran esfuerzo al conjunto de los países. “Concreto en cuanto a la financiación de la adaptación, creíble en cuanto a la reducción de emisiones y viable financieramente”, señaló.

Durante su intervención, pidió triplicar de aquí a 2030 la financiación destinada a la adaptación al cambio climático y “capitalizar y facilitar” el acceso al Fondo para Pérdidas y Daños, que “está abierto, pero aún en gran parte vacío”. “Insto a todos los financiadores -socios bilaterales, fondos climáticos y bancos multilaterales de desarrollo- a que intensifiquen sus esfuerzos y eviten futuras tragedias”, subrayó.

A su vez, apoyó la transición “justa, ordenada y equitativa” para abandonar los combustibles fósiles y ha abogado por acabar con las distorsiones del mercado que favorecen este tipo de materiales.